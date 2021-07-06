О дорогах и тепле

На двух важных темах жилищно-коммунального хозяйства областного центра акцентировал внимание журналистов заместитель городского головы Кропивницкого Александр Вергун. Речь шла о ремонте дорог и выдаче разрешений на отключение от централизованного отопления.

Для капитального и текущего ремонта дорог в этом году предусмотрено около 90 миллионов гривен. Это с учетом субвенций из госбюджета. Сумма вроде бы немаленькая, но все равно этого недостаточно. С прошлого года «перешли» улицы Кропивницкого, Петра Левченко, Габдрахманова, Школьная. Работы выполнены на 95%, осталось разметку доделать. Начинаются работы на Чернышевского, переулке Алтайском, Василия Никитина. Для ремонта последней деньги выделил областной совет. А Чернышевского и Алтайский сделают «удобоваримый» маршрут к «рудовской» больнице. Хотя в перспективе, заметил Александр Вергун, необходимо строительство новой дороги в том направлении.

Еще в планах – капитальный ремонт улиц Сенчева, Слободянюка, Металлургов, проспекта Промышленного. Металлургов – это поселок Новый. Для работ необходимо около 100 миллионов гривен. Это чтобы сделать новое покрытие, тротуары, бордюры, велодорожки, освещение. Вице-мэр сказал, что для городского бюджета 100 млн – сумма неподъемная, поэтому городская власть ищет варианты участия в программах софинансирования.

Слободянюка (бывшая Терешковой) будет ремонтироваться, чтобы фуры, которые едут на МЭЗ, не ехали через город. Они пойдут через Балашовку. Денег нужно немало, так как по улице придется менять инженерные коммуникации, как это делается на Вокзальной. Там, кстати, предусмотрены велодорожки, замена перил на путепроводе, новая разметка.

Ремонт дорог в этом году начался с опозданием из-за погодных условий. Но работа идет. Грейдер «Универсала-2005» выезжает на улицы ежедневно. С апреля по сегодня использовано 452 тонны асфальтобетона для ямочного ремонта. Ликвидировано почти две тысячи квадратных метров ям. И обновляется дорожная разметка. Это видно, как говорится, невооруженным глазом.

Теперь о тепле. Не на улице, а в домах. Система теплоснабжения в городе разбалансирована на сто процентов, заявил Александр Вергун. Уже 70 процентов жилого фонда на автономном отоплении. В последнее время пользуются популярностью электрические котлы. Но подстанции облэнерго не выдерживают нагрузки. В связи с этим городская комиссия по предоставлению разрешений на отключение от централизованного теплоснабжения теперь работает по-другому. При рассмотрении заявлений учитывается мнение энергетиков. Если нет технической возможности установить электрокотел, будут предлагать или делать отдельный ввод, что дорого, или ставить газовый котел. Заместитель городского головы обратил внимание на то, что заявления от населения принимаются только до 1 августа – тепловикам нужно готовиться к новому отопительному сезону.