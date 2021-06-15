Кропивницькі лялькарі відзвітували у ІІ етапі «ГРИ»

Участь у мистецьких фестивалях для кожного театрального колективу є своєрідним екзаменом, де митці мають змогу продемонструвати свої творчі досягнення, поділитися досвідом і обмінятися цікавими ідеями для сценічного втілення.

В останній рік, у зв’язку з карантинними обмеженнями, кілька театральних фестивалів були проведені заочно, в режимі онлайн-перегляду, а деякі просто відкладені до кращих часів.

Серед небагатьох, які все ж відбулися згідно попередніх планів, став Всеукраїнський театральний Фестиваль –Премія «ГРА», засновником та організатором якого є Національна спілка театральних діячів України. Мета цього форуму – об’єднати всі театри країни і презентувати їх найкращі здобутки українській та міжнародній спільноті, популяризувати національне театральне мистецтво в усіх його жанрах, стилях і формах, визначити провідні тенденції та стимулювати розвиток українського театрального конкурентного середовища.

Відбір учасників і визначення переможців фестивалю проводиться експертною радою в три етапи, на кожному з яких відсіюється значна частина заявлених колективів, адже один театр має змогу подати лише одну виставу для участі. А до експертної ради входять відомі театрознавці, театральні критики та діячі театрального мистецтва з різних куточків країни.

Престижність фестивалю визначається кількістю заявок від національних та академічних театрів, де на ряду з ними можуть позмагатися й різні студентські та професійні організації, основною діяльністю яких є театральне мистецтво.

Взяти участь у цьогорічному форумі виявили бажання 89 театрів та колективів, серед яких були і двоє наших обласних – драмтеатр («Кохання панночки», постановник – заслужений діяч мистецтв України Євген Курман) і театр ляльок («Карлик Ніс» за твором В.Гауфа).

Після першого етапу відбору, у лонг-ліст потрапили тільки 30 претендентів, про що організатори повідомили 27 березня, як своєрідний подарунок до Міжнародного дня театру. Серед перших щасливчиків опинився і колектив Кіровоградського академічного обласного театру ляльок.

А 10 червня, в рамках ІІ етапу відбору, до лялькарів завітав справжній мистецький десант, на чолі з Головою Експертної ради IV Всеукраїнського Фестивалю-Премії “ГРА” Ольгою Стельмашевською (PR-фахівчиня, мистецтвознавиця, театральна і музична критикиня, театрознавиця, журналістка, директорка PR-агенції «Дель Арте» м.Київ).

Разом з глядачами, готичну казку “Карлик Ніс” за твором В. Гауфа наживо переглянули обрані організаторами експерти:

Юлія Бентя – музикознавиця, архівістка, музична і театральна критикиня, відповідальна редакторка часопису «Критика» (м.Київ);

Роман Лаврентій – театрознавець, старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, куратор щорічної науково-практичної студентської театрознавчої конференції ( м. Львів);

театрознавець, старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, куратор щорічної науково-практичної студентської театрознавчої конференції ( Олена Либо – театрознавиця, старша викладачка кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського ( м.Харків);

театрознавиця, старша викладачка кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського ( Віктор Рубан ( перформер, танцівник, хореограф-дослідник, куратор і засновник Ruban Production ITP Ltd. м. Київ);

перформер, танцівник, хореограф-дослідник, куратор і засновник Ruban Production ITP Ltd. Юлія С ущенко – культурологиня, журналістка, pr-менеджерка, організаторка культурних проєктів, медіа-кураторка мистецьких акцій та фестивалів, культурний оглядач видання «Одесская жизнь» (м. Одеса) ;

культурологиня, журналістка, pr-менеджерка, організаторка культурних проєктів, медіа-кураторка мистецьких акцій та фестивалів, культурний оглядач видання «Одесская жизнь» Юлій Швець – театрознавець, журналіст, спеціаліст навчально-культурологічної лабораторії у Національному Університеті «Києво-Могилянська академія», журналіст у друкованому виданні «Кіно-Театр» (м. Київ).

По закінченні вистави глядачі одразу поділилися своїми захопливими враженнями.

А остаточний вердикт експертів та подальшу долю свого сценічного дітища актори і постановники (режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Ярослав Грушецький, художник – Карина Чепурна), дізнаються лише за місяць. Тож тримаймо кулачки за наших митців! І нехай їм усміхнеться вдача і здійсниться мрія, як мінімум, – потрапити до шорт-ліста фестивалю.