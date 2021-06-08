«Интимный концерт под акустическую музыку»

Так Святослав Вакарчук назвал действо, происходившее на сцене Кировоградской областной филармонии. Подобное происходит или будет происходить во многих городах Украины – музыкант совершает тур с проектом, который называется «Оранжерея».

Сцена была декорирована так, что напоминала не оранжерею, а джунгли. Искусственными лианами все было украшено настолько плотно, что они мешали певцу двигаться. Но двигаться он стал позже. Сначала сидел за клавишными и пел.

Это были новые песни. Такие же глубокие и содержательные, как и песни «Океана Эльзы». В Интернете есть определение нового проекта, высказанное Вакарчуком: «В определенный момент, работая в студии над новым альбомом “ОЭ”, у меня возникла мысль сделать камерную, если хотите, уютную, новую музыкальную историю. Сегодня время, когда люди хотят углубляться в себя, слушать свои переживания. Я как человек творческий не стал исключением. Я начал писать очень много песен, часть из которых и нашла свое место в “Оранжерее”. Людям же нужно чувствовать тепло во всех смыслах. Оранжерея и является таким местом, где даже зимой можно вернуться к лету».

Какой же он музыкальный! Как красиво звучит его музыка! Даже акустическая. Две, иногда три гитары, барабаны, клавиши и трубач. Они звучали так, что казалось, слов не надо, и так все понятно. Но слова у Вакарчука не менее музыкальные. Святославу помогала петь Виталина Мусиенко, победительница шоу «Голос країни». Красивая, эффектная, чудесный голос. На бэк-вокале звучала органично. Когда же самостоятельно пела, утрачивалась органика Вакарчука. (Это субъективно.) Ведь его голос – фирменный, придающий каждой песне уникальность и неповторимость.

Обычно новые песни становятся хитами не сразу, чуть погодя, после нескольких прослушиваний. Новые песни Вакарчука заходят сразу и навсегда. Взять хотя бы романс, который не вошел ни в один из альбомов музыканта. Слышишь впервые и сразу влюбляешься. И хочется слушать и слушать.

Наш зал был приветливым и отзывчивым, как всегда. Певец сказал, что есть в нем «что-то теплое, прикольное». И вспомнил, как выступал у нас на стадионе под проливной дождь и грозу. Концертный директор пытался прекратить концерт, опасаясь, что молния ударит в аппаратуру. «Высшая сила нас оберегала», – сказал Святослав, вспомнив, какой «неистовой» была фан-зона на том концерте.

Потом звучали песни «Океана Эльзы». Слегка подвергнутые новой аранжировке, они взрывали зал. Это же все знакомое, любимое, можно петь вместе с ним. И пели. В пятницу, 4 июня, когда был концерт, в стране был день памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Погибшим детям, а также героям, которые «отдали жизнь, чтобы мы могли давать концерты», Святослав Вакарчук посвятил песню «Мить». Она звучит в музее 3-го отельного полка специального назначения, который посетил музыкант.

Когда певец встал из-за клавишных и взял микрофон, казалось, что его развязали. Бегал, прыгал, спускался в зал, фотографировался со зрителями, вставал на кресла… Словом, зажигал. А зал был не против зажечься. Два с половиной часа музыкального кайфа! Несколько выходов на бис. Горячие ладони и горящие глаза. Спасибо, музыкант.

Святослав со сцены сказал, что в течение двух лет у него не было больших концертов. И что наши ползала (больше нельзя по карантинным требованиям) – это тоже большой концерт. И пообещал, что когда все наладится, он приедет в наш город и даст на стадионе грандиозный рок-концерт. В грандиозности не сомневаемся и ждем.