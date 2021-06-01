Три с половиной миллиона баксов. Что это было?!

Эта новость просто сразила всех наповал. Ушлые мужички и женщина из Луганска и Донецка пытались за три с половиной миллиона долларов «продать» должность главы Кировоградской областной государственной администрации. Не Луганской или Донецкой, а именно нашей. Похоже, мошенники представляли себе Кировоградщину как край непуганых идиотов, которым можно «впарить» любую туфту.

Конечно, самый пикантный момент в том, что предлагалось за 3,5 миллиона вечнозеленых получить должность, которая в среднем по Украине официально приносит 2 тысячи долларов в месяц. При среднем сроке пребывания на должности два года за это время глава ОГА зарабатывает около 50 тысяч долларов. То есть в 70 раз меньше, чем размер взятки! Хотя, в принципе, вспоминая бывшего губернатора Андрея Балоня, который деньги складировал миллионами в сумки, понятно, как можно 3,5 миллиона баксов «отбить».

Но кто же эти смельчаки, «торгующие» такими должностями?

Руководителем группы злоумышленников была женщина, живущая в оккупированном Луганске, в ЛНР. Она по телефону координировала процесс. А собственно «дилерами», «торговыми представителями» выступали 81-летний Иван Федорович Шовкопляс и 57-летний Игорь Олегович Усипенко. Они представлялись советником президента и сотрудниками Офиса президента, козыряли визитками с надписью «Советник Президента Украины на общественных началах».

Причем персонажи эти какие-то просто карикатурные! Иван Шовкопляс два года возглавлял… Всемирную федерацию шашек (есть и такая). Говорит, что как-то смог пробраться к Зеленскому с идеей провести мировой чемпионат по шашкам в Украине. Прямо Нью-Васюки!

«Он намекнул, что я буду советником президента. Говорил: я возьму вас, на общественных началах. И Ермак, и все двумя руками “за”. Но пока не вручили мне удостоверение. А это я просто сделал визитку, думал, что на днях оно будет, поэтому и подготовил заранее».

Эта многогранная личность когда-то возглавляла управление физкультуры и спорта Луганщины, Шовкопляс утверждает, что даже имеет звание «Герой Украины» как правоохранитель. Отличие ему вручал «председатель комитета по борьбе с коррупцией Николай Иванович Алексеенко». Вероятно, речь идет о неофициальном звании, одноименном с названием государственной награды.

Также подозреваемый предоставил суду копию публикации в издании «Почетные имена Украины – Элита государства» с его биографией. Еще он назвал себя академиком Санкт-Петербургской академии шахматно-шашечного искусства, арбитром турниров по игре в шашки и почетным гражданином ряда городов. Сам он живет в городе Кременная Луганской области с населением меньшим, чем в нашей Знаменке. Посещает Луганск, где у него квартира.

Но Ленинский суд больше заинтересовали другие документы Шовкопляса. Были предъявлены копия паспорта гражданина России, служебное удостоверение, проездной документ, выданный «Луганской народной республикой», пенсионное удостоверение от Пенсионного фонда «ЛНР». На уточнение, оформлял ли пенсию на оккупированных территориях, не дал четкого ответа, только сказал: «Было все это, но я этим не пользуюсь».

В соответствии с Госреестром, Шовкопляс является основателем нескольких общественных спортивных организаций, а также благотворительной организации «Региональное отделение благотворительной организации “Комитет по борьбе с коррупцией в государственных и правоохранительных органах власти Украины” в Луганской области».

Его же фамилия есть среди учредителей ООО «Луганский областной региональный центр “Взаимодействие”», которое зарегистрировано в Луганске, основной вид деятельности – деятельность частных охранных служб, и ООО «Научно-производственная фирма “Санн”», имеющая крымскую прописку, основной вид деятельности – производство мяса.

В 2002-2006 году Шовкопляс числился помощником на общественных началах нардепа от Блока «За единую Украину!» Сергея Бубки, а в течение 2006-2012 годов депутата Леонида Фесенко из «Партии регионов».

Согласно Реестру судебных решений и портала «Судебная власть», на лицо с такими же фамилией, именем и отчеством в суды Луганской области в течение 2017-2020 годов поступали административные протоколы по причине незаконного пересечения государственной границы Украины.

Второй подозреваемый – Игорь Олегович Усипенко – уроженец Донецка, сейчас как временно переселенное лицо проживает в Киеве, официально не трудоустроен. Женат. Предоставил суду характеристику от ЖЭКа и подтверждение от жены о ее трудоустройстве.

Иван Шовкопляс говорит, что не виноват и случайно вляпался в историю. Якобы его родственница Алла Подгурская, проживающая в Луганске, дала ему номер телефона и попросила пообщаться с гражданином Геннадием Викторовичем Черкашиным о назначении на должность председателя Кировоградской ОГА некоего Сергея Валерьевича Семенова. Впоследствии он получил звонок и от самого «кандидата» на должность главы Кировоградщины.

«Черкашин работает в Кабмине и занимается подбором кадров. Он запросил у меня резюме Семенова. Через две недели он перезвонил и заверил, что Семенов прошел все проверки и подходит. Он говорит: я договорился с тем человеком, его проведут к Андрею Ермаку».

По словам Шовкопляса, собеседник потребовал, чтобы Семенов принес 3,5 миллиона долларов в киевский банк и положил в банковскую ячейку с двумя ключами доступа. После этого ему устроят встречу в президентском офисе.

«Накануне позвонил Черкашин и попросил меня приехать с Семеновым в банк, потому что он едет в командировку. Сказал, что приедет, когда будет указ на назначение, и пойдет со мной в банк, мы все сделаем, – рассказывал подозреваемый. – 26-го я приехал, меня встретил Усипенко, провел в банк. Не успели мы поговорить, как заходят два человека, заносят две большие сумки. Они вышли, и за ними побежал Семенов. После этого зашло 9 человек: полиция, СБУ, прокуратура. Сразу начали считать деньги».

Шовкопляс уверяет, что не имеет к деньгам отношения, и это дела его родственников. Он не ожидал вознаграждения за свое участие.

Судья Майданников отправил обоих фигурантов под стражу на 60 суток и определил залог – по 681 тысяче гривен. В случае уплаты подозреваемые должны сдать паспорта следователю, прибывать к следователю и прокурору, воздерживаться от общения со свидетелями.

P.S. В Украине немало людей по имени Семенов Сергей Валерьевич. Начальник охраны столичного рынка, глава киевского «казацкого полка», частный предприниматель из Черкасс, военный из Шостки Сумской области, программист из Николаева и т.д. Имеет ли кто-то из них отношение к этой истории – пока загадка.