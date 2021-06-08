Стал ректором в день рождения

3 июня состоялся второй тур выборов на должность ректора педагогического университета имени Владимира Винниченко. Им стал Евгений Соболь – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Примечательно, что о своей победе в выборах Евгений Юрьевич узнал в свой день рождения.

За Евгения Соболя отдали свои голоса 222 избирателя – 50,23%.

До того как занять должность ректора, Евгений Соболь был заведующим кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права ЦГПУ им. Винниченко. В 2006-м году окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, а в 2015-м – докторантуру Классического частного университета и защитил докторскую диссертацию на получение ученой степени доктора наук. Тема диссертации касалась деятельности органов публичной власти относительно реализации и защиты прав и свобод людей с особенными потребностями. В 2017-м году Евгений Соболь получил учёное звание профессора.

По словам ректора, наряду с руководством он будет продолжать свою преподавательскую и научную деятельность в университете.

«Я планирую и продолжать преподавание, и заниматься, прежде всего, развитием университета. Буквально сегодня у нас были представители издательства “Гельветика”, и мы договорились о содействии в создании специализированных научных изданий по соответствующим направлениям деятельности университета. Дело в том, что работа руководителя тесно связана с научной и учебно-педагогической деятельностью. Это как три неотъемлемых составляющих, и руководитель должен хорошо ориентироваться во всех этих вопросах, держа руку на пульсе времени и вызовов сегодняшнего дня».

Первоочередным своим шагом ректор видит эффективное проведение вступительной кампании, обеспечение качественного набора абитуриентов и продолжение контрактов с научно-педагогическими сотрудниками. Также в планах диджитализация, осовремененная информатизация университета и внедрение эффективной формы дистанционного образования, внедрение современных маркетинговых технологий в профориентационную деятельность вуза и международное сотрудничество – привлечение грантов и подготовка иностранных студентов.