Інженери – ті, що змінюють світ…

Після закінчення школи у всіх випускників починається один з найважливіших етапів в житті– вибір майбутньої професії, яка в подальшому дасть можливість реалізувати себе не лише як особистість, але й як професіонал.

Але хто вони – найзатребуваніші фахівці світу?

Професія інженера вважається престижною в усьому світі. А фахівці з хорошою технічною освітою мають не тільки гарну зарплату, але й великі перспективи для росту та застосування своїх знань. За даними порталу Rabota.ua, в число першої п’ятірки вакансій в Україні за професійною сферою входять інженери виробництв та інженери інформаційних технологій. Загальна інженерна освіта дозволяє з легкістю орієнтуватися в безперервно мінливому світі технологій.

Зміни, зумовлені промисловою революцією, важко переоцінити. Штучний інтелект, віртуальна реальність, космічні чартери, голосове управління, роботи – ці технології ще 20 років тому були науковими теоріями, але завдяки інженерам – геніям сучасності вони стали реальністю.

Розвиток вітчизняної історії науки і техніки тісно пов’язаний зі здобутками конкретних людей, які завдяки своїй натхненній кропіткій праці, світлому розуму, наполегливості та сміливості просували інноваційні ідеї, впроваджували власні винаходи, вдосконалювали, поглиблювали існуючі положення, тим самим забезпечуючи суспільний прогрес.

Так, сьогодні заводи ПрAТ «Гідросилa ГРУП» тa ПрAТ «Ельворті ГРУП» – це досвід і традиції, помножені на сучасне обладнання та інноваційний менеджмент. Цей принцип і підхід до роботи простежується на рівні як керівництва підприємства, так і його працівників. Саме завдяки доробкам інженерів, конструкторів, технологів на різних етапах існування заводів з’явилися й були успішно впроваджені нові інноваційні моделі сільськогосподарських машин та гідравлічного обладнання.

Серед тих, хто доклав власних зусиль і присвятив своє життя інженерній справі, був Гарій Васильович Бугрєєв, який починав працювати інженером-механіком, потім був головним інженером заводу та нарешті став генеральним директором підприємства «Гідросила».

Вагомий внесок у створення, виробництво та модернізацію продукції здійснив легендарний головний конструктор, людина, що віддала заводу більш ніж 30 років творчої праці, – Аркадій Аскери. «Сегодня могу сказать следующее: я на заводе проработал 31 год. За время моей работы было сделано 101 изобретение, из них я автор 25-ти. Это были самые счастливые годы моей жизни», – запевняє він.

Необхідно глибоко усвідомлювати, що не лише за умов нинішньої економічної та фінансової кризи, а й у стабільному економічному стані країни роль інженерної освіти й інженерного мислення є визначальною для покращення ситуації. Без ґрунтовної інженерної освіти бути фахівцем у будь-якій сучасній галузі абсолютно неможливо. Інженери затребувані майже в усіх галузях народного господарства, а саме в машинобудуванні, автомобільній, залізничній та авіаційній промисловості тощо.

Як зазначає генеральний директор ПрAТ «Гідросилa ГРУП» Юрій Тітов, сучасна сільськогосподарська техніка інтенсивно застосовує гідроприводи. На одній тільки сільськогосподарській машині їх може бути декілька десятків: гідроприводи рульових керувань, ведучих коліс, гальм, робочих органів поступального, обертального, поворотного та зворотно-поступального руху. Від їхньої роботи та правильної експлуатації значною мірою залежить ефективність використання самої машини. Тому підготовка сучасних інженерів вимагає досконалих знань з будови, принципу дії, налагодження, експлуатації, діагностики як гідропристроїв, так і гідроприводів машин, а також їх розрахунку та проектування.

– Якість підготовки інженерних кадрів – це взагалі питання конкурентоздатності конкретного регіону, – переконаний Павло Штутман, голова наглядових рaд ПрAТ «Гідросилa ГРУП» тaПрAТ «Ельворті ГРУП» та голова правління Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців. – Проте, ринок праці області не поповнюється конкурентоспроможними фахівцями. Від цього страждають підприємства, які вдень зі свічкою шукають кваліфікованих працівників. Причина – відсутність налагодженої схеми партнерських зв’язків між бізнесом і закладами вищої освіти. Абітурієнти обирають освітні програми за параметрами, що не мають нічого спільного з майбутньою професією та її запитаністю національною економікою: за престижністю, рівнем складності навчання, наявністю бюджетних місць. У результаті маємо ринок праці, що характеризується професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту й пропозиції робочої сили».

Один із варіантів адекватної відповіді на ці виклики – це практико-орієнтована освіта, яка дає змогу студенту з першого дня навчання бачити реальне підприємство, а інститут націлений на тісний контакт з роботодавцем. Вони спільно вдосконалюють навчальні програми й ведуть постійний діалог.

– Сьогодні на українському ринку з’являється багато сільськогосподарської техніки від більш ніж 20 відомих компаній світу, але без відповідної сервісної підтримки. Техніка стала більш складною (роботизація технологічних сільськогосподарських операцій, використання GPS, автоматизований контроль і управління агрегатами, впровадження мехатронних систем). Тож сучасному сільськогосподарському виробництву потрібен інженер, який володіє теоретичними знаннями, професійними вміннями та навичками, ІТ-технологіями, готовий до діяльності в умовах конкуренції, здатний до самонавчання й самовдосконалення, – вважає генеральний директор АТ «Ельворті» Сергій Калапа. – Інженерна освіта не може вважатися повною, якщо вона не спирається на глибокі фундаментальні знання, проведення наукових досліджень, практичну підготовку. Поєднання цих трьох складових є головним вектором руху у підготовці інженерів.

Саме тому, в 2019 році в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті (ЕТІ) було відкрито нову перспективну спеціальність «Прикладна механіка».

– Для підвищення рівня фахової інженерної підготовки студенти ЕТІ мають можливість навчатись за дуальною системою, знайомитися з найсучаснішими бізнес-процесами та технологіями в машинобудуванні, проводити лабораторні заняття та проходити практичну підготовку на підприємствах, які є стратегічними партнерами нашого інституту, – говорить ректор ЕТІ Сергій Дубровський. – Плідна співпраця з ними розширює можливості для підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів, навички й знання яких відповідають сучасним потребам ринку.

Завдяки ефективній співпраці між ЕТІ та підприємствами ПрAТ «Гідросилa ГРУП» та ПрAТ «Ельворті ГРУП» для робітників підприємств-партнерів організовано курси підвищення кваліфікації інженерів-технологів, інженерів-конструкторів та майстрів виробничих дільниць. Постійно проводиться навчання кваліфікованих робітників. Під час навчання учасники тренінгу отримують не лише теоретичні знання, але й практичний досвід за допомогою програмного симулятора FluidSim та навчального стенда з гідравліки виробництва німецької фірми FESTO.

За останній рік кафедра прикладної механіки ЕТІ значно розширила свою лабораторну базу. Так, інститут отримав ліцензії на системи автоматизованого проектування SolidWorks та АСКОН, придбав навчальні лабораторії з гідравліки та електротехніки фірми FESTO, лабораторію верстатів з ЧПУ FANUK, віртуальні лабораторні комплекси з гідравліки та опору матеріалів, ряд інших навчальних засобів.

Світ не змінюється сам. Його змінюють інженери.

Ви прагнете долучитися до створення технологій майбутнього, проєктувати нові зразки технічних систем з використанням найсучасніших математичних продуктів, інженерних систем автоматизованого проєктування та систем 3D-моделювання? Тоді запрошуємо вас до Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті на навчання за спеціальністю «Прикладна механіка»!

Олег Сікорський, спеціально для «УЦ».