Наполеоновские планы при ограни-ченных возможностях

Очередной День журналиста я встречаю в приподнято-тревожном настроении. Дело в том, что после ковидного паралича жизнь постепенно возобновляется, в том числе и спортивная. Ну и начинает преподносить разные сюрпризы.

До пандемии планы были понятны и четко обрисованы: получены аккредитации на летнюю и зимнюю Олимпиады в Токио и Пекин, а также имелось желание поехать на футбольный Евро-2020. Были договоренности с меценатами и спонсорами, без которых украинским спортивным журналистам сложно рассчитывать на серьезные поездки.

В который раз говорю: в богатых странах редакции и телекомпании ведут борьбу за то, чтобы освещать крупные спортивные события, особенно Олимпиады. В Украине ситуация другая. Здесь аккредитация дает тебе возможность присутствовать на состязаниях, общаться со спортсменами и готовить свои репортажи. Но оплата перелета, проживания и твоего пребывания на Олимпиаде или других соревнованиях – это твоя забота. И нужно идти к людям, неравнодушным к спорту, которые могут помочь, и убеждать их, что присутствие единственного регионального журналиста среди 16 украинских представителей масс-медиа, как было в Рио-де-Жанейро, или 12 аккредитованных в Токио – это престижно, почетно и интересно.

К счастью, начиная с 2013 года, когда я впервые в качестве аккредитованного спортивного обозревателя «УЦ» попробовал свои журналистские силы на юношеском и взрослом чемпионатах мира по легкой атлетике и задавал вопросы самому Усейну Болту, мне удавалось находить понимание у друзей и любящих спорт бизнесменов. Именно благодаря этим людям посчастливилось рассказывать вам о финале Лиги Европы в Варшаве и Суперкубке УЕФА в Тбилиси (спасибо Сергею Максимову), событиях чемпионатов Европы по баскетболу в Чехии, Латвии и Сербии (благодарность Руслану Згривцу), Вторых Европейских спортивных играх в Минске, юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе ( спасибо Сергею Кузьменко), ну и подняться на главные вершины в карьере любого спортивного журналиста – летнюю Олимпиаду в Рио и зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. И здесь уже нужно благодарить Максима Березкина, который вселил надежду, и всех, кто затем помог воплотить мечту в реальность.

Казалось, нужно двигаться вперед. Но грянул ковид и разрушил все, что можно. И казалось, восстановить потерянное будет крайне сложно. Олимпиаду в Токио и Евро-2020 перенесли с туманными перспективами, а зимняя Олимпиада в Пекине казалось такой далекой.

А потом в мае этого года выяснилось, что все три мегасобытия уже отменять и переносить никто не собирается. А журналистов, хотя и с большими ограничениями, все же призвали эти соревнования освещать. И вот недавно к двум имеющимся олимпийским аккредитациям я получил разрешение от УЕФА работать на поединках сборной Украины в Амстердаме и Бухаресте. И здесь спасибо за поддержку новому президенту АСЖУ и пресс-офицеру национальной сборной Украины по футболу Александру Гливинскому.

И вроде нужно радоваться, но – некогда. За короткий период нужно четко расставить приоритеты и определиться, не что важнее, а что реальнее? Ведь снова нужно определять бюджет и логистику. А это задача непростая. Ведь оплатить все нужно в ближайшее время, а средства за предыдущие платежи либо зависли, либо заморожены. Ну и спонсоров в нынешних непростых условиях снова пришлось серьезно напрягать. Ведь общий бюджет трех поездок очень и очень солидный (более 7 тысяч условных единиц).

Пока ясно одно, что на футбольный Евро я точно поеду. Все разрешения от УЕФА, в том числе и на посещение закрытого для украинских туристов Амстердама, уже получены. Обе прививки от ковида уже сделаны. И главное, необходимые средства друзья снова выделили. Так что первый в моей карьере крупный футбольный турнир в качестве аккредитованного журналиста собираюсь отработать и вам все наиболее интересное сообщить.

Осталось только проездные билеты приобрести и необходимые тесты сделать перед выездом в Амстердам, где команда Андрея Шевченко уже 13 июня сыграет с Нидерландами. А дальше переезд в Бухарест и освещение еще двух матчей украинской команды с Северной Македонией и Австрией. А вот если сине-желтые выйдут в плей-офф, то дальше возможны и Бухарест с Будапештом, и Лондон с Глазго.

А дальше – вы удивитесь, но поездка на февральскую 2022 года зимнюю Олимпиаду в Пекин (первую часть суммы за проживание в своих женьминьби (китайская денежная единица) хозяева Игр уже потребовали), где уже не так боятся ковида, сейчас видится более реальной. А вот вояж на июльсько-августовскую летнюю японскую Олимпиаду этого года пока вызывает сомнения.

По тем двум брифингам, которые вместе с Международным олимпийским комитетом провели японцы для аккредитованных СМИ, стало ясно, что… ничего не ясно. Нам предлагают «драконовские» условия с трехдневной изоляцией по прилету, проживанием только в официальных отелях, с запретом пользоваться общественным транспортом в первые две недели, согласованием всех передвижений и составлением уже сейчас списка лиц, с которыми предстоит общаться, ограничением посещения соревнований и общения даже с украинскими атлетами, и т.д., и т.п. Ну и добавьте сюда протесты против Олимпиады в самой Японии и можете себе представить атмосферу, в которой предстоит работать.

Конечно, с одной стороны – это интересная и уникальная информация с места событий. Но, с другой стороны, – это отсутствие возможности ощутить привычную атмосферу, побывать там, где хотел и планировал, свободно пообщаться и больше узнать о Японии, ее людях и традициях. Ну и главное, большинство соревнований придется смотреть в пресс-центре по телевизору, поскольку количество мест в пресс-ложах существенно будет сокращено.

Лететь через полмира и тратить большие деньги для того, чтобы фактически «сидеть под арестом», когда дома ты можешь иметь доступ к той же, если не более полной информации, – это огромная проблема. При этом прекрасно осознаешь, что украинских журналистов и так немного и каждый «штык» на счету.

Окончательное решение по поездке в Токио нам с коллегами, после консультаций с НОК Украины, придется принимать уже после футбольного Евро, с которым и связаны все мои ближайшие помыслы. Ну и от любой помощи спортивных меценатов, которая поможет осуществить мечты и реализовать планы, несмотря на все проблемы, естественно, не откажусь.

Автор и редакция «УЦ» благодарит за постоянную помощь и поддержку настоящих меценатов и поклонников спорта Сергея Максимова, Руслана Згривца, Александра Павленко, Максима Березкина, Алексея Олейника, Тиграна Хачатряна, Виктора Тюпу, а также Николая Онула, Николая Грицая, Александра Скляревского за содействие в будущих поездках.