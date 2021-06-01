Город в пеленках-2021

Мы тучи развели руками… Посмотрев прогноз погоды на 1 июня, мы не на шутку испугались. В Кропивницком в 10 утра должен был начаться ливень. А именно на это время мы назначили фотосессию в рамках юбилейной, десятой, акции «Город в пеленках». Но, пообещав хорошую погоду, мы (и природа) не подвели. Да, было прохладно, но с неба не лило, что позволило родителям вывести детишек в Ковалевский парк и на Театральную площадь на прогулку.

В который раз убеждаемся: наши дети самые красивые. Маленькие, казалось бы, несмышленыши позировали, улыбались, махали ручкой, когда просил фотограф. Праздничного настроения добавили Пеппа и Сьюзи – ростовые куклы, любезно предоставленные для нашей акции областным театром кукол. Спасибо, друзья!

Четырехмесячные Богдан и Святослав, специально привезенные для фотосессии бабушкой и дедушкой, безмятежно спали в своей двухъярусной коляске. Почувствовав, что нам нужен красивый кадр, проснулись, не капризничали, «порадовали» объектив фотокамеры. Самой маленькой нашей фотомоделью был Святослав, которому всего месяц. Малыш, ты очень милый. Подрастай и приходи к нам через год уже ножками, а не в коляске.

Каждый участник акции получил от нас в подарок юбилейный магнитик, которые нам любезно предоставила давний друг «Пеленок», президент ТПП Ирина Саенко.

В следующем номере «УЦ» будет опубликована фотогалерея. Как и в предыдущие годы, узнавайте своих малышей, звоните в редакцию и заказывайте фото, которое мы распечатаем и вам подарим. Еще раз с праздником, дети! Мира вам, счастья и здоровья! До встречи в следующем году!