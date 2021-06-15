Призов на відмінно

Цьогорічна призовна кампанія, як і попередні, проходить в умовах продовження військової агресії проти України. Однак, як розповів військовий комісар Олександрійського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Балабуха, вона проходить організовано та якісно.

– Нічого особливо не змінилося. Призовники – це юнаки віком від 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку, придатні за станом здоров’я. Є відповідний наказ міністра оборони, де все регламентовано.

– Разом з тим, часто доводилося чути, що в українську армію беруть хворих або з фізичними вадами, ні?

– Якщо лікарі визнають юнака непридатним за станом здоров’я, то його ніхто не призове, а ще враховуються морально-ділові якості, це визначається за допомогою психологічних тестів, і якщо допризовник не проходить психологічну перевірку, то ніхто його не призове. Існує певна методика, бо армія – це контакт зі зброєю, особливі умови. Йде дуже ретельний відбір.

– А пандемія впливає?

– Кожен призовник перед відправкою тестується на коронавірус, і якщо тест позитивний – ніякої відправки.

– Здоров’я – це важливо, а чи існує відбір за освітніми параметрами, адже зараз курс на натівські стандарти, високотехнологічна зброя, де брати фахівців?

– Це визначається при так званому вивченні, кожного допризовника вивчають, є наряд на призов, де вказується рід військ. Якщо це повітряні сили, то звертається увага на наявність технічної освіти. Під кожний наряд є свої вимоги. У Національній гвардії свої вимоги, туди не беруть людей з татуюваннями на відкритій частині тіла. Якщо це Президентський полк або сто перша бригада охорони президента, там є вимоги по зросту, не менше 180 см, і повна сім’я.

– А все-таки, про сучасне озброєння: це і безпілотники, і комп’ютери, і високоточна зброя, аби кому не довіриш, а наші призовники, м’яко кажучи, різні.

– У нас армія комплектується не лише строковиками, більшість армії – контрактники, тому для оволодіння сучасними видами озброєння люди проходять певну підготовку в навчальних центрах. Контрактники проходять таку підготовку, тих же «Джавелінів» військовослужбовцям строкової служби ніхто не довірить, окрім того, строковики не беруть участі в операціях ООС, де застосовується така зброя.

– Зупиніться на цьому, тобто призовники не будуть брати участь у бойових діях?

– Звичайно ні, це рішення РНБО і президента: жоден призовник або військовослужбовець строкової служби не бере участі в бойових діях, і це вже не один рік. Раніше з цього приводу батьки хвилювалися, а зараз ні, бо вимоги РНБО і наказ головнокомандуючого ніхто порушувати не буде.

– А з іншого боку, армія для того й існує, щоб вона захищала країну, є присяга, військовий обов’язок врешті-решт.

– Зрозумійте, що для цього є військовослужбовці за контрактом, наприклад, якщо військова частина бере участь в операціях ООС, то в зону бойових дій направляються контрактники, а строковики займаються питаннями життєзабезпечення військової частини, окрім цього, вони навчаються. У разі кризової ситуації, якщо таке трапиться, вони будуть готовими, але на даний момент жоден строковик не направляється в зону бойових дій.

– А якщо юнак виявляє бажання захищати країну зараз?

– Він може укласти контракт і тоді, вже як військовослужбовець за контрактом, може брати участь у військових діях. Це особистий вибір кожного, іншими словами, якщо призовнику армія подобається, його задовольняє грошове забезпечення, яке стартує від 10 тисяч в місяць, це початкова тарифна ставка, то через 3 місяці він зможе подати заяву та змінити свій статус. І лише після певної підготовки в навчальних центрах він зможе оволодіти сучасною зброєю та брати участь у бойових діях.

– А яким військам віддають перевагу молоді люди?

– Залежить від регіону, але охоче йдуть в Національну гвардію, Державну прикордонну службу, дуже багато хлопців бажають служити в десантно-штурмових і так далі. Хлопці, як і раніше, мріють про службу в елітних військах.

– Це приємно, а ви задоволені призовом?

– Так, бо це й соціальний аспект. Якщо людина не має права на відстрочку, але не знайшла свого місця в житті, то нехай краще відслужить, армія ще нікому не нашкодила, це життєвий досвід.

– До речі, мені колись платили 3,80 на місяць, а зараз?

– Набагато більше, забезпечення не йде ні в яке порівняння з давніми часами. Хлопці йдуть в армію охоче, ніяких відказників немає. Знаєте, ми помітили гарний ефект від позитивної та правдивої інформації про армію, де розповідають, як служиться, ніхто нікого не лякає, як траплялося, тому рідні не переживають, і хлопці йдуть в армію активно.