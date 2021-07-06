После игры

Я всю жизнь болею за футбол.

М.М.Жванецкий

Тихое и солнечное воскресное утро, а мысли все время возвращаются к вчерашнему матчу с англичанами. Наверное, не только у меня так. Обидно, досадно, но… нет, не ладно. Ждали чуда, но чуда не случилось.

Хочу сразу же обратиться к неболельщикам. Не удивляйтесь нашей бурной реакции. Это нормально. Сейчас так во всей Европе. В Германии проклинают Йоахима Лева вместе со всей поизносившейся бундес-машиной, в Португалии – пожилого Фернанду Сантуша с кумиром Роналдо заодно. О сборной Франции, Дешаме и Мбаппе – даже подумать страшно. Там точно демонстрации начнутся с битьем стекол и поджиганием машин.

Мир давно помешался на футболе. Не весь, конечно, но в количестве достаточном, чтобы считать целые континенты сошедшими с ума. Это наша нынешняя реальность, реальность диджитализированного века.

Накачка «на футбол» идет постоянно и по всем фронтам. Спорт уже полвека как стал большим транснациональным бизнесом, и футбол в нем №1. Мы с восторгом смотрим хорошо снятую футбольную рекламу, читаем бесконечные футбольные новости, давимся признаниями «футбольных» жен, делаем ставки в надежде хоть так разбогатеть и покупаем, покупаем, покупаем… Шарфы, майки, билеты, туры, право на просмотр телетрансляций…

Стоит ли удивляться, что политика влезла в футбол обеими ногами в грязных штиблетах и эксплуатирует по полной эмоции миллионов болельщиков? Все последние дни перед игрой украинские политики состязались, кто кого переистерит, требуя болеть «сильнее, быстрее, выше». Депутаты и депутатки, среди которых добрая половина в футболе «ни уха, ни рыла», визжали в социальных сетях, ставили нарядные рамочки, статусы и, непременно, – свои фото.

Те, кого не устроило место среди «главных болельщиков страны», искали повод для хайпа. Как это футболисты сборной общаются на русском? Вот он – корень зла и причина бездарной игры! Мочить пацана Довбика, пусть знает, как Родину любить!

Все это разноплановое и разнополярное дерьмо перло (и продолжает) из телевизора и монитора, втягивая в срач и вполне нормальных людей. Тех, кто, надеясь на чудо, сознавал место украинской сборной на Евро-2020. Признаюсь, я почти угадал счет матча и поделился своим прогнозом с друзьями, но никакого удовлетворения от этого после окончания игры не получил. Разве что подтверждение собственной адекватности. Которое я, не раздумывая, променял бы на победу нашей сборной или как минимум на поражение в достойной борьбе.

Да, чуда не случилось. Причины большинство из нас понимают, остальные догадываются. «Яка страна – такий футбол». Вот вам и весь диагноз выступления нашей сборной на Евро-2020. И хватит делать из футболистов «героических героев»! Они – профессиональные спортсмены, выступающие за большие деньги, а некоторые – за очень большие. И самоотдача входит в перечень обязательных для профессионала качеств. Как и техника, видение поля и понимание игры.

Герой – это Шаварш Карапетян, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы по подводному плаванию. Не помните такого или не знаете? А ведь это он в 1976-м спас 46 (!!!) человек из утонувшего в Ереванском водохранилище троллейбуса.

И когда я сегодня читаю заоблачные восхваления «наших героїчних хлопців», сразу вспоминаю вот то советско-идеологическое «Мы верим твердо в героев спорта». Хорошо хоть эта мания почти миновала популярную музыку (там своей дури предостаточно). А то представляете себе: героическое исполнение нового хита Дзидзьо или полная самоотдача на поле Алены Алены? Глупо выглядит, правда? Вот и делать национальных героев из Ярмоленко, Бущана, Зинченко и всех остальных, включая самого Андрея Шевченко, точно так же глупо. Пусть во всех последующих играх они будут победителями, чемпионами и мастерами, а герои – это из другой оперы.

И хватит тащить идеологию в спорт. Не помогает! Ни майки с лозунгами, ни мотивирующие видосики президента, ни матюки и «зиги» на трибунах. Давайте и дальше красиво и ярко болеть за наших на трибунах и у телевизора, надеяться на чудо и, по возможности, наслаждаться игрой.