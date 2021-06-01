Яновский, которого мы не знали

Казалось бы, о писателе Юрии Яновском, нашем легендарном земляке, всем всё известно. Родом из Компанеевского района. Елисаветград изобразил как «Байгород». Его «Всадники», редчайший случай, изучали как в советских школах, так и сейчас в украинских. Работал журналистом на Нюрнбергском процессе. И т.д. Но наши талантливые авторы Владимир Полищук (журналист «21 канала») и Светлана Ушакова (заведующая отделом искусств областной библиотеки имени Чижевского) смогли удивить. Нашли много новых интересных фактов о писателе. Кстати, он сам в разных автобиографиях и анкетах писал о себе разные сведения – и о месте рождения, и о родителях, и т.д. Они вошли в совместную книгу «До безуму любив степ», которую на днях презентовали в библиотеке.

Мало кто знает, что настоящее имя Яновского не Юрий, а Георгий! В феврале 1924 года газета «Большевик» напечатала первое стихотворение Яновского «Дзвін». И подписался он как Юрий Ней. Вероятно, посчитал, что имя приносит ему удачу, и дальше всю жизнь подписывался как Юрий Яновский. А в газете «Большевик» он скоро стал корреспондентом.

И все знают, что настоящая фамилия великого Николая Гоголя – Яновский. А не были ли они родственниками? Нет, не родственники, слухи об их родстве не больше чем миф.

До сих пор был практически неизвестен тот факт, что произведения Яновского печатали… в оккупационной немецкой прессе! Без его ведома, конечно, а то загремел бы в лагеря или штрафбат. Отрывки из его книг печатали издаваемые немцами газеты «Нова доба» и «Український вісник» (он некоторое время печатался немцами в Кировограде, кстати). Скорее всего, сам Юрий Иванович и не подозревал об этом. А отрывок из романа «Четыре сабли» публиковали во вполне нацистском Берлине в 1941 году перед самой войной.

Впервые на страницах книги опубликованы протоколы допросов его родственников. В послевоенные годы руководить Украиной прислали Лазаря Кагановича, и тот резко невзлюбил Яновского. Его обвинили в «национализме, мещанско-обывательских взглядах, публикации аполитичных, порочных и ошибочных произведений». Выгнали со всех работ. Ему пришлось написать «Киевские рассказы», где он кается, восхваляет Сталина и т.д. Его простили и даже дали Сталинскую премию.

В областном государственном архиве хранится документ о том, что Григорий Яновский сдал вступительные экзамены в подготовительный класс Елисаветградского земского реального училища. А вот документальных подтверждений о выпускных экзаменах и окончании училища с золотой медалью (о чем он сам писал в документах) найти не удалось. Поэтому заявления Яновского-медалиста стоит ставить под сомнение, вероятно, он был талантливым недоучкой.

Подобных интересных историй о Яновском в книге хватает. Сейчас идет процесс ее оцифровки, и скоро на сайте библиотеки все ее смогут читать в свободном доступе.