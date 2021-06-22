Наша история в вещах, фото и звуках

Городская власть Кропивницкого, как и вся страна, готовится масштабно отметить 30-летие Независимости Украины. Разработана концепция нашего праздника, который не только порадует и поразит, но и удивит. А самое главное – окунет в историю.

Помощник городского головы Кропивницкого Евгения Шустер на брифинге приоткрыла завесу предстоящего праздника. Город будет разделен на локации, в которых представят ретроспективу тридцатилетнего периода жизни страны. Например, можно будет увидеть, как со временем менялись игрушки. Уже найдены тетрисы, «пятнашки», куклы Барби… Дети удивятся, на каких компьютерах работали их родители в прошлом веке. Увидят учебники и даже парты начала девяностых.

Кроме того, что на это можно будет посмотреть, горожане смогут прикоснуться к истории. Для этого будут работать мастера маникюра, макияжа, парикмахеры, которые возродят тренды минувших трех десятилетий.

Выставки-продажи всегда сопровождают праздники. На этот раз купить хлебобулочные изделия, тоже образца разных лет, можно будет за деньги определенного периода. Ищите купоны, если они у вас сохранились!

Вспомним проект «Купуй кіровоградське!»: местные производители представят свою продукцию. Рестораторы тоже покажут, как в течение тридцати лет менялись их меню и, соответственно, блюда. И еще один проект на время возродится – «Майдан’S»! Оказывается, сохранились костюмы, в которых наша молодежь победила десять лет назад. Но танцевать будет уже новое поколение. А петь можно будет всем – в рамках марафона «30 песен независимой Украины».

Активно будет представлен спорт, спортсмены и их достижения. А также промышленные предприятия, которые под слоганом «Сделано в центре Украины» продемонстрируют развитие и модернизацию своей продукции. Должны удивить «Эльворти», которым есть чем порадовать. И автосалоны обещают напомнить, как менялись автомобили.

От начала Дворцовой до Ковалевского парка будет устроен ретромаршрут 1991 – 2021. Если получится, доставят троллейбус, курсировавший по городу тридцать лет назад. А рядом будет красоваться современный, «гибридный».

Фестиваль «Рок на Ингуле», пришедшийся по душе кропивничанам в прошлом году, загремит в рамках празднования 30-летия Независимости. Надеемся, музыканты также порадуют ретроспективой рока. Материала у них предостаточно.

Евгения Шустер отметила, что история на улицах города будет отражена в деталях: вещах, фотографиях, звуках. В связи с этим обратилась к горожанам с просьбой «порыться» в своих домашних архивах и найти то, что поможет отобразить атмосферу прошлых тридцати лет. Это могут быть фотоснимки, аудио- и видеозаписи. Смотреть на все со стороны – это здорово, но еще лучше принять в празднике непосредственное участие. До встречи на улицах города в году, эдак, 1997-м!