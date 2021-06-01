Дело № 1, или Кто такой Гиталов?

Надеемся, читателям «УЦ» не надо объяснять, кем был при жизни и остался в истории Александр Гиталов. Но, как оказалось, есть среди нас те, кто услышал эту фамилию впервые. Причем это не подрастающее поколение, а весьма солидные граждане. Для таких и надо разворачивать выставки, посвященные нашим прославленным землякам. Посвященная Гиталову длилась всего один день.

Новый проект галереи «Елисаветград» так и называется – «Выставка одного дня». По итогам первой было презентовано издание «Личное дело №1», посвященное 106-летию Александра Гиталова, новатора сельскохозяйственного производства, дважды Героя Соцтруда. Николай Цуканов, инициатор проекта, пообещал, что таких «дел» будет 100…

– Много документов и фотографий хранятся в архивах, музеях, библиотеках, – рассказал Николай Николаевич. – Мы решили их популяризировать, поэтому объединили в издании, которое больше напоминает справочник. Оно вышло ограниченным тиражом, несколько экземпляров мы передали в учреждения, причастные к подготовке выставки, а также в Малую академию наук, руководство которой предложит ученикам написать рефераты, посвященные Александру Гиталову – неординарной личности. Каждое следующее издание также будет передаваться в академию для изучения подрастающим поколением.

Почему выставка длилась всего один день? Потому что на ней были представлены архивные материалы, которые долго не могут демонстрироваться широкой публике. А жаль. Фотографии, альбомы, письма, книги, брошюры, газетные статьи… За день все не перечитаешь. А еще воспоминания людей, лично знавших Гиталова. Как, например, Надежды Калиниченко, много лет сотрудничавшей с ним, будучи директором школы в селе Камышеватое Новоукраинского района. Надежда Андреевна присутствовала на выставке:

– Наша школа была экспериментальной, и она отметилась на страницах практически всех периодических изданий. К популяризации молодых механизаторов Александр Васильевич прилагал много личных усилий. Он любил школу, образование, науку. Я имела общественное поручение – вести почту. А он получал ее неимоверно много. Ему писали из школ, вузов, издательств, энциклопедий. Он всем отвечал. Причем умел дать ответ публично, через прессу, на личных встречах с молодежью. Для него это было важно.

Приведу пример: за десять лет он воспитал свою молодежную тракторную бригаду, которая стала академией хлеборобского мастерства. Из ста механизаторов 60 были выпускниками камышеватской школы. Гиталов ввел в школе производственное обучение. Мы учили детей технике, начиная с дошкольного возраста. Сначала они знакомились с техникой в кабинетах механизации. Это были мотоциклы, автомобили, трактора. Александр Васильевич строго следил за тем, чтобы инженеры лично обучали детей, чтобы наука приносила пользу. И она приносила.

Гиталовские поля – несравненная поэзия и красота. Александр Васильевич землю слышал душой. Он никому не позволял весной выйти в поле раньше, чем он услышит зов земли. И учил этому каждого юношу, пришедшего в его бригаду. Гиталов – самобытная, неповторимая личность, имеющая особенности нашей ментальности, духовности, настойчивости, самостоятельности и воли.

Он много выступал перед людьми, но никогда не пользовался подготовленным текстом. На самых высоких уровнях он всегда читал первую фразу, потом откладывал листы и говорил: «А теперь о деле, по сути…»

– Начатый проект очень интересен государственному архиву области, – заметила Лилия Маренец, исполняющая обязанности директора Государственного архива Кировоградской области. – Наше учреждение специфическое. Мы и сохраняем архивные документы, и используем их. Наша задача – более широко их использовать, но мы не имеем такой возможности. Привлечение таких партнеров, как краеведческий музей, музей искусств, галерея «Елисаветград», библиотеки – это важно и правильно. Документы, связанные с Гиталовым, начали собираться еще при жизни Александра Васильевича. У нас есть его личный фонд, богатый фотографиями, письмами, открытками, которые он получал не только со всего Союза, но и из-за рубежа.

Александр Васильевич говорил, что если дело твоего ума и твоих рук некому передать, это дело ничего не стоит. А он передал свое дело достойным последователям и заслуживает того, что «Личное дело №1» посвящено именно ему.

Об Александре Гиталове даже при его жизни ходили легенды. Так бывает, когда речь идет об известном человеке. Например, говорили, что Героя Социалистического Труда он получил благодаря дружбе с Брежневым. А вот и нет! Первого Героя он получил еще в 1948 году. Второго – через десять лет. Удивительно то, что высокие государственные звания он получал, имея образование семь классов. Никого это не смущало: работаешь, достигаешь рекордных урожаев, учишь молодежь – получай по заслугам. Лишь в 1959 году Александр Васильевич окончил десятилетку, о чем свидетельствует представленная на выставке фотография выпускников камышеватской школы.

Вообще фотографии чудесные. Гиталов был огромным и фотогеничным. И, видимо, любил фотографироваться. Вот он с группой людей, среди которых Паша Ангелина. А вот со своим кумиром Фиделем Кастро. И уже цветное фото – с коллегой, тоже дважды Героем Соцтруда Леонидом Шлифером. Огромный альбом, датированный 1950-м годом, поражает масштабом сельскохозяйственной выставки, проходившей на территории горсада. ВДНХ по-кировоградски…

Издание «Дело №1» будет доступно в электронном виде, о чем совсем скоро оповестит Николай Цуканов. Видимо, первыми, кому он скинет ссылку, будут люди, задававшие ему вопрос: «А кто такой Гиталов?»