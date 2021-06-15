Не жалейте крови для исследования!

На территории Кировоградской области завершился первый этап исследования по распространенности COVID-19. Об этом сообщает КНП «Региональный центр общественного здоровья Кировоградского областного совета». Эта работа в стране проводилась впервые, и она призвана определить процент людей среди общего населения, имеющих антитела к коронавирусу.

До сих пор исследовались только те, кто сам пришел на анализ, или медицинские работники. Цель нового исследования – получить данные, которые представляют все население Украины, независимо от того, был ли диагноз установлен ранее.

Исследование проводится во всех областях Украины. Первый этап – областной центр, второй – районы. Все это займет около месяца. Всего будет привлечено почти 9000 человек со всей страны.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Кировоградского обл­совета Иван Касьяненко призвал жителей области, к которым обратятся с предложением сдать кровь на анализ, отнестись к этому с пониманием и поучаствовать в исследовании. Участие является добровольным и анонимным. Приобщиться к исследованию по собственному желанию нельзя. Получившие прививки исключаются из исследования.

Люди, у которых примут образцы крови, смогут получить результат анализа о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, приводящему к COVID-19. Забор крови из вены осуществляется непосредственно в домохозяйствах, а не в поликлиниках или других специальных пунктах. Мобильные бригады прошли обучение, обеспечены стерильным материалом и средствами защиты.

Необходимо понимать важность исследования. (Подобные в прошлом году были проведены во многих странах мира.) Анализ ответов на вопросы в комбинации с результатами лабораторных исследований позволит получить ответы на актуальные вопросы, в частности такие: сколько людей на самом деле переболело COVID-19 за первый год пандемии? Попали ли эти люди к врачам и в официальную статистику? Знают ли они сами, что болели? Насколько охвачено лабораторными анализами населения Украины? Какое поведение или другие особенности связаны с риском заражения?

Исследования в Украине проводит Министерство здравоохранения по поручению Совета национальной безопасности и обороны. На Центр общественного здоровья возложена координация исследования на всех его этапах. Партнеры исследования – Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, Центр социальных экспертиз имени Юрия Саенко, Общество Красного Креста Украины и медицинская лаборатория «Дила».

Результаты исследования будут использованы для определения реальных масштабов распространения COVID-19. Это будет способствовать рациональному планированию дальнейших противоэпидемических и профилактических мероприятий.