Залог все меньше, конца не видно

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня и его руководителя патронатной службы Сергея Шевченко, которых Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в получении взятки. Такое решение 2 июня приняла коллегия судей ВАКС.

Адвокаты Балоня и Шевченко подали в суд ходатайство об изменении меры пресечения. Изучив документы, судьи удовлетворили их частично. Они уменьшили залог экс-главы Кировоградской ОГА с 10 миллионов 130 тысяч гривен до 9 миллионов гривен, а для его коллеги – с 5 миллионов 60 тысяч гривен до 4 с половиной миллионов. Так сказать, сдачу в миллион и полмиллиона соответственно вернули залогодателям.

В ВАКСе не считают дело Балоня таким уж важным. О смене залога в их ленте новостей на официальном сайте ничего нет.

А вообще-то об уменьшении залога в нашей стране не часто услышишь. Редкая практика.

Кстати, в декларации за прошлый год Андрей Балонь задекларировал финансовые обязательства на сумму более 10 миллионов гривен, которые у него возникли в пользу Станислава Гулака и Оксаны Роздолянской. По-простому, это долги.

2 июля прошлого года, после известных событий с арестом Балоня при получении взятки, Станислав Гулак и Оксана Роздолянская внесли за Андрея Балоня залог в размере 10 миллионов гривен.

Станислав Гулак, который внес 6925000 гривен, – полтавский бизнесмен, занимающийся торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и прочими подобными горюче-смазочными материалами, автозапчастями, также он сдает в аренду автомобили. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины, Станислав Гулак является учредителем ООО «МГ Автомотив», ООО «ГПЛ» и ООО «Регатта».

Оксана Роздолянская, которая оплатила Андрею Балоню 3210000 гривен, является директором ООО «ГПЛ». У этой компании в Полтаве также есть завод по производству смазочных материалов под собственным брендом Vira.

Андрей Балонь в нынешнее время работает в ООО «СМ-Лубрикантс», фирме, расположенной в Борисполе. На сайте «СМ-Лубрикантс» указано, что это фирма с иностранным капиталом, которая является официальным специализированным представителем в Украине торгово-производственной компании в области (внимание!) смазочных материалов LOTOS Oil S.A. (Польша). Андрей Богданович занимается в ней​ юридическими вопросами. То есть сфера деятельности давших деньги на залог бизнесменов близка к его нынешнему месту работы.

«УЦ» обратилась к Андрею Балоню за комментариями о том, как движется уголовное дело и какие у него перспективы. Вот что он ответил нам: «Добрий день! Я займаю позицію не коментувати. Процес публічний, тому можна за ним спостерігати. Дякую».