Кому война, а кому мать родна?

Практически скандалом закончилась акция протеста шахтеров-уранщиков, инициированная активистами Независимого профсоюза горняков Украины, которым многие годы бессменно руководит народный депутат Украины нескольких созывов Михаил Волынец.

«Украина-Центр» регулярно освещает проблематику урановых шахт, поэтому в курсе происходящего. На сегодня в борьбе за жизнедеятельность шахт, расположенных в Кировоградской области, и всего комбината «ВостГОК», находящегося в Желтых Водах Днепропетровской области, сложились два центра влияния. Один, Атомпрофсоюз, выступает за последовательный диалог и системные преобразования в структуре ядерной энергетики Украины, направленные на вхождение комбината в НАЭК «Энергоатом». Другой, то есть Независимые профсоюзы, ведомые Волынцом, действуют методами прямого давления на власти всех уровней, причем требования меняются от акции к акции, и так получается, что они постоянно ищут повод для повышения собственной значимости, другими словами, тянут одеяло «защитников трудящихся» на себя.

В этом ключе очень показательна последняя акция протеста, организованная «независимыми». Напомним ее хронологию.

8 июня нардеп Волынец растиражировал сообщение, что горняки Новоконстантиновской шахты спустились под землю, но отказались работать из-за задержек выплат заработной платы. Акция результатов не принесла, в то же время профком шахты действовал в законодательном поле и 15 числа собрал общее собрание коллектива, на котором было принято решение о начале бессрочной акции протеста «на территории шахты». Но ровно в этот же день «независимые» организовали перекрытие дорог в районе Бережинки под Кропивницким и возле пгт Смолино, в которых приняли участие несколько десятков человек. И опять тиражирование сообщений проходило, можно сказать, под патронатом Михаила Волынца, вызвав соответствующую реакцию в украинских СМИ. Надо отметить, что, по сравнению с первой подобной акцией полугодовой давности, население не особенно поддержало борьбу шахтеров за свои права путем ущемления прав других, тех же водителей. Есть мнение, что действия Независимых профсоюзов направлены не на спасение, а на дискредитацию урановой отрасли и ядерной генерации в интересах олигархов, ведь угольная отрасль и тепловая генерация давно находятся в частных руках.

Но самое интересное заключается в том, что в перекрытии трасс не было никакой необходимости, поскольку уже была достигнута договоренность Атомпрофсоюза с НАЭК «Энергоатом» о проплате очередного месячного транша в сумме 200 миллионов гривен! Комментируя сообщение, председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов заявил, что некоторые профсоюзные лидеры, с целью самопиара или какой-то другой целью, будучи проинформированы, что деньги уже поступили, спровоцировали людей на протест. Люди вышли на трассы, и только потом им сообщили о деньгах. По его словам, ВостГОК получил ежемесячный, «контрактный» транш за июль в размере 200 миллионов гривен, но необходимо еще хотя бы по 100 миллионов в месяц для поддержания жизнедеятельности.

Получается, что организаторы активных акций протеста под Кропивницким знали о договоренностях, но все же вывели людей на трассы. Это подтверждает и председатель проф­союза Смолинской шахты Владимир Миронов, который сейчас (22.06), вместе с другими представителями коллективов предприятий ядерной энергетики, принимает участие во встрече с министром энергетики: «Представники “незалежних” вивели людей на трасу біля Кропивницького й Смоліно 15 червня о 12 дня, але кошти вже були, і організатор акції це знав. О 17 годині кошти надійшли на картки, а “незалежні” тут же поїхали на Київ з невідомо якою метою. Я зараз в Києві, будемо зустрічатися з міністром, говорити про фінансування, але головне питання залишається незмінним – приєднання ДП „СхідГЗК” до складу НАЕК „Енергоатом”».

Воспользовавшись ситуацией, Михаил Волынец объявил о приостановлении бессрочной акции «своих» под президентским офисом, не забыв еще раз хайпануть сообщением о якобы произошедшем нападении полиции на протестующих, правда, без подробностей. По его словам, Независимый проф­союз хочет добиться для ВостГОКа 600 миллионов гривен уже в этом году и вдвое больше – в следующем. Звучит красиво, но больше похоже на акцию, преследующую какие-то другие, возможно, личные, цели, весьма далекие от заботы о горняках.

На такие мысли наталкивают не только непоследовательные действия «независимых», которые уже забыли о необходимости интеграции комбината в систему ядерной энергетики страны как гарантию стабильного финансирования и развития отрасли. Есть вещи и более интересные, скажем, в конце мая «Цензор. NET» сообщил об обращении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Высший антикоррупционный суд с иском «о признании необоснованным активом квартиры стоимостью больше 7 миллионов гривен, которая принадлежит народному депутату». Прокуроры не обнаружили происхождения 3 миллионов гривен, которых не хватало нардепу 9 созыва на покупку 3-комнатной квартиры в прошлом году, и если внятного объяснения не будет, квартира может быть взыскана судом в доход государства. По мнению журналистов «Интерфакс – Украина», речь идет о народном депутате из фракции «Батьківщина» Михаиле Волынце…