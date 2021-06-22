День варенья

Респект устроителям клубничной ярмарки возле здания городского совета Кропивницкого, которая стала единственным ярким пятном в затянувшийся сезон дождей! И это едва ли не единственная продуктовая ярмарка, где цены на основной продукт оказались реально ниже рыночных.

Главный менеджер ярмарки, начальник управления торговли Кропивницкого горсовета Алла Козлова волновалась не зря: «Це перший ярмарок після запровадження карантинних обмежень, тут представлено до 20 учасників, як виробників, так і оптовиків, дуже яскравий. Ягоди завозять з Черкаської та Кіровоградської областей, зокрема з Олександрії, фермерське господарство „Степ” (селище Олександрійське) і „Евіта” з Первозванівки. Організувати було нелегко, бо багато виробників відмовились через погодні умови – важко збирати полуницю після дощів, але, як бачите, люди активно купують, товар не залежується. Сприяє й цінова політика, адже виробники пропонували товар по 60, а то й 70 гривень, а тут чи не вдвічі дешевше».

Хоть открытие ярмарки было запланировано на 8 утра, покупатель появился еще раньше, и скоро у прилавков образовались очереди. Цены, как мы уже говорили, ниже рыночных – от 35 до 45 гривен, причем приходилось видеть, как продавцы реагировали на активность покупателей повышением стоимости.

На самом деле этот год для клубники оказался очень сложным, с одной стороны – обилие дождей вызвало хороший урожай, но с другой – очень понизилась сахаристость, а также возникли проблемы с хранением и сбором ягоды, поэтому, несмотря на сезон, цена продолжает кусаться и на рынках не опускается ниже 50 гривен. Интереснее всего было получать информацию из первых рук, то есть от производителей, не со всеми удалось поговорить, сами понимаете – торговля в разгаре. Большинство выращивает два сорта клубники – Румба и Хоней (медовая). Несмотря на трудоемкость – к каждому кусту за сезон надо поклониться больше 10 раз, начиная с ранней весны и кончая сбором урожая, – дело выгодное, и разведением клубники занимается все больше населения, особенно в Черкасской области.

Сергей Супрун из Первозвановки занимается ягодой профессионально уже 15 лет: «Ми з 5 ранку вже на полі, тому важко, а ще дощі, град. Вирощуємо Флоренс, це пізній сорт, і Румбу, середній, голландські сорти. Сезон короткий, тому через тиждень все закінчиться. Урожайність залежить від кількості кущів на гектарі, але приблизно – 15-20 тонн з гектара, хоча буває й значно менше. У цьому році врожай гарний, але дуже багато ягоди пропадає через погоду».

То, что на клубнике тяжело работают, хорошо видно на ярмарке. Вот подает ящики из машины Евгений – сами выращивают, сами грузят и продают: «Мы из Черкасской области, клубникой занимаемся больше 10 лет. Работа очень тяжелая, клубника требует больше подходов, чем виноград, кроме того, она гораздо деликатнее, если так можно сказать, нежнее и тяжелее переносит хранение и транспортировку, с ней вообще сложно. Из-за непогоды у нас серьезные потери, клубнике так много дождей не нужно, хотя урожайность выше средней. Но без дождей она бы и меньше портилась. Мы выращиваем больше 6 сортов – Азия, Президент, Виктория и другие. Мы специализируемся именно на клубнике, конечно, по сахару в этом году недобор – дожди, и ничего нельзя сделать, 30-40% теряем».

Как видим, наши производители выращивают достаточно ограниченное количество сортов, тех, которые наиболее подходят к нашим условиям, но сортов клубники просто неимоверное количество – несколько тысяч. Кстати, Виктория – это один из самых первых и давних гибридов Чилийской и Виргинской земляник, которые попали в Европу в 1600-1700 годах, до этого Европа и Украина обходились дикорастущей Зеленой земляникой. Так ее называли потому, что есть можно было даже незрелые, беловатые ягоды. Название Полуница произошло от того, что она спеет с полуденной стороны, или, как вариант, ягода краснеет не одновременно, а как бы пополам. Современные сорта, которые продают и на ярмарке, по-научному называются ананасными или мускатными, а сам плод – не просто ягода, а многоорешек. Кто бы мог подумать?

Продавцы говорят, что сейчас много людей занимаются клубникой, возможно, потому, что появились производительные сорта, в основном голландские и американские, это неплохой, хотя и трудный заработок. Своего рода народный промысел, под который отводят все больше огородов или приусадебных участков.

Понятное дело, что ярмарку лучше всего оценит покупатель, люди говорят, что довольны, здесь дешевле, причем считают, что местная клубника по сравнению с черкасской слаще. Покупают по нескольку килограммов, кто-то начинает сортировать ягоды прямо на ступеньках памятника Пашутину – готовят для заморозки: надо добавить 20% сахара и перетереть. Всю зиму свежая ягода, годится для вареников и компотов. А вот супруги Светлана и Юрий считают, что варенье из клубники выгодней варить самим: «Внуки едят, только успевай. Ми кладем сахар один к одному, а потом варим, уже заморозили, теперь купили на варенье, очень выгодно, поэтому мэрии – спасибо».

Ближе к 9 утра многие производители уже продали первую партию товара, поэтому пришлось ехать в Первозвановку, где берут клубнику, можно сказать, прямо с поля. Между прочим, «Эвита» сдает клубнику в Новоукраинку для переработки на сок. Его же можно делать и в домашних условиях – материала хватает, но надо спешить, потому что сезон клубники короткий, чуть больше месяца, и через неделю на рынке местной клубники уже не будет…