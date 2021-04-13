Он из тех, к счастью, многих врачей нашей области, о которых просят рассказать пациенты. Часто в письмах в редакцию содержится просьба поблагодарить на страницах газеты за внимание, профессионализм, человечность. Мы это делаем. Но когда просят рассказать всему миру об уникальном докторе – мы сами напрашиваемся на встречу с ним.

Встретиться было не так просто. Врач-уролог Кировоградской областной больницы Владимир Шкатула занят всегда. Начали договариваться об интервью, когда он был в командировке – на очередном обучении. Потом у него был операционный день, потом послеоперационный… Вдруг звонок – есть «окно» пообщаться. Захожу в ординаторскую, меня ждут, анестезиолог, выходя, сказал: «За три дня 23 операции»…

Изначально планировалось интервью с доктором, но хочется говорить о нем от своего лица. Конечно, будет его прямая речь. Но во время беседы он периодически говорил: «Не пишите об этом… Это лишнее… Это личное…» Возьмем на себя ответственность выбрать именно то, что не было лишним. А знать о нашем Шкатуле должны все. В принципе, как и о любом другом человеке, спасающем жизни.

Всегда интересно, как человек стал доктором, что его сподвигло. У Шкатулы это произошло интересно: были скомбинированы гены и случай. «Ничто не вело к тому, что я стану врачом, – начал разговор Владимир Николаевич. – Живем в поселке Новом, учусь в 10-й школе. Правда, учусь хорошо, меня увлекают химия, биология. Учителя были прекрасные. Знаний, которые я получил в школе, хватило надолго. Плюс самообразование.

А мой прадед был врачом, имел высшее медицинское образование. К сожалению, он попал в ту категорию людей, которые в 37-м году стали «неуместными». Все это закончилось расстрелом»…

Школьная учительница биологии снабжала ученика дополнительной специальной литературой. Любимой книгой была «Общая биология» для МГУ, перевод гарвардского учебника. Благодаря ей знания были такие, что на первом курсе медуниверситета заведующая кафедрой биологии пригласила к себе студента и поинтересовалась, откуда он черпал знания.

Университет был Винницкий национальный. На тот момент самый сильный медицинский вуз. «И университет имени Пирогова, и его музей, – вспоминает доктор. – В Виннице находится забальзамированное по собственному рецепту тело Николая Ивановича Пирогова. Там дух медицины, история. В университете особая аура, которую я ощущал. Классно было находиться в морфокорпусе, понимать, что здесь бывали великие умы, и ты к этому теперь причастен. Это много значит и дорого стоит».

Факультет был врачебный. Что касается выбора специализации, тут тоже помог случай. В студенческом общежитии Владимир, будучи первокурсником, познакомился с парнем, который учился уже на шестом курсе. Он так увлеченно рассказывал об урологии, невозможно было наслушаться.

«Я мало в этом понимал, – говорит Владимир Николаевич. – Да я поначалу даже халат не мог правильно сложить. Выпускники медучилищ с этим легко справлялись, а я весь сентябрь проходил в мятом – все никак не мог научиться. А тут человек рассказывает об урологии, об операциях. И он меня так увлек, что уже в октябре я попал на первое дежурство в урологию. В общем, на чистый лист легла нужная эмоция, и это стало решающим.

И помню первую операцию, на которой я ассистировал. У больного сахарным диабетом была одна почка, мочекаменная болезнь. Я должен был помогать санитарке. Доктор поинтересовался, кто я такой, Саша Фурман, который меня «сосватал» на дежурство, сказал, что я студент и хочу быть урологом. В процессе операции доктор меня отправил в какой-то кабинет найти в каком-то горшке какую-то красную трубку. Я пошел, кабинет и горшок нашел, а трубки красной там нет. Какие угодно есть, но только не красная. Не возвращаться же ни с чем. Я включил аналитику и решил, что вот эта вываренная трубка когда-то была красной. И не ошибся. На что доктор сказал, что я далеко пойду».

И пошел. На протяжении всей учебы Владимир Шкатула параллельно занимался урологией. Все преподаватели и студенты знали, что он будет урологом. С работой после вуза было непросто. В нашей областной больнице в урологии не было вакансий, и молодому специалисту предложили отделение эндоскопии. А он не представлял себя не урологом, и перспектива работать не там, где хочешь, где можешь, пугала. Но в конце первой недели работы руководитель интернатуры сообщил, что в областную выездную бригаду, которая ведет прием в районах, нужен уролог. Это был шаг в нужном направлении.

Сегодня Владимир Николаевич работает в стационаре урологии и параллельно выполняет урологические операции в рентген-операционном блоке. А это малоинвазивная урология, и это мировые стандарты лечения на сегодняшний день. Да, в Кировоградской областной больнице на высочайшем уровне оказывается помощь больным с мочекаменной болезнью. Это стало возможным благодаря нескольким факторам, главный из которых – трудоголизм Владимира Шкатулы. Он работает на износ, в противном случае чувствует себя неуютно, некомфортно. Для него важно вечером, когда город спит, возвращаться домой с чувством выполненного долга. «Я считаю, что, если тебе Бог дал какой-то талант, ты должен его реализовывать, – говорит доктор. – Иначе тебя могут уволить. Я имею в виду не увольнение с работы, а увольнение в широком, глубоком смысле. Ведь тебе делегировали определенные полномочия, ты владеешь знаниями, опытом, но этим не пользуешься. Можешь, но не пользуешься. На тебя возложили высокие обязанности, ты должен им соответствовать. По-другому нельзя».

Его воспринимают как успешного доктора, смотрят с восхищением, кто-то, может быть, с завистью. Но мало кто знает об обратной стороне медали. О том, что семью не видит днями и месяцами. О том, как одолевает усталость, как ноги сводит судорога. Как переживает за пациентов.

Он делает уникальные операции и продолжает учиться. Уверен, что доктор, который остановился в образовании и считает, что всего достиг и все знает, может смело уходить на покой. Он не то что неинтересен, но бесполезен, чего никто не скажет о Шкатуле. У его друга есть определение «правильного» доктора: тот, кто оперирует с семи утра до двух ночи, ведет пациента до полного восстановления, – «из нашей песочницы». Так они и характеризуют своих коллег.

Уместно чуть подробнее рассказать о мочекаменной болезни и ее лечении. По мнению доктора, большая часть урологических больных страдает именно мочекаменной болезнью либо ее последствиями. Эта болезнь чаще всего ургентная – человеку больно. Может быть безобидной (песок в почках) или смертельно опасной.

Теперь об операциях. Они могут выполняться через естественные мочевые пути. Это когда не происходит разрушение тканей, хирург с помощью специальных инструментов заходит через уретру, мочевой пузырь и забирает из почек камни. А могут через маленький прокол в почку.

Раньше это были открытые калечащие операции, малоэффективные. После них пациенты в стационаре проводили не меньше месяца, выписывались с трубками (нефростомами), на всю жизнь оставались инвалидами. Более того, камни со временем возвращались, и снова выполнить открытую операцию было практически нереально. При оперативных вмешательствах, которые выполняет Владимир Шкатула, почка не повреждается, она остается здоровой, а пациент через три-четыре дня выписывается.

Областная – единственная больница на Кировоградщине, которая выполняет полный цикл лечения мочекаменной болезни. И качество при этом, и эффект высочайшие.

Есть определенный срез медицинского общества, который между собой активно коммуницирует. Если где-то появляется что-то новое, все слетаются. Любая инновация, попадающая в Украину, собирает, как правило, одних и тех же. Где-то в операционной появился робот, где-то 3D-камера, и уже вопрос в личных качествах доктора, пустят ли его в эту операционную. Шкатулу пускают. Он в свою, лучшую в области, не каждого готов пригласить. Для него имеет большое значение личность доктора.

«Научить может только человек, ставящий перед собой цель тебя научить, – убежден Владимир Николаевич. – Какие у него мотивы – это второй вопрос. Но если человек не хочет научить, сам ты не научишься. Жизни не хватит, чтобы овладеть всеми тонкостями, которых много».

Шкатула имеет своих учеников. Кто-то еще интерн, кто-то уже самостоятельно работает. Есть специалисты, за которых не стыдно, успехи которых вызывают чувство гордости.

«Надо отдавать долги, – говорит Владимир Николаевич. – Меня в урологии научили многому. Это опытные, зрелые коллеги, в свое время научившие меня держать в руках скальпель. Я счастлив, что попал в операционную в то время, когда еще была актуальна открытая урология. Я не боюсь тяжелых операций, конверсий, непредсказуемых моментов, потому что много этого за плечами, благодаря нашему отделению».

Мировая урология развивается, украинская тоже, и областная в том числе. Кроме настойчивости Владимира Шкатулы, немаловажную роль в этом сыграло руководство больницы. Главный врач Лариса Андреева умеет услышать, понимает, поддерживает. И коллектив подобрался замечательный: что касается работы, они руководствуются принципом «ежедневно, пока гимн не зазвучит». И пациент для них на первом месте. Спасибо вам за это.

Несмотря на занятость, доктор редко, но находит возможность отдыхать. У него интересное увлечение – спортивная ловля карпа. Вот там, на соревнованиях, он отвлекается, общается с такими же увлеченными людьми. И, конечно же, семья – это отдушина.

В конце интересной и откровенной беседы Владимир Шкатула сказал: «У меня два сына. Важно, чтобы эти мальчики видели, каким должен быть мужчина, врач. Вот прадеду советовали бежать из-под ареста. А он сказал: “Не побегу. Потому что обо мне будут помнить только то, что побежал”. Он остался и погиб, чтобы я это узнал и понял. Пусть и мои дети видят и понимают. Ради этого я здесь».