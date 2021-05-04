Направленный взрыв

29 апреля, в 13.45, на углу Киевской и Эльворти из-под асфальта ударил мощный фонтан воды. Оказалось, что эта, условно говоря, струя принадлежит Кропивницкому КП «Теплоэнергетик», директор которого Александр Чельник сделал для «УЦ» чистосердечное признание.

Можно сказать, что мы имеем дело с запланированным разрушением инженерных тепловых сетей, поскольку правила требуют проводить гидравлические испытания труб в рамках подготовки к будущему отопительному сезону сразу же после окончания предыдущего. Причем гидравлические испытания должны демонстрировать не целостность системы, а выявить наиболее аварийно-вероятные участки. Для этого в систему первой и второй очередей теплоснабжения города закачивается речная вода, а потом ее давление повышается на треть выше рабочего, то есть до 10 атмосфер. Эта вода как бы безвредна в экологическом отношении, потому что не участвует в процессе производства тепла, не попадает в котлы и тому подобное.

После повышения давления самым «узким», но не единственным, оказался трубопровод диаметром 700 мм, который не выдержал на этом достаточно оживленном участке дорожного движения. Александр Чельник это обстоятельство отмечает особо: «Такие испытания проводят все теплогенерирующие предприятия страны, поэтому масштабные порывы случаются часто. Слава Богу, никого не травмировало, и под удар не попали автомашины. Другого способа проверить систему на герметичность и выявить слабые места нет. Намного хуже было бы, если бы такой порыв случился зимой, во время отопительного сезона». Отметим, что новые трубопроводы испытывают при помощи воздуха, тогда порывы можно обнаружить по падению давления или следам утечки на стыках или фланцах, но это работает лишь в случае открытого доступа, тогда как наши тепловые сети в основном лежат под поверхностью.

Возможно, раннее выявление этого потенциально аварийного участка трубопровода уберегло нас от масштабной аварии будущей зимой, хотя директор не уверен: «Во время гидравлических испытаний, кроме этого порыва, было выявлено около сотни других. Мы их будем устранять, и хорошо, если этим и ограничится, но беда в том, что в межсезонье, когда система стоит без воды, активизируется так называемая стояночная коррозия, когда трубы разрушаются с большей скоростью, а так как они отработали по два срока эксплуатации, то все может быть».

Даже из окна редакции, откуда место аварии как на ладони, было видно, как мощно вода вырывается из-под асфальта. Специалисты приступят к ремонту трубы уже после праздников, и только после этого подрядчики займутся восстановлением дорожного покрытия. Хорошо еще, что асфальт разорвало на обочине, это место сейчас огорожено бетонными блоками и почти не влияет на безопасность движения, но, судя по всему, объезжать его придется долго…