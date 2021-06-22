Ділили по-братерськи

На пленарному засіданні 5 сесії Кіровоградської обласної ради 8 скликання, яке відбулося 17 червня, жваве обговорення та навіть збурення викликало лише бюджетне питання. З’ясувалося, що ділити практично нічого, а гроші потрібні всім.

Але почалося з приємного, адже новопризначена голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна разом з головою обласної ради Сергієм Шульгою вручили кілька державних нагород, зокрема, орденом «За заслуги» було нагороджено голову наглядової ради НВО «Радій» Євгена Бахмача та директора агроформування Василя Крамара, а орден Княгині Ольги дістався керівниці лабораторного центру Надії Оперчук, з чим ми їх і вітаємо.

Сесія стала знаковою для голови Кіровоградської ОДА Марії Чорної, адже це була її перша сесія в якості очільниці області. У своїй «тронній» промові вона відзначила покращення гендерної політики, що дозволило їй зайняти посаду. А ще нагадала, що в системі державної адміністрації, а саме в департаменті агропромислового розвитку Кіровоградщини, вона працювала 10 років, тому добре знає багатьох присутніх в сесійній залі. Очільниця ОДА закликала всіх працювати на благо населення, яке «дивиться трансляції»: «За нами дивляться люди, я хочу, щоб ми були мудрими, приймали рішення на підставі глобального аналізу, на користь усім, тому – до роботи».

І дійсно, депутати обласної ради продемонстрували давно не бачену одностайність у прийнятті майже всіх проєктів рішень, а їх було більше 40, причому навіть без спроби обговорень. Таким чином було призначено або перепризначено цілий ряд керівників комунальних підприємств обласного підпорядкування. «Одобрямс» був настільки всеосяжним, що депутати не поцікавилися навіть змінами до Комплексної програми профілактики злочинності, хоча вони стосувалися скандально відомої ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор». Втім, це може свідчити про якість підготовки проєктів рішення, коли всі питання узгоджуються до їх винесення на розгляд депутатів. Однак при розгляді змін до бюджету області на 2021 рік система дала збій, і причиною стала відмінність позицій державної адміністрації та бюджетної комісії обласної ради при спробі поділити 25 мільйонів гривень вільних залишків.

Комісія, в особі її голови Сергія Коваленка, запропонувала спрямувати кошти в основному на облаштування інфекційного відділення Олександрійської центральної міської лікарні та на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва операційного відділення Кропивницької лікарні швидкої медичної допомоги. За словами доповідача, це знакові об’єкти, послугами яких користується населення значної частини області. Заступник голови ОДА Сергій Шеремет був змушений назвати ці 25 мільйонів гривень ледь не останнім резервом для оперативного реагування на можливі виклики: «Це весь наш резерв», і нагадав, що ці кошти потрібно використовувати на потреби закладів обласного підпорядкування. До дискусії долучилися інші депутати, які розповідали про фінансові «пробої» в інших галузях, в основному в медичній, адже потрібно вирішувати й такі завдання, як підготовка до зими, а ще є проблеми з фінансуванням безлічі місцевих програм.

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович виступив в якості гостя й сказав, що місто забезпечує 40% економічного потенціалу області, з власного бюджету фінансує цілий ряд медичних та спортивних програм, але зараз потребує підтримки в питанні будівництва операційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Він нагадав, що ніхто не допомагав місту з будівництвом лікарні легеневої терапії, більше того, усіляко перешкоджали в доступі до кредитних ресурсів, у тому числі й державних, згадавши при цьому прізвище одного з попередників нинішньої очільниці, який перебуває під слідством.

Грошей виявилось так мало, що полеміка ледь не переросла в суперечку й не перейшла на особистості. Практично всі виступаючі оперували необхідністю готуватися до нової хвилі коронавірусу, але при цьому закликали до зваженого розподілу коштів… на користь районних медичних закладів. Очевидно, що при такому розподілі проєкти Олександрії та Кропивницького залишилися б нереалізованими, але й районним лікарням така допомога була б, як мертвому припарка. Позицію ОДА захищали і керівники департаментів, і сама Марія Чорна, але перемогла пропозиція постійної комісії. Причиною такого рішення могло бути невисловлене вголос незадоволення непропорційним фінансуванням об’єктів президентського «Великого будівництва» і місцевих проєктів.

Можна говорити про першу серйозну пробу сил в обласному парламенті, причому перевага залишилася на боці депутатського корпусу, який продемонстрував достатню згуртованість, не зважаючи на територіальні інтереси та проблеми. Саме для їхнього вирішення було підтримано цілий ряд депутатських запитів до вищих органів влади країни, серед них питання скасування нового механізму нарахування субсидій, про збереження в області факультетів Донецького медичного університету, про вирішення проблем, пов’язаних із закриттям Смолінської уранової шахти, про недопущення виникнення заборгованості населення за доставку побутового газу, про справедливий розподіл рентної плати за користування надрами та інші. І майже на всі депутатські запити потрібні гроші, гроші й ще раз гроші…