Забытые герои Зеленой брамы

Восемьдесят лет назад в июле начались страшные события, именуемые в советской истории как битва под Уманью, или Уманская битва при участии 6-й и 12-й армий под руководством генералов Понеделина и Музыченко. Эти армии отступали от западной границы, летом 1941-го в междуречье рек Синюха и Ятрань попали в окружение и были практически полностью уничтожены.

Правду советская пропагандистская машина скрывала долго. А ведь тогда в уманском котле исчезли 6 советских корпусов, 17 дивизий, погибли более 18 000 военных, более 100 000, по данным немецкой стороны, попали в плен. Большинство из этих людей погибнет в глиняном карьере, который превратили в лагерь военнопленных – «Уманскую яму». 14 из 17 дивизий после этого были расформированы.

В отделе краеведения Областной библиотеки имени Чижевского открыли выставку фотографий командиров Зеленой брамы – комдивов, комкоров, командармов. Галерея из пятидесяти портретов.

Воссозданием облика красных командиров занимался известный историк, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Украины факультета истории и права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Винниченко Александр Чорный. На эту работу у него ушло 8 лет, с 2013-го по 2021-й!

Вот что он сам рассказывал на открытии выставки о работе и о личностях, портреты которых представлены.

– Реализовать этот проект было достаточно сложно. Приходилось собирать необходимые фото, прорабатывая коллекции краеведческих музеев, частные коллекции, мемуарную литературу, советскую прессу времен Второй мировой войны, фотоколлекции различных архивных учреждений. Некоторые фото были извлечены из документальных фильмов и хроники.

Представленный проект является данью уважения к тем, кто летом 1941 года задержал продвижение немецких частей в битве под Уманью.

Эти события, скажем так, не имели популярности в советское время. И разглашение событий, например, в мемуарах, было под запретом вплоть до начала восьмидесятых годов, пока в 1985-м не появилась отдельным изданием книга Евгения Долматовского «Зеленая брама». Раньше частями она публиковалась в журналах «Октябрь» и «Роман-газета». Но у Долматовского в книге описаны не все командиры, которые представлены на выставке.

Самая трагичная судьба – у генерал-майора Павла Понеделина, которого фактически сделали козлом отпущения за все те события и жертвы.

Вообще научный разбор тех событий практически до 2010 года не проводился, книга Долматовского вроде бы и считается документальной, но все же он был литератором. Стоит отметить работу историка Олега Нуждина из российского Екатеринбурга, нашего историка Василия Даценко и историка из Кривого Рога Юрия Фасольняка. Вот и все фактически.

Заинтересовавшись личностью Понеделина, я и пришел к идее этой галереи, к тому же мы вместе с Василием Даценко подготовили публикацию о командирах Зеленой брамы. Побывав в музее села Подвысокое (это в сердце Зеленой брамы. – Авт.), даже в коллекции, которую собрал местный учитель Дмитрий Фартушняк, не нашел информации о многих командирах и их фото. И я начал искать. Помогали местные коллеги, за некоторыми фото я ездил в Киев, работал с подшивкам газет «Красная звезда», «Известия», «Правда» в основном за сороковой год. Что-то нашел в Интернете, много людей присылали мне свои материалы. По некоторым я осмелился сделать графическую реконструкцию.

По итогам работы я уже могу уверенно сказать: мы точно не знаем, сколько людей там погибло, сколько взято в плен и угнано, сколько пленных попало в «Уманскую яму». Утрачено много документов. Потеряно много времени, ушли люди, которые были свидетелями, носителями информации. Нет главных фигурантов, двух командующих армиями.

Понеделин был расстрелян в 1950 году как виновный во всем, что только можно. Он почти четыре года пробыл в немецком плену, потом несколько лет сидел в тюрьме в Лефортово. Но уже в 1956 году был реабилитирован. Генерал-лейтенант Иван Музыченко умер в 1970-м, и одни из последних его слов были: «Я ухожу, и теперь никто уже не узнает правды о Зеленой браме». Хотя он тоже был в немецком плену, но по освобождении реабилитирован (хотя некоторые историки считают его вообще первым советским генералом, попавшим в плен.– Авт.).

Я считаю, что имею право называть погибших там «наши люди», хотя мне ставят в укор, что я «героизирую советских сталинских вояк». По изучению документов, протоколов допросов и т.д. я вижу, что там было очень много солдат из Западной Украины, из Винницкой, Житомирской областей.

Моя личная история в этом такова. Родной брат моей бабушки был в «Уманской яме», а дядя по сестринской линии был в немецкой армии. Мой прадед был в «Уманской яме».

В размещении портретов и историй концепции особой нет. Только Понеделин и Музыченко разведены по разные стороны, все остальные между ними. Дело в том, что когда в ночь с 6 на 7 августа Понеделин отдал приказ прорываться, кто как может, то все части двух армий между собой перемешались.

Среди них были настоящие герои. Например, полковник Губин Степан Дмитриевич, последний защитник села Подвысокое, за горами трупов только штыками еще как-то пытался защищать село, это немецкие данные. Неизвестно, где он похоронен…

Вообще мы знаем крайне мало деталей о большинстве из этих людей. Почти никто из вышедших из окружения не написал воспоминаний, никто. Но большая часть или погибли, или попали в плен. Один как власовец после войны был повешен.

Небольшие воспоминания оставил и.о. командира 15-й мотострелковой дивизии генерал-лейтенант Иван Ласкин. Он попал в окружение, вышел из него, перешел линию фронта. Участвовал в боях за Севастополь. Лично (!) принимал капитуляцию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса в Сталинграде. Ему он отдал наградной пистолет. Это не помешало СМЕРШу в 1943 году обвинить Ласкина в работе на немецкую разведку и сокрытие факта нахождения в плену. Арестовали в 1944-м и через восемь лет осудили еще до десяти в исправительно-трудовых лагерях. После смерти Сталина Ласкина реабилитировали и восстановили в рядах уже Советской армии. Генерал-лейтенант оставил воспоминания, часть из которых так и не была опубликована.

Полковник Саркисян оставил воспоминания, где нет ни слова о Зеленой браме. Лишь совсем недавно были опубликованы в РФ воспоминания Тонконогова, где немного есть о тех событиях. Всего четверо из представленных осмелились написать хоть несколько строк…

Сходите на выставку. Это по-настоящему интересно. Она будет работать до середины августа.