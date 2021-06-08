Старі проблеми по-новому

Традиційна апаратна нарада фахівців і керівників міста Кропивницький торкалася найширшого кола проблем, але почалося все з привітань на адресу представників ЗМІ, які активно працюють у міському інформаційному просторі. Вручаючи нагороди до Дня журналістів, у тому числі й тижневику «Україна-Центр», Андрій Райкович побажав, щоб до наших публікацій прислухалися й державні органи влади, як це робить міська рада. І це правильно, тому що ми пишемо не лише для рідного міста.

Мер висловив обережний оптимізм з приводу засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, який на початку червня пройшов у Хмельницькому. Причому «при президентові» – це буквально, оскільки в роботі засідання взяв участь і Володимир Зеленський. Андрій Райкович сподівається, що ця комунікаційна платформа дозволить представникам місцевих громад ефективніше спілкуватися з Офісом президента, з Кабінетом Міністрів, де, начебто, вже зрозуміли, що без співпраці з громадами ні про яку успішну економіку чи політику мова не йтиме. Тому вже до осені можна буде очікувати на якісь позитивні зрушення в вирішенні територіальної проблематики. Вона багато в чому спільна, але в Кропивницькому на перший план виходить питання модернізації системи центрального теплозабезпечення. За словами мера, такої вкрай убитої й розбалансованої схеми не має жодне велике місто України: «Реорганізація теплопостачання – це найскладніший блок питань, тому ми не маємо права втрачати жодного дня».

Станом на зараз потрібно переосмислити ідеологію порятунку існуючих теплових комунікацій – від ремонту «прихватками» до магістрального принципу заміни. Вона передбачає тотальну заміну теплових комунікацій одночасно по всій вулиці, а не лише аварійних ділянок, після чого вулиця асфальтується. Це буде вигідніше в плані використання бюджетних коштів, бо тільки на поточний ремонт мереж витрачається до 30 мільйонів гривень щороку, не кажучи вже про вічно розрите дорожнє покриття.

Стосовно доріг, мер «поставив на вид» своїм заступникам відсутність оперативної реакції на появу ям на дорогах і дав перше доручення новопризначеному очільнику ГУ ЖКГ міської ради Вікторові Кухаренку, який вже не раз займав цю посаду, цілодобово контролювати процес наведення ладу в місті: «Ні суботи, ні неділі!» Очевидно, що предметом турботи керівника ЖКГ будуть не лише дороги, але й усе, що стосується життєдіяльності та порядку – від покосу трави та контролю за станом рекламних носіїв до реалізації глобальних проєктів комунального господарства. Але повноважень чиновників міської ради не вистачає для контролю за рухом великовагового транспорту чи незаконною торгівлею підакцизними товарами, а то й крадіжками квіткових насаджень. На цих напрямках повинна активніше працювати поліція, бо це прямі збитки міському бюджету, який в умовах карантинних обмежень недоотримує мільйони гривень при збереженні витратної частини, тих же пільгових перевезень пасажирів.

На закінчення Андрій Райкович звернув увагу очільників навчальних закладів на необхідність дієвого контролю за відпочинком школярів на канікулах та безпековими заходами, у тому числі й при використанні майданчику перед міською радою в якості скейтодрому – директори шкіл і педагоги повинні знати, чим і де займаються підлітки.