Золотий кубок – головна національна лотерея України

Казино «Золотий кубок», що діє на території України, відноситься до ліцензованих ігрових майданчиків і користується широкою популярністю. Заклад має діючу державну ліцензію, видану Міністерством фінансів України. Офіційний сайт забезпечений:

Системою лояльності гравців;

Страхуванням депозиту;

Першим виведенням грошового виграшу без верифікації, перевірки на справжність даних гравця.

На офіційному сайті https://casino-gold-cup.com/bonusy/ бонуси Золотий Кубок нараховуються усім користувачам. Виграні кошти можна вивести протягом 10 хвилин. Ліміт виведення обмежений 100 тисячами гривень.

Реєстрація на сайті

Для реєстрації на сайті віртуального казино «Золотий кубок» особам, які досягли 18-річного віку досить створити особистий кабінет.

Після створення особистого облікового запису, необхідно перейти на вкладку з реєстрацією.

Тут разом з особистими контактними даними необхідно вказати придуманий спеціально для гри нікнейм.

Завершенням реєстрації є підтвердження гравцем, що йому виповнилося 18 років.

Різноманітність ігор клубу

Арсенал клубу «Золотий кубок» має в своєму розпорядженні 96 різними іграми і 87 слотами з лініями для ігор. Для простоти пошуку розваги розбиті на певні категорії за темами. Серед них велике місце відведено настільним і картковим іграм, слотів з видатною графікою і унікальністю ігрового процесу, візуальним моделюванням. Грати можна як в самому казино на великому екрані, так і в смартфоні по мобільній версії.

Турніри клубу

Адміністрацією клубу періодично серед гравців проводяться ігрові турніри з великими грошовими призами. Взяти участь у них можуть усі бажаючі. Про час і дату проведення турнірів, а також списки ігор, які братимуть участь у чемпіонаті, повідомляється заздалегідь.

Правила казино, які необхідно знати

Казино працює з банківськими картами Visa і MasterCard, гроші можна вивести через Інтернет-банк Приват 24, Мобільний платіж від Київстару, платіжний сервіс LiqPay, через електронні гаманці AdvCash і GlobalMoney, але казино не працює з криптовалютою. До того ж зняти виграні кошти можна виключно на карту, з якої йшло поповнення депозиту. Також, для здійснення фінансових операцій необхідно пройти перевірку.

Поради початківцям

Перш, ніж приступити до ігор в казино, варто визначитися з ризиками, які можуть підстерігати гравця.

Не варто покладатися на гру, як на основне джерело доходу, намагатися відігратися за всяку ціну, потрапляючи в ігрову залежність.

Також, пригніченість і втома не найкращі почуття прийняття правильних рішень.