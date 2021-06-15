Не сеялками едиными, или Эльворти, которых мы не знаем

В городе Елисаветграде – Зиновьевске – Кирово – Кировограде – Кропивницком о братьях Эльворти знают вроде бы все. Без них не было бы нынешнего города, оставался бы он уездным городком, если бы не созданный англичанами завод. Впрочем, многие до сих пор считают, что Томас и Роберт делали только сеялки-веялки, молотилки и крупорушки. Мало кто знает, что они делали для города, и даже для технического прогресса всего мира. А это более чем весомо.

Кандидат исторических наук Ольга Скороход, написавшая книгу «История предприятия Эльворти 1874-2019», готовит второй том летописи градообразующего предприятия. Для «УЦ» историк приоткрыла некоторые малоизвестные моменты из жизни легендарной семьи – о том, что Эльворти занимались не только заводами, а сделали невероятно много для развития города и края, который сейчас называют Кировоградщиной.

– Этот завод не только производил что-то для сельского хозяйства, а был градообразующим предприятием. Многие районы появились благодаря Эльворти – Николаевка, Ковалевка, а уже после – десятки домов в центре, возле Колхозного рынка.

Завод Эльворти принимал активное участие в культурной жизни города, занимался благотворительностью. Его владельцы были попечителями стольких заведений, что не пересчитать. Первые новогодние «ёлки» в Елисаветграде устраивала именно семья Эльворти.

Младший брат Томас, к сожалению, умер рано от воспаления легких (похоронен у нас, но точное место захоронения не сбереглось, неизвестно). Изначально Роберт был инженером, конструктором, изобретателем, а Томас – менеджером, управленцем. Роберт затем занимался всем. И большую часть истории завода создавал тоже он.

А кроме того, он был в городе зачинателем, движителем всего нового. Он одним из первых купил себе автомобиль. Это была британская машина «Воксхолл» (у нас в городе и сейчас есть авто этой марки. – Авт.). Машинам тогда уже присваивали номерные знаки, и Роберт взял себе номер 12. Это не значит, что автомобиль был двенадцатым по счету в Елисаветграде, номер можно было выбирать, может, это был первый или пятый автомобиль в городе, просто ему нравились эти цифры. Точно мы не знаем.

Эльворти создал, по сути, велосипедный клуб Елисаветграда, в котором состояло немало рабочих завода. Это притом, что членство в клубе было платным, за него надо было платить полтора рубля в год плюс налог городу. У каждого велосипеда был номер, как сейчас у машин. Это был новый вид транспорта, есть задокументированный случай, когда в Киевской губернии крестьянин, увидевший велосипедиста, решил, что это дьявол, и напал на него. У нас тоже по-разному воспринимали это чудо техники.

Налоги от велосипедистов шли в казну городской думы, я много читала документов заседаний, там в основном они выделяли деньги на освещение улиц города, тротуары и т.д.

Вся большая семья Эльворти много внимания уделяла городу, и не только. Один из сыновей Роберта, Вильям, занимался хозяйством в селе Бровково Новомиргородского района тогда Панчевской волости, сейчас это Новоукраинский район. Разводили лошадей, сеяли новые сорта зерновых. Построили школу для детей селян. Насадили лес.

Там было много земли у Эльворти. Выращивали зерновые культуры – пшеницу, овес, рапс, ячмень, просо, а также свеклу, картофель, горох, был свой сад. Держали коров, свиней, птицу. Мощное хозяйство было. По воспоминаниям одного из потомков Эльворти: «Я помню, что видел там жеребца. Как нам говорили, российское правительство подарило его при условии разведения лошадей для государства». На традиционной пасхальной ярмарке в Елисаветграде экспонировались не только сельскохозяйственные машины производства акционерного общества, но и лошади из Бровково, устраивались скачки, где лошади Эльворти брали призы.

На сегодняшний день ничего не осталось даже от леса. Село есть, но даже следа от тех школы, конезавода и леса не осталось… Впрочем, как и в Кропивницком. На улице Преображенской Эльворти построили приют для нуждающихся женщин и сирот, здание есть до сих пор, но оно неузнаваемо, перестроили, рекламой все закрыто.

Эльворти дали денег на строительство Пашутинского училища, было такое. Вокруг того места построена всем известная «Акустика», во внутреннем дворике еще есть остатки здания бывшего Пашутинского училища, там еще внутри, говорят (нас не пускают), на полу плитка тех времен сохранилась. Ну хоть адрес у ЗАО «Акустика» – улица Эльворти…

Некоторые здания, построенные Эльворти, сохранились. Спортивный клуб «Зирочка», например, это был рабочий клуб завода. Там был устроен так называемый «английский свет», или «двойной свет», заложенная архитектором система освещения, когда вроде бы двухэтажное здание освещается естественным светом до конца дня. Большие окна во всю стену наверху.

Ну и нельзя не вспомнить о футболе. Эльворти привезли этот вид спорта в Елисаветград. Быстро «заразили» многих. Команды создавали даже при государственных учреждениях. Однако, судя по репортажам из газет того времени, футбольный клуб Эльворти всегда побеждал. От клуба отделилось несколько команд, они ездили по городам и весям, всегда занимали достойные места.

Играли тогда на территории ипподрома, который и сейчас есть. Вообще есть стереотипное представление, что Эльворти – это только завод и районы вокруг него – Николаевка и Ковалевка. Но есть информация (пока неподтвержденная, я ищу), что в районе нынешнего Горсада у Эльворти был охотничий домик, в советское время на его базе «Красная звезда» устроила что-то типа пансионата.

Ну и, конечно, зеленые насаждения. Есть много документов, где Роберт Эльворти обращается в Городскую думу с прошениями… высадить аллею деревьев, обустроить клумбы. Человек делал город зеленым!

Немного о мифах, которые ходят вокруг персон Эльворти. Якобы Роберт был инвестором нашего трамвая, третьего в Российской империи. Документальных подтверждений этому нет. Я как историк верю только тому, чему есть документальное подтверждение. Кто-то когда-то где-то сказал, и это разошлось по Интернету. Я не нашла, хотя искала, подтверждений, что либо на подстанцию, либо на колеи давали деньги от Эльворти. Но нет ни одного документа.

Еще один очень интересный миф: якобы Эльворти принимали участие в создании в Елисаветграде цирка. Стационарного, а не передвижного шапито. В одной современной статье читала, что якобы Эльворти, с их бизнесовой жилкой, на улице Петровского, сейчас Шевченко, построили цирк. Я нашла статью тех времен, с рецензией на открытие того цирка. Публика была страшно возмущена. Шел дождь, а крыша протекала. Есть стереотип, что цирк – это купол, шатер, но в те времена это было обычное просторное здание, помещение. Текла крыша! Пол из досок был плохо настелен. Места тоже были неудобными, ни сидеть, ни стоять нормально было невозможно.

Труппа была в грязных костюмах, все это выглядело неприглядно, а билеты были дорогие! Так писали местные газеты. Но о том, что к этому имел отношение завод Эльворти, – ни слова! Если бы имели, тогдашние репортеры наверняка об этом сказали бы. А так кто-то придумал – и понеслось.

К сожалению, до сих пор не могу установить, где тот цирк находился географически. Хотя гуляют по Интернету якобы фото того цирка. На самом деле это фото сельскохозяйственной выставки, где был шатер, а у большинства людей ассоциация простая: шатер – это цирк. Где находился тот реально существовавший цирк? Для дореволюционного периода это вообще сложно определить. У домов, зданий, не было номеров. Указываются в тех документах либо улица, или перекресток улиц, или просто домовладелец. К примеру, здание, где сейчас областная библиотека для юношества имени Маланюка (бывшая имени Бойченко), называлось просто домом Гунькиной, как и еще несколько домов вокруг. Они принадлежали мадам Гунькиной, и весь город именно так их и знал. «Какой у вас адрес?» – «Дом Гунькиной».

Необычайно интересно для меня было исследовать, как Эльворти патентовали свои изобретения. Роберт Эльворти запатентовал много своих разработок. Как патентное право тогда работало! Я читала письма от владельцев заводов из других городов: «Милостивый государь! Выяснил, что я у себя на фабрике применил устройство, которое, как выяснилось, было вами запатентовано. Я возвращаю вам денежную разницу за все время и впредь обязуюсь ваше новшество не использовать. Шлю вам мой образец схожего прибора, который я разработал, прошу вашего мнения о нем». Разработчик сам все понял, без каких-либо правоохранительных «органов», и поступил, как нормальный человек. Вы можете представить сегодня такое? Мне кажется, на переломе XIX и XX веков мы потеряли то общество – с другим типом взаимоотношений.

Но самое интересное – это патент, полученный Робертом Эльворти в 1913 году на «оборотный аппарат». Это был прообраз современного вертолета! Он подал патентную заявку в Санкт-Петербург, но в то время такие заявки рассматривались не менее двух лет: искали, а может, кто-то уже подобное патентовал? В общем, судьба патента неизвестна. Зато есть точные сведения и документы, что в 1913 году в Елисаветград приезжала на ознакомление и практику группа студентов Киевского политехнического института. Как раз в то время в киевском политехе учился некто Игорь Сикорский. Создатель первого в мире вертолета! Нет списков тех студентов, которые приезжали на завод Эльворти, не сохранились в архивах. А вдруг среди них был Игорь Иванович? И не подглядел ли он идею у Роберта Эльворти? Ну это так, домыслы, но факт остается фактом – патент Эльворти есть, хранится в Санкт-Петербурге в России.

Кстати, немало заявок на патенты от Роберта Эльворти отклонили – оказывалось, что какое-то подобное усовершенствование сеялки уже кто-то раньше придумал. Кстати, в то время существовала такая норма: если ты получаешь патент, в последующие пять лет ты обязан его внедрить, применить, иначе доступ к изобретению станет свободным, твой патент аннулируется.

Еще продукция завода была чуть не эталонной для всего мира! У Эльворти покупали право на производство их продукции в Англии, США, Канаде. Покупали технологию, спецификацию и т.д. То, что сейчас называется франчайзинг. Первую франшизу, кажется, купил завод в Риге сто с лишним лет назад.