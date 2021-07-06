Рейдеры никуда не делись…

Во вторник в Кропивницком на площади Героев Майдана митинговали фермеры и сотрудники агрофирм из бывшего Бобринецкого района (сейчас входит в состав Кропивницкого района). Около пятидесяти человек протестовали против попытки захвата земли фермерского хозяйства «КРОК».

Хозяйство не самое крупное в бывшем Бобринецком районе, но земли, которые у него в аренде, вполне привлекательны. К рейдерству считают причастной одну фирму из Кропивницкого, которая в основном известна как дистрибьютор посевного материала и средств защиты растений.

Руководитель хозяйства «КРОК» Владимир Ивашина подает в суд на захватчиков земли. Общественная организация «Аграрная самооборона Украины» подключилась к делу, ее руководитель Юрий Крутько тоже из бобринецкого края.

Почему-то кировоградские гектары, расположенные ближе к югу, в последние годы стали эпицентром рейдерства на Кировоградщине. Земля там действительно неплохая. В 2016-м черт знает что творилось вокруг предприятия «Нива-2010» из Бережинки – со стрельбой, перекрытием дороги на Кривой Рог, народные депутаты приезжали, Семен Семенченко и Игорь Мирошниченко. Вроде в итоге конфликт разрешился.

А в 2018-м заместителю «Аграрной самообороны Украины» Виталию Береговому в Кропивницком сожгли автомобиль. Тоже из-за земельных дел в Бобринецком районе.

Глава организации «Аграрная самообороны Украины» Юрий Крутько так говорит о происходящем: «В чем заключается рейдерское нападение? Не секрет, что за $ 10-20 тысяч регистратор может сменить владельца предприятия в реестрах. Потом приезжают вооруженные люди из какого-то охранного предприятия и вывозят за 3-5 дней, как это произошло с Ассоциацией “Південна” в 2016-м году, урожай на 50 миллионов гривен. Точно так же может быть с любым из нас. Вот это бизнес: заплатил $10-20 тысяч регистратору, нотариусу – и ты владелец предприятия, с которого вывозится продукции на миллион долларов!

Как мы защищаем наших участников? На предприятиях членов нашей организации мы ставим свою охрану. Например, недавно были проблемы в Запорожье в одном хозяйстве, которое находится в нашей организации. Поступила информация, что туда ехали “титушки”. Нас выехало туда 40 человек. У предпринимателя лежало приличное количество пшеницы на складах. Мы не дали ее вывезти. Кроме того, в течение месяца через комиссию в Минюсте восстановили его в правах собственности».