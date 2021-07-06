Александр Усик в Кропивницком

3 июля Кропивницкий стал, можно сказать, боксерской столицей – сюда в день проведения финала Пятого Всеукраинского турнира по боксу памяти заслуженного тренера Украины Виктора Зверева приехал олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов в самых престижных весовых категориях Александр Усик.

Сам турнир, который проводится с 2016 года, стартовал 29 июня на базе факультета физического воспитания ЦГПУ им. Винниченко. На открытии турнира мэр Кропивницкого Андрей Райкович отметил, что Виктор Зверев остается в нашей памяти одним из самых успешных и талантливых тренеров и спортсменов, а турнир имени воспитателя молодежи стал продолжением его спортивных традиций.

Главный тренер молодежной сборной Украины Виктор Зверев приехал в Кировоград в 1997 году, и с этого момента местный бокс получил новое развитие – вскоре молодые спортсмены начали принимать участие в чемпионатах Европы. Под руководством главного тренера молодежки было завоевано золото юношеских Олимпийских игр в 2014 году. Сам Виктор Зверев признавался лучшим боксером молодежного чемпионата Европы 1976 года. Он скончался 5 августа 2015 года, и уже со следующего года в Кропивницком стал проводиться всеукраинский турнир его памяти.

На этот раз к нам приехали 84 спортсмена из 19 областей Украины, в финал вышли 16 боксеров, которые составили 8 пар. Победители четырех боев получали звание мастеров спорта, то есть наш турнир не только достаточно представительский, но и важный этап на пути к завоеванию спортивных вершин и званий. Соревнования проводились и среди сборных команд областей Украины. Кировоградская команда завоевала два первых места (победители стали мастерами спорта), а также одно серебро и две бронзы. Андрей Шуцкий из Кропивницкого стал лучшим боксером турнира, а приз за лучший бой получили кропивничанин Игорь Грищенко и Богдан Доценко из Кременчуга, они получили специальный приз – золотые боксерские перчатки, которые были предоставлены президентом городской федерации бокса Владиславом Биндером из Кривого Рога.

Но главным событием и даже сюрпризом финала стало неожиданное появление в зале Александра Усика, который поздравил участников турнира, напомнив о Викторе Звереве: «Все помнят, как такие тренеры забирали детей с улицы, воспитывали их, добивались результатов. Всем мира, добра и любви». Потом он поприветствовал родных Виктора Зверева, которые были почетными гостями турнира, и внимательно наблюдал за поединками, насколько это позволяли поклонники, которые хотели сфотографироваться и получить автограф выдающегося спортсмена. Но даже когда он подписывал перчатки для победителей, он не забывал посмотреть на ринг. Сувенирную перчатку огромного размера со своим автографом Александр Усик вручил председателю Кировоградского областного совета Сергею Шульге.

Надо было видеть, как терпеливо и в то же время благожелательно Александр Усик фотографировался, было ощущение, что с ним хотели сфотографироваться практически все присутствовавшие в зале, и отказа никому не было, хотя время пребывания гостя было ограниченным. Это продолжалось почти полчаса, поэтому нам с трудом удалось получить небольшой эксклюзив Александра Усика. Оказалось, что наш город ему не чужой:

– Я был здесь месяца три-четыре назад, я часто приезжаю, у меня здесь друзья живут, или когда в Кривой Рог еду, я проездом обязательно заезжаю в ваш город.

– Вы много ездите по Украине, неподалеку есть город Александрия…

– Да.

– А один из вариантов исторического названия звучит как Усикивка.

– Усикивка?

– Да.

– Прикольно.

– Может, поборемся за возвращение исторического названия?

– Мне кажется, что надо возвращать исторические названия, потому что этот город изначально назывался Елисаветград, правильно? Замечательное, красивое название, почему бы не вернуть?

– А за Усикивку?

– Давайте и за Усикивку будем бороться, вообще за все надо бороться.

– О спорте: какое золото самое дорогое в вашей жизни?

– Жена моя и дети мои, это больше, чем золото.

– Как вам живется в Крыму сейчас?

– Я не живу в Кыму, я живу в Киеве.

– Абсолютно?

– Да.

Надо сказать, что Александр Усик появился в зале вместе со своим давним другом, заместителем председателя Кировоградского областного совета, президентом областной федерации бокса Вадимом Волкановым и бизнесменом Сергеем Тарасовым, который постоянно поддерживает турнир. Областная федерация бокса благодарит за поддержку как его, так и Константина Чередника, а также вице-президентов областной федерации Дмитрия Терзова, Александра Шамардина, Павла Бегалова и Валерия Денисенко.