Судьба человека, или Что такое не везет?

Год назад мы описывали историю жителя Ольшанки Дмитрия Драндалуша, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Помните, ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава? Дима жил в областном центре социально-психологической помощи, в его судьбе участвовало много неравнодушных людей, и все вместе парню помогли. Теперь расскажем историю еще одного человека.

Сначала несколько слов о Дмитрии. Учится в девятом училище, живет в общежитии. С ногой все нормально – Дима бегает, занимается на тренажерах. Живет полноценной жизнью, строит планы на будущее. Пользуется успехом у противоположного пола. В Ольшанку возвращаться не намерен – родительский дом, давно пустующий, непригоден для жизни. Да и разбирают его постепенно «добрые» люди. Идеальный вариант для будущего – трудоустройство с предоставлением жилья. Надеемся, что так и будет.

Герой этой публикации – пятидесятипятилетний Алексей Андреев, сейчас проживающий в областном центре социально-психологической помощи. Его историю нам рассказала директор центра Яна Ковалева (на фото они вместе). Впервые за помощью он обратился в 2016 году.

Алексей Владимирович на тот момент не имел жилья, временно находился в больнице, был утерян паспорт. Сотрудники центра с энтузиазмом взялись помогать. Был идентификационный код, поэтому казалось, что восстановить паспорт не составит особого труда. Но так только казалось, на самом деле проблема оказалась практически неразрешимой.

Алексей Андреев не является гражданином Украины. Он не является гражданином никакой страны. Дело в том, что он родился в Ташкенте, там женился и с женой приехал на Кировоградщину. В семье родилось два сына, Алексей работал в ЖЭКе Знаменки. В 2009 году жена умерла. Паспортистка взяла его паспорт и почему-то поставила штамп о выписке и о депортации. В какую страну – не было указано. С того момента начались те самые сложные жизненные обстоятельства.

Их можно было избежать, обратись он в 1991 году в миграционную службу с просьбой предоставить украинское гражданство. Алексей этого не сделал. Притом за ним не сохранилось и узбекское гражданство, поскольку и в Ташкент с заявлением он не обращался. В общем, оказался между двух стран, стал человеком без гражданства.

Но в мае 1996 года в паспортном столе Знаменки в паспорт Андреева вклеили вторую фотографию. Яна Ковалева задается вопросом: почему паспортистка не посоветовала человеку оформить гражданство? На каком основании вклеили фото? Вопросы, как вы понимаете, остаются без ответов.

Сложную ситуацию усугубил тот факт, что Алексей Андреев потерял паспорт. Давно, еще в конце девяностых. При каких обстоятельствах, он не помнил. Просто жил без паспорта.

Центр активно занялся идентификацией человека. Собирали справки о нем отовсюду. Выписка из домовой книги, справка из ЖЭКа, свидетельство о рождении одного из сыновей. Правда, свидетельство не помогло: в написании фамилий отца и сына есть несовпадение. У одного в украинском варианте написано Андрєєв, у другого – Андреєв. Ох уж эти паспортисты!

Пошли дальше и отправили запрос на Узбекистан. Всем миром собрали три тысячи гривен и послали документ с просьбой прислать подтверждение, что Алексей Андреев не является гражданином Узбекистана. Долго ждали ответ, около полугода, и дождались. Радовались все. Как оказалось, рано. Справка пришла с ошибкой в дате рождения. Собрать еще три тысячи гривен было проблематично. Направили в посольство Узбекистана «слезливое» письмо. Оно сработало, и правильную справку сделали бесплатно. «Мы все здесь плакали от счастья, – вспоминает Яна Ковалева. – Нам казалось, что теперь уж точно решим проблему».

Алексей с 2016 года жил то в центре, то в Знаменке. Как-то в электричке встретил знакомую, разговорились, рассказал о своей ситуации с документами, а та говорит: «Как это, ты не знаешь, где паспорт? Он у нас дома лежит. Его мой муж когда-то нашел. Где тебя найти, мы не знаем. Но паспорт сохранили»… Поехал и забрал. Спасибо, что не выбросили.

Паспорт есть, идентификационный код тоже, справка из Узбекистана присутствует. Алексей мог претендовать на получение свидетельства лица без гражданства. Но не были приняты необходимые для этого законодательные акты. Это было полтора года назад, все стали терпеливо ждать. Андреев по-прежнему оставался «никем».

К счастью, в мае этого года было принято постановление, позволяющее Алексею получить долгожданный документ. Все собранные справки отнесли в миграционную службу. Там же три человека должны были подтвердить, что Андреев действительно является Андреевым. Пошли Яна Ковалева, юрист и социальный педагог. В кабинет вызывали по очереди. При заполнении документов одна из сотрудниц допустила нелепую ошибку: неправильно написала фамилию – Андреєв. Расстроились все, в том числе и миграционная служба. Пришлось еще раз подавать документы. На данный момент и Алексей, и сотрудники центра в ожидании справки человека без гражданства. Пока что документом, удостоверяющим личность, является справка о том, что подан запрос. Да, запутанно, сложно, но все по закону.

Мы поговорили с Алексеем. Скромный, застенчивый. Не балованный жизнью. С сыновьями поддерживает отношения, но у них нет возможности предоставить отцу жилье. В Ташкенте никого из родных нет. О своей нелегкой жизни говорит с юмором, без озлобления. Хорошо, что не утратил этой способности.

– В газете обо мне напишете? А надо ли? – смущаясь, сказал Алексей. – Думаете, мне смогут помочь? Вот хотел устроиться в дендропарк сварщиком. Все согласились, а директор против – из-за документов. Могу работать сварщиком, слесарем, сантехником. Плитку кладу. Готов на переезд, если будет где жить и прописаться.

Жизнь побила, начиная с 2009 года. Жену похоронил, племянница выгнала, пришлось на улице жить. Обратился в знаменскую социальную службу, помогли определиться в больницу на социальную койку. Прожил там шесть лет. Когда больницу стали закрывать, снова оказался на улице. Если получалось – подрабатывал. Нет – сидел с протянутой рукой. Теперь все должно наладиться. Спасибо Яне Николаевне и всем сотрудникам центра.

Алексею предстоит прописаться, в течение двух лет прожить на территории Украины, а после претендовать на гражданство. Жениться бы ему… Непьющий, работящий. Пусть у него все получится! Если вы, не дай Бог, оказались в сложной жизненной ситуации, звоните в областной центр социально-психологической помощи по телефону 0932946050. Здесь умеют помогать.