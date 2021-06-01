Показательный поджог

Буквально на следующий день после празднования Дня города в Александрии случилось чрезвычайное происшествие – среди белого дня сгорела машина директора КП «Александрийский центральный рынок» Александра Кияшко, известного блогера и общественного деятеля. «УЦ» регулярно пишет о преобразованиях, которые проводит директор на рынке и вокруг него.

О пожаре он сообщил в социальных сетях и выставил фото и видео с камер наблюдения, где пусть и нечетко, но виден момент поджога, а также возможный отход предполагаемых злоумышленников через ближайшие дворы. По этой информации, поджог авто произошел 31 мая в 15 часов 07 минут, и это видно в отражении витрины киоска, возле которого стоял автомобиль. Молодой человек перешел через Перспективную улицу (бывшую Либкнехта), ведущую к автовокзалу, вылил на капот горючую смесь и поджег ее, после чего побежал во двор дома № 44 по этой же улице. Этот момент видно на другом видео – сначала к пешеходной дорожке подъехал велосипедист и остановился, оглядываясь по сторонам, потом появляются двое парней, пересекают дорожку и почти бегом скрываются в направлении здания горсуда по улице Сокальского. На видео можно посмотреть и момент тушения пожара.

За информацию о поджигателях Александр Кияшко пообещал денежное вознаграждение. Мы связались с ним по телефону, причем первый раз Александр волновался и не хотел говорить, но потом перезвонил сам: «Я був на робочому місці, коли мені повідомили, що горить моє авто, я завжди там його залишав. Вважаю, що підпал був показовим, я наступив на горло колишнім функціонерам ринку, які шляхом різних зловживань крали тут по 500 тисяч гривень на місяць. Крали буквально на всьому – і на торгівцях в ринку, і на МАФах за ринком. Ніяких погроз я не отримував, але кілька днів тому в мене була конфліктна ситуація з колишнім директором ринку, я знімав його на телефон і задавав гострі запитання з приводу корупційної діяльності та кримінального минулого. Машина не моя, а батьків, родини, це „Акура МDX” 2007 року, не застрахована, ймовірна вартість близько 15 тисяч доларів, машина відновленню не підлягає. Пожежники прибули оперативно, поліція проводить слідчі дії. Це очевидний підпал, такого в Олександрії давно не траплялося».