Флаг в руки

Неизвестно, как будут развиваться события дальше, но кажется, что на Кировоградщине мы имеем тяжелый случай заражения гигантоманией советского типа. «УЦ» не раз писала о проблемном, с точки зрения здравого смысла и логики, проекте установки в Кропивницком к 30-й годовщине Независимости Украины «самого большого государственного флага».

В «струе» президентского «Большого строительства» все как бы понятно – нам нужно все только большое, но неожиданно вокруг флага в Кропивницком завязалась нешуточная борьба. Казалось, специалисты в области градостроения и архитектуры уже приняли решение о локации, определили бюджет, кстати, немаленький – 5 миллионов гривен, как вдруг на сессии областного совета появилась делегация представителей военно-патриотических организаций, которые начали требовать поменять место установки флага с Ковалевского парка на Мемориальный комплекс «Крепостные Валы». Более того, при яростной поддержке некоторых руководителей фракций депутаты утвердили такое решение, несмотря на уговоры губернатора области Андрея Назаренко подождать решения комиссии Министерства культуры, поскольку для работ на территории мемориального комплекса нужно особое разрешение, археологические исследования и тому подобное. Депутаты, тем не менее, проголосовали, поскольку Александр Горбунов пообещал, что им за это ничего не будет и решение сессии облсовета выше всяких там законов и министерств.

Напомним, что изначально речь шла об установке флагштока высотой 30 метров, но этого показалось мало, и Андрей Назаренко решил перехватить инициативу, объявив, что «Прапор буде мінімум 50 метрів заввишки, а не 30, як планувалося раніше», и добавил, что Минкульт разрешил установку флага на Крепостных Валах.

Аргументация «крепостников» достаточно непритязательна, дескать, Валы являются самой высокой точкой города, хотя откуда такая уверенность, неизвестно. Мы пообщались с архитектором, который не хочет ввязываться в дискуссию, поэтому не называет имени. Он не против установки флага на Валах по изложенным выше причинам, но возникают вопросы эстетического и технического характера и прежде всего – безопасности. Такая конструкция требует особой прочности, начиная от фундамента, причем чем толще и выше мачта, тем глубже и мощнее фундамент. Одновременно с «набором высоты» резко возрастает и ветровое давление, что, как говорится, чревато, и не просто чревато, а смертельно опасно.

Интернет заполнен информацией о падении флагштоков, причем, в большинстве случаев, это не очень большие, 6-метровые флагштоки, но и этого достаточно для травмирования и даже гибели людей, а также разрушений движимого и недвижимого имущества. Но падают и более серьезные конструкции. В индийском городе Дехрадун на толпу упала 30-метровая мачта. Завалился 162-метровый флагшток в Азербайджане, потом его просто демонтировали, угробив около 30 миллионов долларов и 220 тонн высококачественной стали. В том же Азербайджане упал 60-метровый флагшток в городе Масалла, потом – 90-метровый флагшток в городе Атырау, Казахстан, падали мачты флагов в Череповце и Башкирии, РФ. Падают флаги и у нас – дело было в Одессе и Киеве, причем это информация за последние 2-3 года. В 2020 году в Мелитополе рухнул самый высокий в Запорожской области флагшток – «всего» 36 метров.

Уже один этот перечень, явно не окончательный, должен заставить посмотреть на ситуацию совершенно по-другому – оно нам надо? А пока руководство думает, вернемся к предложенному проекту. Возникает вопрос: почему именно 50 метров, а не 30? Скорее всего, стало ясно, что саму крепость из любой точки города практически не видно, не будет видно и 30-метрового флага, в том числе и из-за деревьев. Поэтому его надо поднимать повыше, но тогда возникает вопрос: как будет смотреться такая громадина вблизи? Такая высота флага практически уничтожает уровневое равновесие имеющихся памятников, выпадает из контекста Аллеи Героев (где уже есть флаг) и нарушает вертикальную целостность композиции. Да и зачем – чтобы, как говорят в народе, потешить самолюбие? «У нашому селі така висока дзвіниця, що аж шапка з голови падає»? Подумайте, ведь даже военным придется задирать голову неестественным образом, чтобы выполнить команду «Рівняння на прапор»!

То, что конструкция будет громадной, выше двух поставленных друг на друга девятиэтажек, означает дополнительные риски, ведь она будет состоять из как минимум десятка секций, которые повышают уязвимость в местах стыков. Будут вопросы и по его обслуживанию: а вдруг на такой высоте «заест» механизм и флаг не смогут опустить лебедкой? Вообще, как говорят архитекторы, несмотря на кажущуюся простоту, флагштоки такой высоты – это сложное в изготовлении и обслуживании инженерное сооружение, поэтому стоит 50 раз подумать, прежде чем гнаться за рекордами.

Кроме высоты, возникает несколько других вопросов. Все понимают, что флаги как государственная символика должны быть, но почему к годовщине должен быть именно один, хотя и огромный? Говорят, что это будет символизировать 30 прожитых Украиной в режиме Независимости лет. Но почему тогда не установить 30 флагов в разных частях города, снабдив их соответствующей информацией? Кстати, это было бы намного дешевле, так как один стройный флагшток высотой 6 метров обойдется в 15-20 тысяч гривен. Умножте на 30 – и получим существенную экономию.

30-летие Независимости можно отметить и по-другому: скажем, построить 30 квартир для воинов или приобрести 30 автобусов для громады, при этом сохранится и даже усилится необходимая символичность. А можно разбить 30 новых скверов в честь знаменательной даты. Вариантов много, хотя и 30 флагов – тоже не самый худший, тем более, что таких многолюдных локаций, где можно видеть государственную символику каждый день, а не раз в году, как на Валах, в городе достаточно.