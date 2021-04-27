Героїчна Олександрія

26 квітня Україна відзначила 35-ту річницю катастрофи на ЧАЕС. Мало хто знає, але олександрійці, зокрема льотчики 51 окремого вертолітного полку, були в числі перших героїв, які в прямому розумінні слова піднялися в повітря для гасіння пожежі. Їм, як і іншим вертолітникам, було наказано проводити розвідку, а потім скидати в епіцентр вибуху інертні матеріали. У ліквідації наслідків катастрофи брали активну участь майже 400 військовослужбовців полку.

З нагоди сумного та водночас героїчного ювілею в Олександрії відбулася низка заходів. Зокрема, у військовій частині № 2269 виступив міський голова Сергій Кузьменко: «Ми дякуємо всім і кожному, хто ціною власного здоров’я та навіть життя захистив Україну й світ. Час ніколи не забере в нас пам’яті про героїзм ліквідаторів, про їхній подвиг, сміливість, самовіддачу перед обов’язком та країною». Мітинг-реквієм відбувся й на Соборній площі, а історичні кадри боротьби з наслідками аварії транслювалися в місті на великих екранах. Ліквідаторів відзначили почесними грамотами, кілька чоловік отримали іменні годинники, не забули привітати й тих, хто за станом здоров’я був змушений залишатися вдома.

Не забуває місто й про допомогу нашим військовим, які зараз захищають країну від російської агресії на Донбасі. Міський голова повідомив, що Благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота» та депутат міської ради Андрій Давидовський терміново спрямували по 30 тисяч гривень на придбання автомобіля «Нива» для потреб батальйону, у складі якого служать 30 наших земляків.

Можна сказати, олександрійці героїчно попрацювали й на будівництві нового приймального відділення Центральної міської лікарні, яке ініціювала президентська програма «Велике будівництво», але за спільні кошти держави та місцевих громад. Будівництво об’єкту площею 500 квадратів обійшлося в 14 мільйонів гривень. Тепер знадобляться не менш героїчні зусилля задля укомплектування відділення кадрами та сучасним медичним обладнанням.

Однозначно героїчною можна назвати перемогу футбольної «Олександрії» над незмінним чемпіоном України останніх років, донецьким «Шахтарем». Гра олександрійської команди просто вразила не лише суперників, але й глядачів та футбольних експертів. Така перемога здавалася неможливою, особливо після кількох прикрих поразок в останніх турах і в півфінальному кубковому матчі проти луганської «Зорі», якій наші земляки програли в серії пенальті. І ось 21 квітня, на очах відданих глядачів, «Олександрія» видала просто феєричний матч проти гірників, перемігши з рахунком 2:0.

До речі, ця гра виявилася останньою на газоні стадіону «Ніка», який закривається на масштабну реконструкцію. Керівництво клубу дозволило глядачам «на прощання» походити по полю, і коли на зелений газон вийшли люди, більшість вперше в житті, це було так зворушливо, що голос затремтів навіть у «залізного» колись футболіста, а нині футбольного експерта Йожефа Сабо…