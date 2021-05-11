«Рыбу нужно ловить, а не ждать, когда она клюнет»

Эта цитата может стать основой философии политика, экономиста, инвестора… Но она принадлежит… рыбаку. Человеку, который ловит рыбу не для пропитания семьи или удовлетворения своих кулинарных пристрастий. Он сам познал философию рыбной ловли, с чем и поделился с «УЦ».

Это Андрей Шпота. Уроженец наших краев, в силу продвижения по профессиональной лестнице теперь проживающий с семьей в Днепре. Его отец – рыбак, как многие среди нас. Работа – это обязательно, что-то сделать по дому – без проблем. Но свободное от всего этого время, а особенно выходные – удочка в руки, и вперед, к ближайшему водоему. Иногда и не к ближайшему…

Андрей вспомнил свою первую рыбалку с отцом. Наверное, были и до этого, но тот случай и сегодня вспоминает с «мурашками»:

– Мне было, наверное, лет пять. Папа всегда в свободное время ездил на рыбалку, благо, было куда: мы жили в Вольном, а в Новопавловке чудесные водоемы. Соорудил мне удочку, рассказал, что делать. Уселись мы на берегу, а между нами был огромный камень, то есть ему меня не было видно. Я посидел, посмотрел на неподвижный поплавок и стал изучать территорию. Оступился и упал в воду. Отец потом говорил, что услышал «бульк» и подумал, что я камень бросил. А я помню тот ужас, когда не мог вынырнуть, чтоб воздуха набрать. Но папа почувствовал что-то неладное и кинулся за мной в воду в одежде, где в карманах были документы. Вытащил меня на берег и сказал, что это моя последняя рыбалка. Ага!

– Чем рыбалка завораживает? Что заставляет несколько часов неподвижно сидеть? А если вообще не клюет?

– Если не клюет, если нет даже ни одной поклевки – интерес пропадает. Сматываешь удочки в прямом смысле и уезжаешь домой. Со мной такое, естественно было много раз. Но это было раньше. Теперь я к рыбалке отношусь по-другому: если не клюет, значит, я что-то не так делаю. И это я понял, когда начал заниматься спортивной рыбалкой.

– Ты переехал в Днепр и продолжил рыбачить. Отличается наша рыбалка и днепровская?

– Безусловно. Когда я только планировал переехать, смотрел на карте, где там водоемы. А там реки: Днепр, Самара, Орель… Здесь, на Кировоградщине, в основном ставки – карась, карп. А там реки, совсем другая рыбалка, другое поведение рыбы. Особенно там, где есть течение. Есть течение – клюет, нет – замерла. И там тоже есть карась, карп, плотва, красноперка, но еще лещ, густера, сом.

– Но снасти те же?

– Вот со снастей все и началось. Раньше была преимущественно поплавочная ловля. Да и идеология (если можно так сказать) другая. Едешь на карпа, забиваешь кормушку кашей, опарышей цепляешь, забрасываешь и ждешь. Вот и весь принцип. В Днепре же я купил первую фидерную снасть. Посмотрел видео, как это все вяжется, цепляется, применяется. Сначала видео, потом форумы, сообщества, чаты. Смотрел, как это делают другие, и пытался использовать. При этом не знал, куда ехать ловить. Поначалу открывал карту, наугад тыкал пальцем и туда ехал. Приезжаю, а там сплошная трава. Потом стал прислушиваться к советам, рекомендациям.

А еще я купил себе лодку. Был уверен, что спиннинг и лодка – это обязательные атрибуты для рыбака, живущего на Днепре. Пару раз на лодке вышел на поплавочную рыбалку, несколько раз на спиннинговую, а теперь просто у меня есть лодка. В прошлом году грозился сам себе, что если не воспользуюсь лодкой, то продам. Угроза перешла на этот год…

– Как ты пришел к спортивному рыболовству?

– Благодаря сообществам в соцсетях, в которых состоят как любители, так и спортсмены. Ежегодно весной они начинают обсуждать предстоящие соревнования, регистрироваться. Таким образом и я зарегистрировался, хотя еще не знал, что это, в принципе, такое.

Каждый год компания FishDream проводит турниры. От каждой области участвуют пары, между которыми устраивается «дуэль». На это дается полтора месяца, и участники в удобное для них время встречаются и «дуэлятся». Кто победил – больше поймал, – тот проходит дальше, в следующий тур. В каждой области определяется один победитель, потом они соревнуются между собой, а это уже финал, и это уже осень. Вот туда я и попал.

– И как первый блин?

– В первом этапе я победил – повезло. Со мной в паре был человек такого же уровня, как я. А во втором туре моим соперником оказался опытный спортсмен. И он продемонстрировал, что рыбу нужно ловить, а не ждать, когда она клюнет.

Мне стало интересно, появился азарт, захотелось узнать рыбацкие секреты. Плюс тусовка единомышленников. И я сразу же зарегистрировался на участие в трехдневных состязаниях, которые проводились в Харьковской области. Тут условия были другими: между собой соревновались команды, состоящие из двух человек. И все происходило в течение двух дней.

– Как это организовано? Проснуться на зорьке и бегом ловить?

– Есть определенные правила фидерной ловли. Все предупреждены, как должны выглядеть снасть, оснастка, и знают об ограничениях и запретах. Как правило, соревнования происходят в два тура, два дня. На ловлю выделяется пять часов. Есть старт и финиш. К моменту старта ты должен быть готов. Заранее предупреждают, что старт, к примеру, в восемь утра. Это значит, что в шесть ты должен войти в зону.

– Что в вашем понимании зона?

– Есть берег, который разбивают на равные участки. Они должны быть равнозначными. Если есть, к примеру, сорок команд, не может быть такого, что половина сидит перед чистой водой, а остальные в камышах. Для всех равные условия.

В шесть утра свисток – вход в зону. Ты входишь, начинаешь раскладывать свои вещи. Нужно успеть установить оборудование, которое у тебя есть, подготовить запасные удочки – вдруг что-то случится с основной. Причем надо подготовить запасные удочки и на дальний, и на ближний заброс. Уже забита прикормка в кормушку, червяк на крючке, но ты ждешь отмашки. До старта нельзя ни крючок в воду опустить, ни даже кормушку. Звучит свисток – и одновременно крючки, кормушки, корм… Такой резонанс!

– Проходит пять часов, и что?

– И все. Идут судьи, берут рыбу из садков, взвешивают, записывают результат. Каждый рыболов расписывается в подтверждение результатов взвешивания. И собираем свои «лахи».

– Мы, далекие от рыбалки, не понимаем, почему надо выпускать рыбу…

– Ее выпускают не сразу, а по отмашке. После взвешивания все ее снова опускают в воду. Кстати, садок должен быть не короче трех метров, чтобы рыба оставалась живая. Так вот: при определении победителя могут быть разногласия, расхождения в несколько граммов, и придется перевзвесить. Бывает, что 20 граммов определяют победителя.

А потом мы, действительно, выпускаем рыбу. Могу заверить по своему опыту, что это негласное правило. Вот представь: первый тур, первый день, ты что-то поймал и забрал. И дальше? Ты не будешь ее чистить, жарить, варить, запекать. Второй день – то же самое. Не повезешь же ты ее в другую область домой. Думаю, если кто-то взял ее с собой, никто не осудит. Но так принято: поймал на соревнованиях – отпусти.

Вот в Полтаве на соревнованиях ловят уклейку. Если не ошибаюсь, за пять часов ловят около десяти килограммов одной удочкой. Куда это все девать? Понятно, выпустить. Я ни разу не видел, чтоб участник соревнований взял рыбу с собой.

– Какие призы на соревнованиях?

– Разные. Все зависит от спонсора. Я, не будучи победителем и даже финалистом, как-то уехал с ведром прикормки, ветровкой, кепкой. А было такое, что ребята-победители получали золотые значки. Часто дарят удочки, сумки, сертификаты.

– Вы вносите взнос?

– Все зависит от организатора. Если надо что-то внести, то это, я считаю, приемлемые суммы: например, 200 гривен. Удовольствие стоит намного дороже. Но со спонсором интереснее.

– Ты побеждал?

– Абсолютной победы у меня пока не было. Но как-то я стал финалистом. У выигравшего не получилось присутствовать, и получилась замена. Это разрешается правилами. Но призером я пока не был. Уверен, что все впереди.

– Ты научился каким-то хитростям, премудростям?

– Да никто ничего тебе не расскажет! Научиться ловить рыбу ты можешь в определенном месте. Вот скажи, что ты умеешь ловить плотву, но приедешь в Харьков и обделаешься. Там другая плотва, она не будет клевать. Это я образно говорю. Но я (как и другой рыбак) знаю места, где что ловится, чем прикормить, прогнозирую улов.

Вот на реке течение, я ловлю. Потом тишь, вода не течет, и я перехожу на другое место ловить мелочь и ждать, пока вода потечет в другую сторону. И продолжаю ловить. Для определенного места есть своя тактика. Ты ее пытаешься применить в другом, а эффекта нет.

Да, у каждого есть секреты. Самое главное – собственный опыт. Если с тобой искренне делятся – ты быстрее приобретаешь навыки. Я делюсь. Навыками – да, а рыбой – нет.

– В смысле?

– Когда я еду на рыбалку, для меня важно понять место, где я ловлю, разгадать его. Азарт в этом случае в том, чтобы поймать больше, чем сосед-рыбак. Я наловил и выпускаю. А он: «Что ты делаешь? Не надо! Отдал бы мне». А я, как правило, отвечаю: «Ты сюда приехал поймать рыбу или взять у другого? Лови». Если честно, когда я хочу жареной рыбы, я покупаю пять карасей и жарю. Это моя личная философия рыбной ловли.

– У тебя сын. Приобщишь его к рыбной ловле?

– Ему еще рано – всего пять лет…