Поддержим Софийку!

Накануне Пасхальных праздников воспитанники детско-юношеских клубов Кропивницкого решили провести благотворительную акцию в поддержку Софийки Машковой.

Шестилетняя первоклассница находится на лечении в столичной больнице «Охматдет» с диагнозом «острый лейкоз – рак крови». Ей требуется неотложное лечение, и провести его согласилась одна из испанских клиник. Однако стоимость его составляет 142 тысячи евро. Понятно, что для семьи это неподъемная сумма.

Помочь в сборе средств на лечение малышки решили воспитанники кропивницких детско-юношеских клубов и выставили на продажу свои поделки, рисунки и изделия handmade. Детские работы, изготовленные дома, с родителями, а также в различных кружках, творческих коллективах, воспитанниками спортивных секций, можно будет приобрести, пройдя по данной ссылке.

Заместитель начальника управления молодежи и спорта Екатерина Черкасская отмечает:

– Вы просто выбираете номер заказа, перечисляете средства для лечения Софийки Машковой на карточку мамы девочки, соответственно выбранной позиции, а в комментариях пишете выбранный вами номер изделия и ставите скрин квитанции про перечисленные средства. Перед тем как выбрать понравившееся изделие, посмотрите, что уже куплено. Скрин о перечисленных средствах ставите в комментарии под постом именно в группе «Фейсбука», указывая номер выбранного изделия. Затем вам в личные сообщения напишут, где и как вы сможете получить свою покупку. Все вырученные деньги будут собраны и переданы на оплату лечения Софийки #SaveSofiia.

Предлагаем и читателям «УЦ» присоединиться к этой благотворительной акции. Потратив на детские работы небольшие деньги, вы сможете подарить Софийке шанс на выздоровление и счастливую жизнь.