Игрушки 18+ для женщин

Среди всех интимных игрушек одним из самых популярных считается вибратор для женщин. В интернет-магазине Stylus.ua представлены модели различных форм, размеров и назначения, которые станут прекрасным дополнением к прелюдии или вполне самостоятельным средством удовлетворения. Несмотря на огромное разнообразие, есть несколько разновидностей вибраторов, которые пользуются спросом всегда, на них и стоит обратить внимание прежде всего.

Клиторальные вакуумные стимуляторы

Компактные простые устройства, которые в состоянии довести до экстаза любую девушку, востребованы и у одиноких дам, и у пар. Большинство моделей работают от батареек, так что такие игрушки можно спокойно брать с собой для развлечений в любое место. Самыми популярными вибраторами для женщин такого типа являются: Satisfyer Pro Plus Vibration, Inmi Shegasm Tickle Tickling Clit Stimulator with Suction, Satisfyer Pro Traveler.

Незаметные вибропули

Их можно назвать самыми маленькими вибраторами для женщин (хотя существуют и достаточно габаритные модели). Свое название эти игрушки получили благодаря обтекаемой форме, похожей на пулю. Чаще всего такие модели делают водонепроницаемыми, поэтому ими без проблем можно пользоваться в душе. Среди вибропуль особое внимание получили модели: Lovehoney Fifty Shades of Grey 2019, Rosy Gold – Nouveau Mini Vibrator, PILLOW TALK – Flirty Pink с кристаллом Сваровски.

Игрушки для двойного проникновения

Вместо того, чтобы приобретать два вибратора, многие женщины останавливают свой выбор на игрушках с двойным проникновением. Это девайсы, которые одновременно воздействуют и как вагинальные, и как анальные, часто со стимуляцией клитора. Такие вибраторы для женщин могут доставить ни с чем не сравнимое удовольствие. Из них большую популярность имеют: Double Penetrating Vibrator, PMV20 Vice – Double Vibrator, Adonis Rabbit Vibrator.

В онлайн-каталоге на сайте stylus.ua можно найти все эти и многие другие модели. Широкий ассортимент позволит каждой покупательнице подобрать подходящую игрушку, независимо от опыта.