Есть ли жизнь после губернаторства?

На днях стало известно, чем займется Андрей Назаренко, который руководил Кировоградской областью еще недавно, до назначения Марии Чорной. Андрей Валерьевич стал советником первого вице-премьера Украины Алексея Любченко. (16-17 лет назад он был заместителем главы Кировоградской облгосадминистрации.) «УЦ» задалась вопросом: а куда после своего (как обычно, неожиданного) увольнения пошли работать другие бывшие первые лица области?

Во-первых, вспомним только глав ОГА, потому что за все время во главе области было аж шесть и.о., исполняющих обязанности, но никто из них не стал первым лицом, просто обеспечивали непрерывность руководства текущими процессами. Во-вторых, заранее просим прощения у граммар-наци за употребление слова «губернатор».

Первым главой области был Николай Алексеевич Сухомлин. Кто он сейчас? Нет вопроса сложнее и проще. Он просто аксакал. Старейшина. Вроде бы просто пенсионер, но его везде зовут, мудрого совета все просят. После увольнения с поста главы ОГА возглавил областной совет. Потом работал на крупных предприятиях области в топ-менеджменте. Официально возглавил Совет старейшин при ОГА, созданный при его преемнике Ларине. В общем, Сухомлин – это Сухомлин, если вы не знаете, кто это, то где вы живете вообще?

Двух преемников Сухомлина уже нет с нами… Михаил Громовой после руководства областью вернулся в родную для него ассоциацию «Кировоградсахар», был советником в крупных агрофирмах. В прошлом году ушел из жизни.

Михаил Башкиров руководил областью ровно четыре месяца со 2 октября 1998 по 2 февраля 1999-го. Успел влюбить в себя многих. Погиб в автокатастрофе по дороге на Николаев…

После него пришел на пост губернатора Валерий Кальченко. И года не продержался. После руководства областью избирался одновременно народным депутатом и городским головой Кировограда, выбрал Верховную Раду. На сегодня – депутат областного совета, получает там зарплату как член комиссии по вопросам бюджета и финансов; пенсионер. Живет в обычной квартире на улице Жадова.

Потом у руля Кировоградщины стал Василий Моцный. Единственный в истории, дважды назначавшийся на этот пост разными президентами. Суммарно он губернаторствовал в хорошем смысле слова пять лет и два месяца. Сегодня Василий Моцный руководит агрофирмой «Колос», зарегистрированной в селе Дмитровка Знаменского района, основал ее в свое время его сын. Сеет-собирает урожай. Также возглавляет Совет сельскохозяйственных предприятий Знаменского района.

В первый раз Моцного заменил на главном в области посту Михаил Черновол, ректор тогда Кировоградского государственного технического университета. После его увольнения университет сразу стал Кировоградским национальным техническим университетом. А потом и Центральноукраинским национальным техническим университетом, откуда Михаил Черновол ушел в прошлом году на пенсию.

Затем в главное кресло сел Василий Компаниец, выходец из КГБ, управленец на многих предприятиях. После губернаторского поста возглавлял Кировоградскую региональную таможню, был депутатом областного совета, затем ушел из активной общественной и политической деятельности.

На волне победы Оранжевой революции область возглавил Эдуард Зейналов, предприниматель и менеджер, работавший в компаниях «Интерресурсы» и «Рур груп». После руководства областью дважды избирался народным депутатом. Сегодня живет в Киеве, где зарегистрирована близкая ему фирма по торговле нефтепродуктами «Рур груп». Руководит общественной организацией «Громадська спілка “Громадська варта”». Активно занимается волонтерской деятельностью после начала войны на Донбассе.

Потом к руководству Кировоградщиной приступил Вадим Черныш, чуть больше года был у руля. После губернаторства поработал некоторое время юристом в Александрии, потом переехал в Киев. Да так удачно, что долгое время представлял в Украине ACAMS, американское агентство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В июне 2015 года Кабинет Министров Украины назначил Вадима Черныша председателем Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса. А с апреля 2016 года по август 2019 года он был министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кажется, он единственный из всех руководителей области, внесенный в санкционный список России. Сейчас возглавляет Центр исследований безопасности «СЕНСС».

Потом снова Василий Кузьмич Моцный был первым лицом власти.

На смену ему пришел Владимир Мовчан. Он руководил Кировоградщиной всего около полугода в 2009-2010 годах. Запомнился своими неординарными высказываниями. Практически после своего губернаторства возглавил киевскую агрофирму ТАКО («Технологическая Аграрная Компания Объединенная»), где и работает по сей день.

Власть в стране поменялась, новый президент Виктор Янукович назначил губернатором Сергея Ларина. Тот после области стал зам главы Администрации президента, а потом бессменно депутатствует в Верховной Раде.

Его преемником стал его заместитель Андрей Николаенко. Ушел после второго Майдана. Стал первым замом главы Донецкой ОГА в самые сложные времена для Донбасса. Потом возглавил наблюдательный совет фирмы «Велта», добывающей титановую руду на Кировоградщине. Стал во главе партии «Основа». Сегодня Андрей Николаенко – народный депутат от «Батькивщины».

Александр Петик, первым возглавивший область после начала российской агрессии в 2014 году, потом был заместителем главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, на сегодня работает в Министерстве по делам ветеранов. Начальник отдела министерства по Киевской области.

Совсем немного не достиг достижения своего земляка, александрийца Моцного, на посту главы ОГА Сергей Кузьменко – без трех месяцев пять лет проработал на ответственном посту. Сегодня Кузьменко – городской голова Александрии.

Сменил его «слуга народа» Андрей Балонь, который сейчас юрист в фирме по торговле ГСМ и под следствием как возможный взяточник на посту главы облгос­администрации.

Куда ушел работать его преемник Андрей Назаренко, мы сказали в самом начале статьи. А сейчас новый руководитель, первая женщина в истории области, Мария Чорная пишет свою страницу в летописи края…