Лечим Кошачий глаз?

«Украина-Центр» давно и последовательно выступает за принятие если не радикальных, то хотя бы практических мер по спасению Лесопарковой рекреационной зоны, в том числе и находящегося там руко­творного озера с поэтическим названием Кошачий глаз.

Мы проводили там настоящие экспедиции и выяснили, что речь должна идти о спасении целой системы или цепочки озер, тянущихся вдоль ручья от дач до собственно Кошачьего глаза, на берегу которого раскинулось так называемое Царское село. Этот каскад практически высохших или пересыхающих озер расположен в глубокой природной балке, но совсем близко от города. От самого верхнего озера до улицы Короленко, в районе больницы скорой медпомощи, минут 20 пешком. То есть это самая что ни на есть городская зона отдыха, правда, там об этом ничего не напоминает – все заросло непроходимыми кустарниками и деревьями, утонуло в трехметровых камышах, а кое-где и застроено или роздано под участки – «на перспективу».

По поводу застройки – отдельный разговор, потому что решения о выделении участков вроде бы и нарушают «зеленое» законодательство, но застройщикам каким-то непостижимым образом удается получать наделы… не нарушая закон. Кстати, некоторые из них мотивировали свой домострой на берегу озера именно заботой о его сохранении, но получилось не очень.

Надо отметить, что среди жителей Царского села нашелся человек, который действительно много делал для спасения или облагораживания территории вокруг Кошачьего глаза. Это депутат Кропивницкого городского совета нынешнего созыва, директор автотранспортного предприятия Василий Рубан. Мы не раз писали о его энергичных попытках расчистить озеро, но планомерной работы не получилось из-за бюрократических сложностей. Практически на любые работы по облагораживанию территории, даже на обрезку старых или сухих деревьев, необходимо иметь разрешение, и самовольные попытки что-то сделать приводили к скандалам. Еще хуже дело обстояло с расчисткой дна озера, потому что самим нельзя, а областные экологические и водоконтролирующие органы «гнали волну» ответственности друг на друга.

Тем временем к прошлому году озеро практически пересохло, и если бы не нынешние обильные дожди, наполнившие водоем, о нем можно было забыть. Между прочим, природа показала нам, с какой скоростью она отвоевывает потерянные позиции – сейчас там развелось множество водоплавающей дичи. В общем, так совпало, что и природа постаралась с дождями, и местная власть наконец-то подошла к практическому решению вопроса. Городской голова Андрей Райкович издал распоряжение о проведении 3 июля общественных слушаний по вопросам Лесопарковой. Их участники поддержали идею передачи озера и парка Сосновый, именно так по документам называется эта территория, в коммунальную собственность. Ситуацию прокомментировал один из инициаторов спасения Кошачьего глаза Василий Рубан:

– Я занимаюсь этим вопросом уже давно, я вам рассказывал, что предпринимал и сделал и чего мне это стоило в прямом и переносном смысле. 4 месяца назад я обратился в городской совет с предложением принять парк Сосновый и озеро Кошачий глаз в коммунальную собственность, потому что тогда уходом за ними может заниматься наше коммунальное предприятие. В прошлом месяце мы встретились с мэром по этому вопросу, и Андрей Павлович поддержал идею. Парк Сосновый – это по документам то, что мы привыкли называть Рощей десантников или Лесопарковой, я имею в виду правую сторону, где нет розданных под застройку участков. Приблизительная площадь – около 15 гектаров.

Когда это станет нашей коммунальной собственностью, тогда мы можем заказывать проектно-сметную документацию на обустройство и расчистку дна озера. Конечно, предполагаются дорожки, освещение, скамейки для отдыха, расчистка дикорастущих кустарников, покос камышей, удаление сухих и опасных деревьев, а также их замена путем насаждения не менее одной тысячи новых. Возможно, мы сможем стать участниками президентской программы «Активный парк» и в ее рамках получить дополнительное финансирование, но это после утверждения проектно-сметной документации. Кошачий глаз, как другие водные ресурсы, тоже планируем передать на баланс города, тогда появится возможность финансироваться за счет экологических программ разного уровня. Если так произойдет, а участники слушаний одобрили это предложение, то будем действовать дальше. Это одна из моих предвыборных программ, а именно – спасение Кошачьего глаза.

Реальность такого поворота подтвердила и депутат городского совета Валентина Яремчук:

– Громада висловила свою позицію, яку мають врахувати виконавчі органи при написанні стратегії та програм розвитку. Прийняття цих об’єктів на баланс – цілком реальна справа, бо на балансі громади є парки, якими опікується КП «Благоустрій». Процедура почалася, але, швидше за все, знадобиться рік. Це потрібно робити, бо, поки ці об’єкти не на балансі міста, там не можна нічого робити, тобто не можна виділяти кошти на розчистку озера чи на прибирання.

Дальше все будет зависеть от оперативности исполнительной власти и скорости принятия решений депутатским корпусом. Во всяком случае, идея, высказанная на страницах «УЦ» о необходимости создания там обширной рекреационной зоны наподобие Городского сада на берегу Сугоклеи, а то и покруче, может и должна воплотиться в жизнь.