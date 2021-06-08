Чем мы маялись в мае?

Последний месяц весны оказался на удивление насыщенным самыми различными событиями. Вместо традиционных садов и огородов мы включали телевизор и хватались за сердце. Выбрать главное из этого потока новостей было практически невозможно. И все же давайте попробуем и, как обычно, спросим у экспертов «УЦ»:

– Какое из недавних событий привлекло ваше внимание более других?

Янина Соколовская, журналист, редактор:

– Раз память оставляет на поверхности самые свежие новости (видимо, они не тонут), то более всего поразил меня залет Лукашенко на авиационной ниве и ответный санкционный манёвр Украины. Изначально касавшийся только самолётов, он сейчас зацепит все сферы украинской жизни, потому что 50% нашего бензинового рынка покрываются белорусской продукцией. Точнее – покрывались, потому что обиженный Лукашенко прекратил эти поставки Украине. И теперь если бензин и попадёт в Украину, то только с водами Днепра, куда белорусы смогут его выливать, потому что девать его некуда.

Также поражают воображение и практически жить не дают события предстоящие – саммит НАТО, саммит Большой семёрки и кульминация всех действ – встреча Байден – Путин. На ней, как и на всех ранее названных, будут говорить об Украине без участия Украины. То есть – без нас нас «женить». Наивные украинские попытки прорваться к Байдену раньше Путина останутся в золотых мечтах, потому что внезапно и сгоряча большая политика не делается. Потому нам остаётся только надеяться , что Байден помнит, где документы по его сыну и «Буризме» лежат.

Среди внутриукраинских событий самое яркое – внесение в Верховную Раду законопроекта по борьбе с олигархами. Во-первых, судя по четырём названным признакам олигархов, почти каждый из нас – олигарх. Во-вторых, когда мы будем говорить друг с другом, нам придётся писать доносы «куданадо», потому что каждый должен на себя доносить в случае общения с олигархами. В-третьих, труднее всего будет правителям – посмотрел в зеркало, поговорил тихо сам с собою – и вот, пиши донос. Но тут правители готовы взять удар на себя, проявив недюжинную заботу о Родине. Граждан это, конечно, радует, как и то, что дела у нас в среднем по стране лучше, чем у Протасевича в Беларуси. С чем всех нас и поздравляю.

Андрей Богданович, тележурналист, блогер:

– Сразу скажу, из каких событий выбирал наиболее важное: ситуация с «Северным потоком – 2», непрекращающееся давление России через наращивание количества войск возле границ Украины и в оккупированном Крыму и бандитский захват самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко журналиста Протасевича. И вот как раз последнее событие и считаю самым важным. Благодаря ему теперь ясно, что у границ Украины есть два государства, власть которых скатилась к понятию «терроризм» и «фашизм». Вместо Хусейна, Каддафи, бен Ладена имеем Лукашенко и Путина. Пренебрежение законом, международными отношениями, свободой и правами человека, создание авторитарного режима, преследование за инакомыслие и просто пытки – это для России и Беларуси сегодняшний день. И одновременно предупреждение Украине быть готовой к возможному открытому нападению этих террористических государств.

Из местных новостей – это, конечно, смешные торги постом главы облгосадминистрации и ее «тихое» назначение. У меня уже не осталось понимания, как и почему назначаются и увольняются люди с поста главы Кировоградской ОГА.

Сергей Компаниец, путешественник, блогер:

– Пожалуй, упомяну несколько событий, за развитием которых я следил. В мировом масштабе – обострение ситуации в Израиле, стремительное развитие пандемии коронавируса в Индии и постепенное снятие ограничений в Европе, теракты против школьников в Кабуле и Казани. Финал Лиги Чемпионов. Вручение музыкальной премии Brit Awards. Пленки Медведчука. В очередной раз убедился, что плюнуть на деньги ни у кого из власть имущих в Украине так и не получилось. На здравый смысл и интересы страны – сколько угодно. Но не на бабло! Не на баблище…

Nord Stream 2 . «Северный поток-2», как говорится, подкрался незаметно, но теперь явно для всех. Несколько дней назад Джо Байден заявил, что США не будут вводить санкции против оператора Nord Stream 2, а затем пришла новость, что уже на этой неделе начнется тестирование газопровода. К сожалению, в ближайшее время Украина ощутит очень болезненные последствия этого события.

Естественно, обратил внимание на назначение Марии Чорной главой Кировоградской ОДА. Краем глаза следил за ситуацией с Центральным сквером в Кропивницком.

Из событий последних дней, которые вызвали улыбку и позитив, упомяну принятие закона о дорожном движении в Эстонии. Мне кажется, в этой новости прекрасно все. «Эстонских лихачей на дорогах будут замедлять принудительно. В Эстонии приняли закон, согласно которому в отношении превысивших скорость водителей будут использовать принудительную “успокоительную” остановку на 45 минут в качестве альтернативы денежному штрафу».