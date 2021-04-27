Одинадцятий Великодній благодійний аукціон

Традиційна для нашого міста благодійна подія буде проходити у Музеї мистецтв у середу, напередодні Великодня – 28 квітня. Під час аукціону всі бажаючі можуть придбати представлені лоти, а також просто передати кошти на благодійність. Цьогоріч, як і минулого разу, кошти збирають на обладнання для лікарні швидкої допомоги.

На аукціоні будуть представлені картини та інші твори мистецтва, безоплатно передані як авторами-художниками, так і колекціонерами та власниками галерей. Цього року кошти, отримані в результаті торгів, будуть спрямовані на купівлю обладнання, яке рятуватиме життя сотень і тисяч пацієнтів Кропивницького, котрі звертаються до лікарні швидкої допомоги.

До оргкомітету аукціону входять директорка Музею мистецтв Тетяна Ткаченко, художник і завідуючий картинної галереї Оссовського Анатолій Кімнатний та журналістка і координаторка Прес-клубу реформ Вікторія Талашкевич.

«Ми неймовірно вдячні всім художникам, котрі постійно передають свої картини на аукціон, роблячи таким чином важливий внесок у розвиток благодійності у нашому місті», – каже Тетяна Ткаченко. Цього року серед авторів, чиї твори будуть виставлені на торги, є Світлана Хавроненко, Сергій Дрига, Фелікс Полонський, Сергій Шаповалов, Андрій Хворост, Людмила Кривенко, Анатолій Шаповалов, Валерій Давидов, Сергій Марущак, Володимир Крутоус та інші.

«Хочеться нагадати, що ми проводимо цей захід вже більше десяти років, і починалося все з ентузіазму та віри в свої сили й доброту людей. Вони були підтримані бажанням художників зробити свій внесок у гарну справу, і все це працює на загальний розвиток спроможності людей разом ставити амбітні цілі й досягати їх», – ділиться Вікторія Талашкевич.

Аукціон проходитиме офлайн, а також буде пряма трансляція події в соціальних мережах та через ZOOM. Купувати картини можна буде тільки на місці.

Перший Великодній Благодійний аукціон пройшов у 2009-му році, і тоді на ньому було зібрано 27 700 грн для дитячого будинку «Наш Дім». У 2010-му році було придбано набір хірургічних інструментів для обласної дитячої лікарні на суму 25 560 гривень. У 2011-му році «заробили» 70 000 грн, на які було придбано обладнання для гематологічного відділення тієї ж лікарні. У 2012-му році зібрали 96 200 гривень на обладнання для операційного відділення обласної дитячої лікарні. Того ж року оргкомітет акції було нагороджено відзнакою Асоціації благодійників України «Сяйво добра» за проведення Великоднього благодійного аукціону.

У 2013 році витратили 113 тисяч на медичне обладнання для обласної дитячої лікарні. Тоді ж акцію було відзначено дипломом Першого Національного конкурсу «Благодійна Україна» у номінації «Благодійна акція року». У 2014 році за рішенням оргкомітету аукціон не проходив через складну суспільно-політичну ситуацію в країні. Проте у 2015-му році було вирішено поновити аукціон, під час якого зібрано 360 тисяч гривень і придбано обладнання для обласного госпіталю, де лікуються учасники АТО. У 2016 році – 151 тисяча гривень на медичне обладнання для обласного онкологічного диспансеру. У 2017 році, знову ж таки на медичне обладнання для обласного онкологічного диспансеру, було «зароблено» 189 350 гривень. У 2018 році – 104 890 гривень на медичне обладнання для обласного онкологічного диспансеру. У 2019 році придбано два аспіратори, два переносні бактерицидні опромінювачі та інше обладнання для лікарні швидкої медичної допомоги на суму 86 650 гривень.