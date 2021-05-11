Олександрія відповідальна

Програма відзначення травневих свят в Олександрії була багатоплановою й різноманітною. Як не дивно, але лише в цьому році в історії міста було відзначено «Першу хвилину миру». Це відбулося 8 травня о 23-01, саме в ці хвилини 76 років тому набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Цього ж дня в ПК «Світлопільський» відбулася прем’єра театралізованого концерту «День, коли закінчилася війна».

7 і 8 травня пройшли церемонії покладання квітів до обелісків на братських могилах міста та в населених пунктах громади. Символічно, що саме зараз склали урочисту присягу й молоді олександрійці, новобранці української армії, яких привітало міське керівництво та побажало успішної служби, адже вони йдуть захищати нашу землю, як це робили їхні діди та прадіди. Не забули учасників Другої світової та АТО, які отримали матеріальну допомогу, а безпосередніх учасників бойових дій у Великій Вітчизняній, яких у місті проживає 12 чоловік, привітали особисто, зокрема, мер Олександрії Сергій Кузьменко відвідав Ганну Федорівну Іваненко. Для фінансової підтримки ветеранів і учасників бойових дій різних категорій уряд перерахував 3,4 мільйона гривень.

Основні урочистості з нагоди Дня Перемоги над нацизмом в Олександрії пройшли на братській могилі по вулиці Діброви. Виступаючи на одному з мітингів, Сергій Кузьменко наголосив на спадковості теми захисту Вітчизни: «Маємо пам’ятати ті непрості часи, які були 76 років тому. Щиро дякуємо учасникам тих боїв, які сьогодні живуть поряд з нами. Ми щиро вдячні сьогоднішнім захисникам України за те, що вони продовжують боронити нашу рідну землю. Віримо й знаємо, що обов’язково дочекаємося ще один День Перемоги над тими, хто напав на Україну сьогодні». На жаль, інакше, ніж ворожим проявом, не можна назвати акт вандалізму, під час якого було повалено українські прапори на Алеї Слави військового кладовища. Громадськість вимагає оперативного та обов’язкового розслідування.

Але, як кажуть, життя переможе, про що свідчить і статистика. У квітні в місті було укладено 32 шлюби, а з початку року в Олександрії народилося більше 230 дітей. Закінчуючи святково-урочисту тематику, відзначимо, що Олександрія неабияк прибралася й причепурилася, наприклад, на нових алеях і клумбах парку Шевченка висаджено 16 тисяч квітів.

Набуває нового вигляду й змісту лікарняна база. Сергій Кузьменко, відвідавши Центральну міську лікарню, фактично дав «відмашку» для початку капітального ремонту інфекційного відділення 1956 «року народження», відзначивши, що підрядник має за 9 місяців здати сучасний, повністю готовий до роботи об’єкт. Вартість проєкту оцінюється в 14,5 мільйонів гривень. Одночасно мер оглянув нове приймальне відділення, для якого планується придбання дороговартісного й надсучасного обладнання. Триває пошук джерел фінансування, адже лише установка для МРТ коштуватиме близько 20 мільйонів гривень. Обов’язково буде придбано та встановлено інше обладнання, після чого рівень надання медичних послуг наблизиться до найкращих клінік області, і цей процес триває. Лише нещодавно було змонтовано новий УЗД-апарат, сучасний рентген-апарат італійського виробництва та інші технічні засоби лікування. Окрім цього, капітально відремонтували відділення променевої діагностики.

Якщо роботи по оновленню медицинської бази тривають, то процес формування штату нових керівників структурних підрозділів олександрійської громади можна вважати закінченим. Андрія Ярошевського призначено на посаду начальника відділу молоді та спорту, а Олександр Авраменко став начальником управління освіти. До речі, станом на 1 травня в місті відсутня заборгованість по заробітній платі перед працівниками бюджетної сфери…