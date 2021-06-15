Александр Безай: «Хочу быть и творить здесь»

Имя Александра Безая, пожалуй, известно каждому, проявляющему интерес к культуре и классической музыке, жителю нашего города. Преподаватель по классу вокала в Кропивницком музыкальном колледже, солист Кировоградской областной филармонии, лауреат множества всеукраинских и международных конкурсов, выпускник Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, обладатель роскошного голоса…

При таком таланте и регалиях легко можно было бы возгордиться, но в живом общении Александр очень прост и не считает себя достигшим пределов совершенства, а постоянно развивается и передает свои знания и опыт ученикам. В уютном кафе неподалеку от филармонии журналистка «УЦ» пообщалась с артистом о его творческой деятельности и жизни.

– Александр, хотелось бы начать с «Травневих музичних зустрічей». Впечатление от первого и заключительного концертов не оставляет до сих пор. И ваш голос как будто раскрылся совершенно по-особому…

– Да, к «Травневим музичним зустрічам» в этом году мы готовились особенно серьезно. Я очень рад за наших студентов, которые показали высокий уровень подготовки на открытии фестиваля 5-го мая. Мы со всем преподавательским коллективом колледжа желаем им стать профессиональными музыкантами и достичь больших успехов в жизни. Второй концерт, который подготовил Кропивницкий музыкальный колледж, изначально планировался, как мой сольный вечер. Но в процессе я предложил представить помимо меня как солиста равнозначно все коллективы учреждения: симфонический и камерный оркестры, а также вокальный ансамбль музыкального колледжа. Таким образом мы, три коллектива и солист, в одном порыве, на едином вздохе и желании шли к результату, который показали 26 мая на сцене филармонии. На репетициях мы кайфовали от того, что делали. Каждая репетиция была не похожа на предыдущую, потому что всякий раз открывалось что-то новое и лучшее.

Меня очень порадовало то, что у нас в городе действительно любят классику, хотя долгий период времени бытовала совершенно противоположная мысль. С первого по последний день фестиваля на концертах зал был полон людей. Значит, то, что мы делаем, нужно. И мы будем продолжать это вопреки всему, что иногда говорят о классической музыке.

Действительно, классическая музыка является элитарной, и не всем она доступна. Но, если человек хочет прикоснуться к этому искусству, он найдет возможность и способ…

Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо директору Кропивницкого музыкального специализированного колледжа Ларисе Ивановне Голиусовой, которая каждый год делает по несколько программ в симфоническом оркестре музыкального колледжа, состав которого регулярно обновляется. Результат её плодотворной работы мы видим на концертах. Не могу не отметить также всем известную Наталью Юрьевну Хилобокову. Это человек, без которого классическая музыка в Кропивницком не существует в принципе, настолько она живет и дышит своим делом. Побольше бы таких людей, и культура у нас была бы на очень высоком уровне! Само общение с этими личностями приводит к новым идеям и возможностям. Я надеюсь, что классическая музыка будет всё более востребована в нашей области. Моя же задача как вокалиста – привлечь людей к этому искусству и сделать так, чтобы ни в коем случае оно не показалось кому-то скучным. Поэтому в каждое свое выступление я добавляю какую-то «изюминку».

– Как вы поддерживаете голос? Есть ли специальная диета, упражнения?

– Сейчас, пока жена в декрете, я взял на себя её обязанности по работе. И получается так, что утром я прихожу на работу – рот открываю, вечером ухожу с работы – рот закрываю. Вот и вся история (смеется). Нагрузки много. Голос постоянно находится в тонусе, а потому ему не нужны какие-то дополнительные тренировки. Прихожу на работу, распеваюсь и потом весь день работаю со студентами и оркестрами.

За чем я серьезно слежу, так это, чтобы голос за день не перетрудился. Не всегда это, конечно, получается. Иногда, когда прихожу вечером с работы домой, жена говорит: «Ты идеальный муж, потому что приходишь домой и молчишь!» (смеется).

Сейчас у меня в классе обучаются 13 замечательных студентов, с которыми мы каждый день проводим достаточно много времени на репетициях в работе над их голосом. А, соответственно, если я работаю над их голосом, то автоматически работаю и над своим. Когда объясняешь, то учишься сам. Это всегда взаимообмен опытом, даже с юными вокалистами. Наверное, одна из самых любимых моих деятельностей – это работа со студентами. Из Киева в Кропивницкий (тогда ещё Кировоград. – Авт.) я ехал в первую очередь именно в музыкальный колледж, потому что понимал, что за этим будущее, что мы воспитываем поколение музыкантов и певцов, которые будут прославлять наш город, область и, надеюсь, страну.

– И всё же вы окончили Национальную музыкальную академию Украины, у вас шикарный баритон, достойный как минимум сцены Национальной оперы. Не тесно ли вам в Кропивницком?

– Когда я ехал сюда, у меня была одна большая цель, которую я преследовал, – показать, что в небольших городах тоже существует искусство, и есть люди, которым это нужно. Я приехал сюда не один, а вместе со своей женой, и мы сразу стали настолько много работать и отдаваться своему делу, что иногда забывали даже друг о друге. Всё время вкладывали в работу, студентов, выступления…Изначально я не хотел ни ехат в Европу, ни оставаться в Киеве, хотя были такие предложения. Но я сказал: «Нет. Моя родина – здесь. Я хочу быть и творить здесь». Я не думал тогда ни о какой востребованности или популярности. Приехал сюда, как ремесленник, исключительно работать. И эта работа приносит мне большое удовольствие. Когда я почувствую, что я здесь не нужен, тогда, может быть, я рассмотрю другие варианты.

Хотя сам я родом из Знаменки, я очень люблю Кировоград. Он дал мне возможность прикоснуться к искусству, почувствовать себя на сцене, ощутить коммуникацию со зрителем. Я учился здесь у настоящего маэстро Владимира Петровича Стратьева, заслуженного артиста Украины. К сожалению, его уже давно с нами нет, но память о нем мы чтим всегда…

– Продолжаете участвовать во всеукраинских и международных конкурсах, ездите на гастроли?

– В конкурсах я участвовать уже перестал, потому что начал отправлять на них своих студентов. И это в какой-то степени даже сложнее. Часто посещает мысль: «Лучше бы сам вышел на сцену, чем выставлял плод своей работы!» Настолько переживаешь за каждого студента… К сожалению, многие конкурсы сейчас перешли в режим онлайн, и это, конечно, совсем не те ощущения.

Недавно достаточно большое количество моих подопечных заняли призовые места на онлайн-конкурсе Solo Classic. В жюри была народная артистка Украины, солистка Национальной оперы Украины, лауреат Шевченковской премии Анжелина Алексеевна Швачка, которая высоко оценила наших с женой студентов. Я отправляю студентов на конкурсы, чтобы они не начали чувствовать себя «местными звездами», не надели на голову корону и не стали ею пользоваться. Точно так же делаю сам. Периодически езжу на гастроли в другие города и области, чтобы не возникало некого ощущения тесноты и мыслей, что уже всего достиг. Хотя, по правде сказать, у меня такого ещё никогда не было. Надеюсь, что и не будет, потому что человек, который решил почивать на лаврах, больше не развивается. А я люблю развиваться, меня хлебом не корми, дай что-то сделать или реализовать какой-то проект. Поэтому с конкурсами на данный момент я завязал, но, может, ещё когда-то поеду, если будет что-то интересное и с хорошим призовым фондом.

– Ваши выпускники делают достаточно большие успехи в профессии. Многие из них – студенты Национальной музыкальной академии. Что, по-вашему, является залогом успешного роста учеников – талант или усердие?

– Это действительно так. Некоторые из выпускников моего класса поют в оперной студии Национальной музыкальной академии Украины. Дмитрий Бычев, ученик моего первого выпуска, в этом году уже оканчивает эту академию, и я желаю ему больших творческих успехов!

Что касается труда или таланта, то здесь всё очень индивидуально. Кому-то достаточно сказать одну фразу, и человек начинает петь по-другому. Кому-то нужно очень долго «разжевывать», чтобы он смог извлечь хотя бы пару нот. За своих студентов я переживаю, как за собственных детей. Если у них что-то не получается, больно мне. Если они делают успехи, я искренне радуюсь им вместе с ними. Я заинтересован в том, чтобы как можно ярче помочь раскрыться таланту человека, которого я взял под свое крыло в колледже. Грубо говоря, мы работаем с детьми возрастом от 14 до 20 лет максимум. В этот период у них происходят разные изменения, в частности ломка голоса. И это самый тяжелый период в карьере вокалиста. Как преподаватель я стараюсь не навредить, сохранить и, если есть возможность, приумножить данные каждого студента. Также есть ещё один момент, который я взял себе за правило: студента нельзя просто выпустить и на этом поставить точку. Его непременно нужно отправить куда-то в высшее учебное заведение. Рассказать, объяснить, дать контакты. Если нужно, даже поехать вместе с ним. Поэтому ещё во время обучения я стараюсь выставлять своих учеников на конкурсы, где в жюри состоят профессора и преподаватели тех же консерваторий, чтобы их увидели и узнали. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый студент, который выпускается из моего класса, окончил высшее учебное заведение, а потом уже выбирал свою дорогу.

– А в вашей карьере бОльшую роль сыграл талант или труд?

– Пятьдесят на пятьдесят. Я убежден, что талантливый человек без определенного вложения своего труда и сил в конечном итоге заканчивает плохо. Это в основном избалованные люди, которые привыкли получать всё на блюдечке с голубой каемочкой. Талантливый и нетрудоспособный достигнет меньшего результата, чем менее талантливый, но более трудоспособный. Если бы я не работал над собой, у меня не было бы такого результата, я не смог бы петь концерты и выдерживать такие большие и бешеные программы. Спасибо Богу, что связал меня с этой интереснейшей профессией! Кроме неё, я не вижу себя нигде. Это моя жизнь.

– Какими были ваши студенческие годы в Киеве?

– Это было самое классное время, когда ещё нет как таковых больших забот, но ты ощущаешь, что постоянно развиваешься. За период обучения в Киеве я понял, как ставить цели и их достигать, в каком направлении двигаться. Все главные осознания, связанные с моей профессией, пришли ко мне именно там и тогда.

В консерватории я учился у одного из самых лучших профессоров – народного артиста Украины, драматического тенора Александра Андреевича Вострякова, который долгое время был солистом Национальной оперы и за свою творческую карьеру исполнил больше 50-ти оперных партий. Для сравнения – Лучано Паваротти исполнил только около 50-ти. Когда Александр Андреевич поет, кровь в жилах застывает. Я очень благодарен ему за тот труд, который он вложил в меня. Также большое понимание музыки и смысла исполняемых мною произведений дала мне педагог, оперный дирижер и режиссер Виктория Михайловна Рацюк. Она объяснила мне, как нужно работать над произведением, входить в образ и выходить из него и многому другому.

Вся история, связанная с моим обучением в Киеве, дала мне возможность стать более осведомленным в своей профессии, сделать её своей жизнью. Там же я приобрел друзей, отношения с которыми мы поддерживаем по сей день. Один из них, Саша Молодык, солист Национального хора имени Верёвки, стал даже крёстным моего сына.

Благодаря консерватории я познакомился со своей женой. Случилось это в поезде, когда мы ехали на всеукраинский конкурс. Настя была на первом курсе, а я на втором. Хотя учились мы у одного педагога, на занятия ходили в разные дни, поэтому обычно не пересекались. Во время поездки подружились и ещё в течение года общались, ходили друг к другу на праздники, переписывались, а 14 февраля я открыл ей свои чувства, и с того момента мы неразлучны до сих пор.

– Как проходит ваш день перед вечерним концертом?

– Особых ритуалов нет. Как правило, в этот день я не пью кофе. За 2-3 часа перед выступлением обязательно плотно ем. Распеваюсь – и вперед!

– Повлияло ли рождение ребенка на творческую деятельность?

– Конечно, очень повлияло. Раньше я просыпался утром, быстро делал стандартные процедуры и улетал на работу с расправленными крыльями. Теперь я с работы прилетаю, потому что понимаю, что дома – моя плоть и кровь, мой наследник и продолжатель рода. Каждую секунду и минуту я хочу быть с ним и своей женой рядом. Появление сына поменяло жизнь кардинально. Всем, у кого ещё нет детей, рекомендую не затягивать, ведь с ними жизнь становится ещё более интересной! Хочу отдать должное своей жене, потому что она действительно героиня. Если я сейчас стал на передовую на работе и занимаюсь всеми делами, которые мы вели вдвоем, то она прикрывает тылы и всецело занимается развитием ребенка. Бывает такое, что на один день я могу её подменить, и она выходит на какую-то репетицию или в колледж позаниматься со студентами, потому что очень хочет. И это понятно, потому что без этого мы просто не мыслим своей жизни.

– Есть ли дух конкуренции в вашем творческом тандеме с Анастасией?

– Конкуренции в наших отношениях места нет. Мы не только поддерживаем, но и помогаем улучшить мастерство друг друга, обсуждаем вместе свои выступления, не критикуем, а даем доброжелательные советы, что и как можно было бы усовершенствовать. Мы дополняем друг друга и делаем общее дело, которое нам обоим приносит удовольствие.

– На какой сцене, в паре с кем и что вы бы больше всего хотели спеть?

– На родной с любимой. Любую песню про любовь.