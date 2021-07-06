Разрыли? Восстановите!

Основной темой очередного аппаратного совещания у городского головы Кропивницкого Андрея Райковича стало водоснабжение областного центра.

Директор Кропивницкого водопроводно-канализационного хозяйства ОКПП «Днепр-Кировоград» Валентина Давыдчук рассказала о нынешней ситуации на предприятии и перспективах развития: «Всего в городе распределяется вода по 848 километрам труб. Кроме самого города, горводоканал снабжает ею еще и Созоновку и Подгайцы. За последние годы водное хозяйство сделало просто прорыв вперед. К примеру, введена автоматизированная система управления на всех насосных станциях (без присутствия людей все происходит). Качество воды отвечает всем прописанным нормативными актами нормам. Несмотря на то, что износ водопроводных сетей составляет 74 процента, постоянно идет активная работа по замене и обновлению труб и оборудования.

К примеру, за кредитные средства Всемирного банка заменено 3 километра магистрального входа от памятника “Катюше”. Также заменили трубу, которая поставляет воду на Лелековку и Старую Балашовку, заменили насос на водозаборе “Холодные ключи”, который подает воду на Арнаутово и поселок Горный. Заменили стальную трубу от Набережной до ДЮЦа, которая выработала свой ресурс еще 20 лет назад, ремонтные работы прошли еще на десятках участков сети.

В рамках того же контракта со Всемирным банком “Реконструкция и развитие канализационных насосных станций” в Кропивницком впервые за 30 лет обновили 7 из 19 городских канализационных насосных станций. Они принимают стоки, которые самотеком текут из жилых массивов, а дальше насосы перекачивают их на очистные сооружения. На станциях заменили насосные агрегаты на новые, современные, задвижки, трубопроводы, обратные клапаны, шкафы диспетчеризации (теперь данные о работе КНС передаются в автоматическом режиме), шкафы автоматизации и т.д. Мы начали производить собственный гипохлорит натрия для обеззараживания воды. После проводимых ремонтов за 2020-2021 годы мы постелили 2200 метров асфальтового покрытия».

Андрей Райкович поблагодарил Валентину Давыдчук за проводимую работу по модернизации водного хозяйства города и настоятельно попросил: «Качественно делайте восстановительные работы на дорогах после замены труб и прочего. И не только асфальт, но и подушку под ним, и все остальное. Не только водопроводы и врезки должны быть сделаны качественно, но и дороги, по ним же общественный транспорт двигается. Ну и ситуация с улицей Вокзальной просто позорная. Заменили трубы, сделали покрытие, а потом оказалось, что надо еще какие-то врезки делать! По новой разрывать улицу! Валентина Николаевна Давыдчук, держите эту работу под контролем».