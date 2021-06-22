Наші вітання й поточні проблеми

Олександрія широко відзначила професійне свято медичних працівників, причому апофеозом святкувань став концерт в оновленому міському театрі, який потроху перетворюється на основний майданчик для проведення урочистостей. І свято вдалося, бо люди в білих халатах заслуговують його, як ніхто! На сьогодні медицина чи не єдина галузь, яка реально протистоїть викликам і справляється з ними. За останній тиждень в Олександрії зафіксовано лише 2 випадки коронавірусу, але майже 170 осіб лікуються від пневмонії як в стаціонарах, так і амбулаторно.

Між іншим, практично вся наявна лікувальна інфраструктура міста була створена за активної участі колишнього очільника міської медицини та багаторічного головного лікаря Олександра Семеновича Водолазкіна. До Дня медичного працівника в Центральній міській лікарні було відкрито меморіальну дошку на честь талановитого лікаря й організатора, а тим часом триває реконструкція медичної мережі. На засіданні виконкому Сергій Кузьменко розповів про хід ремонту інфекційного відділення, в якому зацікавлена 220-тисячна громада району. Нещодавно сесія обласної ради спрямувала значні кошти на фінансування медичних закладів, у тому числі 10 мільйонів на обладнання, необхідне для забезпечення Олександрійської ЦМЛ медичним киснем. Таким чином місто допомагає лікарям, які, за словами мера, «залишаються надійною опорою та підтримкою, якої сьогодні, як ніколи, потребують люди».

Олександрійський виконавчий комітет оновив склад комісії з видачі дозволів на від’єднання від централізованого теплопостачання та затвердив форму необхідних документів як для квартир, так і для будинків. Між іншим, втручання в будь-яку централізовану мережу надання послуг потребує виняткової уваги та обережності. На верхніх поверхах кількох будинків зникла вода після того, як відключили допоміжний насос в одному з будинків, бо так захотіли його мешканці. Тепер власники десятків квартир шукають крайніх у водоканалі, і поки що безуспішно.

У той же час міські комунальні служби досить оперативно реагують на заяви, інколи люди навіть не встигають «наскаржитися». Так було, коли в соцмережах з’явилося фото вибитого вітром вікна в під’їзді, звичайно ж, у супроводі гнівних звинувачень на адресу влади, але вже наступного дня автор повідомлення виставила фото відновленого вікна: «Усім дякую». 16 червня негода наробила в місті більш серйозної шкоди, зокрема, злива залила вулиці Козацький шлях, Знам’янську і Бойківську, вітром повалило кілька дерев у центрі. МНСники та комунальники ліквідовують наслідки за допомогою спецтехніки, але окремої підтримки потребуватимуть і власники затоплених домоволодінь, у тому числі й шляхом убезпечення від повторення надзвичайних ситуацій.

КП «Житлогосп» звітує про виконані поточні та часткові ремонти покрівель у 16 багатоповерхівках, а також про заміну дверей і оновлення під’їздів за заявками старших будинків. Цілий ряд подібних проблем вдалося вирішити під час чергового прийому міського голови з особистих питань, і це буває на порядок оперативніше, ніж зазвичай. Окремо до міського голови звернулися керівники ОСББ, які розраховують на сприяння влади в питаннях оформлення землі під прибудинковою територією, реконструкції електромереж, ремонту систем водовідведення та відшкодування частини теплих кредитів.

За досвідом в організації музейно-туристичного простору делегація Олександрії відвідала музейні заклади Дніпра, де активно впроваджують новітні мультимедійні технології та арт-інсталяції, голограми, інтерактивні екрани. Це музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», музей ім. Дм. Яворницького та музей АТО. Можливо, це стане в нагоді при формуванні музейного центру ім. Дм. Чижевського, який розробляють на базі колишньої районної бібліотеки. У контексті збереження та розвитку культури Олександрія подає гідний приклад для наслідування. Днями виконавчий комітет затвердив базову мережу закладів культури Олександрійської територіальної громади, в яку увійшли 29 Будинків культури та бібліотек новоприєднаних сіл.