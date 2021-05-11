Ищем давно и не можем найти…

Колоссальный успех на выборах команды Зеленского политологи объяснили огромным запросом общества на «новые лица» и эффективной пиар-кампанией. Однако уже буквально через несколько месяцев вирус разочарования начал распространяться даже среди самых активных симпатиков Зе. Основная причина – вопиющая некомпетентность власти и отсутствие навыков кризисного менеджмента у большинства действующих лиц, включая самого президента. А вслед за разочарованием новой властью вполне логично возник хорошо знакомый украинцам вопрос – кто?

Редакция «УЦ» обратилась к экспертам – людям, чьему мнению можно доверять:

– За два года общество уже достаточно насмотрелось на «новые лица» украинской власти. А кто из «старых лиц» был бы, по вашему мнению, полезен нашей стране? Или нужны только «новые-новые»?

Руслан Стадниченко, политолог:

– Уся доморощена правляча верхівка України з 1991 року – це якраз і є її нове політичне обличчя. Між тим, термін у 30 років для політичної історії – лише незначний мазок на геополітичній карті держави. Тому розрізнення вищих керівних кадрів від Кравчука до Зеленського полягає скоріше у мірі персональних наслідків від їхніх злодіянь, ніж у характері кваліфікації їхньої суспільно-історичної ролі. Тобто ми вибираємо не між руйнівним і творчим, а наш вибір між більш нікчемним і менш згубним, така собі варіація на тему «тупой и еще тупее».

Відповідно, я назву декілька історичних персон Козацької України, які би справді могли бути старими обличчями, а скоріше символами, для існуючих небезпечних викликів. Перші – це Максим Гонта та Іван Залізняк. Легендарні гайдамаки, для яких сьогоднішня пиката шляхта України була б не меншим поштовхом до Коліївщини, ніж гніт Речі Посполитої та Російської імперії ХVIII ст.

Другою фігурою я б виділив Петра Конашевича-Сагайдачного. Український полководець, який славетно бив і турка, і московита. Особливо це актуально в умовах політичного блюзнірства політиканів з 2014 року. Коли верхівкою України була вигадана байка про «гібридну війну», аби еліта залишалась поза межа­ми військової загрози з боку РФ, могла вільно займатися бізнесом і комфортно відпочивати за рубежем. У той же час для народних мас повним ходом йшла справжня війна на східному фронті з тисячами смертей.

Третя фігура – праведний Петро Калнишевський. Сама лише постать, дух і твердість цього отамана могли би гартувати «неокрепшие умы» сучасного пересічного українця, який ще дуже далекий від політичної та національної грамотності.

Николай Цуканов, галерист:

– Мне нравится высказывание Михаила Жванецкого «Раньше мы боролись за социализм с человеческим лицом. Потом за капитализм с человеческим лицом. Нам всё время не хватает человеческого лица». Вот и нам все время не хватает «нового лица». И ничего, что оно глупее, зато новое.

Конечно, обновление нужно – это бесспорно. Но обновлять – это не экспериментировать. Я не думаю, что общество хотело от новых лиц новых экспериментов. Но каждый приходящий почему-то думает, что он – профессионал, не нуждающийся в чьих-то советах. Отсутствие в стране системной подготовки кадров – это тоже эксперимент. А вдруг получится… Зачастую не получается .

Думаю, что управление важнейшими отраслями в стране только бы выиграло, если бы даже в качестве советников были «старые лица», такие, как Владимир Горбулин, Валерий Пустовойтенко, Сергей Тигипко, Анатолий Кинах, Евгений Марчук, Константин Грищенко…

Оксана Рыбченкова (Гуцалюк), редактор, журналист:

– Мої критерії: 1. Досвід особистого спілкування; 2. Відсутність вікових та політичних обмежень. Отже (не за рейтингом):

Валерій Кальченко: досвід роботи на фактично усіх управлінських посадах. У нашому випадку – міністр МНС з досвідом роботи в критичних ситуаціях (землетрус у Вірменії), а загалом гнучкість розуму, позалокальне мислення.

Віктор Пинзеник: гострота розуму, високий інтелект, аполітичність, глобальність мислення.

Микола Томенко – тут патріотизм, освіченість, чітка громадянська позиція. Перелік може бути продовжено.

Андрей Богданович, тележурналист, блогер:

– Развитие Украины, вернее, отсутствие развития страны показывает полную неспособность и «старых», и «новых» лиц провести непопулярные, но необходимые реформы. И «старые», и «новые» обожают коррупцию, поощряют воровство, заинтересованы в беззаконии и постоянных откатах, тормозят прогресс и совершенно не заботятся о том, чтобы сделать Украину современным, технологичным и сильным государством. Нужны люди, которые любят Родину хотя бы так же, как себя. Для которых сделать Украину успешной – это вызов и цель.

Анатолий Безтака, редактор:

– Помнится, пару лет назад отвечал на сей вопрос. Но тогда недооценивалось будущее моно «слуг народа» – в уме держали относительно легко поднятую оппозицией бурю в предмайданной ВР 2012-2014 гг. Сейчас же парламентским кризисом совсем не пахнет, поэтому «старые лица» полезными быть не смогут никак – им просто не дадут работать.

Ну скажите, какая польза может быть от И. Смешко, Ю. Тимошенко, А. Яценюка, В. Гройссмана и др. на высоких должностях, если даже необходимые и нужные для державы шаги будут легко пресекаться монобольшинством (в крайнем случае, помогут «доверчивые» из депгруппы «Доверие» и внефракционные)? Пример радикально революционного и, на мой взгляд, честного политика М.Саакашвили – тому яркое подтверждение. Даже президент, сам не замеченный ни в каких коррупционных скандалах, при всем своем могучем влиянии и авторитете не смог обеспечить Михо НУЖНЫЕ полномочия для глобального искоренения коррупции.

Сознание «старых лиц» и оппозиции («евросолидарности», например) вышибают и постоянные соц­опросы «если бы выборы состоялись сегодня», в которых действующая власть всегда лидирует безоговорочно. Электорат не останавливает ни отсутствие света в конце тоннеля по вопросам войны и мира, ни нарастающие инфляция и плата за коммунуслуги, ни безостановочная коррупция, ни утечка скандальной инфы из Офиса президента… Не знаю, может, коронавирус влияет, но, похоже, массовые разоблачения и критика власти на независимых от власти телеканалах и тем более сайтах вообще имеет нулевой эффект в плане воздействия на сознание граждан.

Но вернемся к «лицам». «Новые» (с молодым и неопытным А. Гончаруком во главе) разочаровали; не впечатляют и действующие ныне… Таки нужны «новые-новые»…

Все ли это в руках президента? Формально – да, но как сработают «подносчики снарядов» (чиновники); какие кадры поднесут ему на блюдечке для рассмотрения?

ВАЗ уже, конечно, понимает, что кадры решают все. Но как их умело подобрать, предоставив к тому же широкие полномочия?