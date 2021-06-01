«Я не люблю журналистику сплетен»

Ежегодно 6 июня отмечается День журналиста. В преддверии нашего дня захотелось поговорить о журналистских стандартах. А с кем еще об этом можно поговорить, как не с Евгенией Шустер, мэтром тележурналистики Кировоградщины?

– Евгения Михайловна, вы к нынешним журналистам относитесь как к коллегам или уже в качестве читателя, зрителя, слушателя?

– С 2007 года мне приходится быть и коллегой, и читателем, и зрителем, и чиновником. Но я всегда говорю, что остаюсь той, у которой в четверг руки черные от газет. В силу обязанностей, которые мне приходится выполнять, читаю всю прессу. Стараюсь смотреть наше телевидение, что-то слушать в FM-вещании. Печально…

– Среди авторов всего этого есть ваши ученики…

– Я бы не утверждала, что это ученики. Но есть коллеги, которые младше меня, есть ровесники, с которыми мы работали, которых не так много осталось. Поскольку я телевизионщик, это точно не остается в прошлом, и я говорю, что это моя группа крови. В нашей области в части телевидения я, к сожалению, прогресса не вижу.

Может, я отстаю. Может, сейчас совершенно другие принципы… Но мне кажется, что профессионализм, умение анализировать факты, иметь архив, понимание – это все должно присутствовать. Когда спрашивают «с какой целью вы сюда пришли?», мне не хочется даже говорить на эту тему. Если ты был на пресс-конференции или каком-то событии, все видел и слышал, а потом интересуешься целью визита, иди пеки пирожки или торгуй бензином. Так нельзя.

Меня учили на любое мероприятие идти подготовленной, понимать предмет события и свои задачи. Виталий Семенович Цыпин повторял: «Женя, если в эфире твой собеседник будет умнее тебя, ты проиграла передачу, тебе незачем брать микрофон в руки». Я очень этого боялась.

Сейчас у эмчеэсника спрашивают то, что должны спросить у полицейского… Элементарно шевроны не различают. Или когда мы собираем большую пресс-конференцию, чтобы чиновник мог донести исчерпывающую информацию по тому или иному поводу, а после журналист задает вопрос, ответ на который уже звучал… Говорят, что от них требуют эксклюзив. Разве ж это эксклюзив?

Мне больно об этом говорить, но наше «Суспільне»… Не хочу их обидеть, и им в глаза говорю, что надо учиться. Это не только наше телевидение, но и во всей стране. Это убитые миллиарды. Я в шоке от этого всего.

Недавно мне позвонила девочка – не буду называть фамилию. Милая, приятная, никогда не была журналистом, и, видимо, это ей и не надо. Предлагает обсудить тему «МакДональдса». Это тоже вопрос профессионализма. Еще нет предмета профессионального разговора. Нет, давайте обсуждать сплетни, домыслы, ахи, охи… Нужно же иметь объективную картину, расставить акценты, а не догадываться, предполагать и перевирать. Я не люблю журналистику сплетен. Я уважаю журналистику факта, образа, аналитики, динамики.

– Но такая есть?

– Когда я что-то смотрю или читаю, ищу человеческие эмоции. К счастью, это еще встречается. Наша обязанность – дать четкую, правильную информацию, умную аналитику и сильную эмоцию.(Она может быть как положительной, так и отрицательной.) Вот тогда мы сделали свою работу – хоть в эфире, хоть на страницах газеты.

Мы живем в сложное время, перед нами серьезные вызовы. Кто мог подумать, что мы будем жить во время войны? Нас не много таких, кто помнит тех, кто воевал, кто был в окопах той войны. Мы знали освободителей нашего города. Мы стали носителями ценной информации. Когда я смотрю, как пишут про нынешнюю войну… Иногда думаю, что я ошибаюсь, отношусь к этому предвзято. Но прочитаю тебя или Рыбченкова, людей, имеющих по двадцать лет журналистского стажа, и убеждаюсь, что я права.

– В журналистике должен быть прогресс или все-таки стандарты, традиции?

– Стандарты – это незыблемо. Это как фундамент, без которого нельзя строить дом, иначе он рухнет. В современной журналистике и рушатся эти «домики на курьих ножках». Потому что никто их не учит.

Говорят, у нас в городе есть какой-то факультет журналистики. Задаюсь вопросом: кто там учит? Я не знаю ни одного журналиста, который преподает. Хотя считаю, что журналистике научить тяжело и, в общем-то, не надо. Примеры рядом: хороший филолог и хороший инженер. Есть редкие исключения, когда сюда приезжали выпускники журфаков: Света Орел, Оля Пилипенко… Но настоящей журналистике учит жизнь, тот, кто рядом, опыт. Но если есть человеческая, жизненная база. Если этого нет, по-прежнему на Валах после возложения цветов будут задавать вопрос «с какой целью вы сюда пришли».

– Тенденция последних лет – подача новостей «на скорость». Это когда сайты соревнуются, кто первый подаст информацию.

– Есть такой ужас. Летят, бегут, два предложения подают как новость. Но у новости тоже есть свои стандарты. Это не может быть просто цитата с указанием, где и кем она была сказана.

Есть еще один момент. Открываешь любую новостную ленту, а там: убили, зарубили, изнасиловали… Я не говорю о сводках с фронта, это надо подавать. Но где позитив, конструктив, который все-таки присутствует в нашей жизни?

А уровень сайтов, которые создали местные «олигархи»! Раньше, вспомни, на пресс-конференциях собирались журналисты, которые друг друга знали. Знали, кто из какого издания. А сейчас каждый раз новые лица. Стоит девочка с телефоном, заменяющим диктофон и фотоаппарат, и – «Я журналист такого-то сайта». Нет такой должности – журналист! Есть корреспондент. Еще мне «нравится», когда звонят и говорят: «Мои журналисты к вам придут». Без комментариев…

– Вопрос от нашего главного редактора: как часто вы спорите с телевизором?

– Я спорю с телевизором каждый день. Половина информации – вранье, а половина так гадко показана, что дальше некуда. Причем я спорю с тем, кто показывает, и с тем, кого показывают.

– Есть ли будущее у кировоградской журналистики?

– Надеюсь. Есть талантливые ребята, но их надо правильно повести, научить. А им бы не стесняться спрашивать совета, помощи, а не считать, что они уже состоявшиеся профессионалы.

Пока есть кому учить, надо это делать. Учить оператора снимать. Телефон – это хорошо, но отнюдь не профессионально. Учить записывать интервью, правильно подавать новости, делать обзоры, рецензии. Давайте на базе «УЦ» сделаем школу. Надо это обсудить и реализовать. Должны же мы и вы кому-то передать свои навыки.

С наступающим, коллеги! Творите, дерзайте, но не забывайте о стандартах. Всем – хороших новостей!