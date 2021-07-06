Світла ніч у Музеї мистецтв

У суботу, 3 липня, у Кропивницькому відбулася щорічна акція «Ніч музеїв». Квартирник під відкритим небом, майстер-класи, виступи хореографічних і музичних колективів та авторів-виконавців, перегляд чемпіонату Європи з футболу – такою різноплановою та насиченою була програма акції.

– Цього року, у зв’язку з пандемією, ми вирішили зменшити кількість заходів, порівняно з минулими роками, враховуючи, що наповнюваність залів не має перевищувати дві треті, – говорить директор Музею мистецтв Тетяна Ткаченко. – На початку акції, коли ми відкривали двері музею для відвідувачів, то були неочікувано здивовані, адже на вулиці стояло вже понад 200 людей… Тож одразу довелося розводити відвідувачів по локаціях. Ця, вже сімнадцята для нас, «Ніч у музеї» була цікава тим, що відкрила чимало нових імен. Традиційно концертна програма розпочалася з виступу учнів і викладачів музичної школи імені Юлія Мейтуса. До участі в акції долучилося багато сольних виконавців і поетів, які читали власні вірші. Також відвідувачі побачили уривок з дуже цікавої та зворушливої вистави на підтримку дітей з інвалідністю від танцювального колективу «Аеліта». Її прем’єра відбудеться в нашому музеї у серпні.

Здавалося, що в цей теплий літній вечір у стінах музею зібралися всі творчі люди міста та поціновувачі мистецтва. З деякими з них поспілкувалася й журналістка «УЦ», відвідавши кілька виступів та майстер-класів.

Молодий і талановитий поет Денис Бірзул читав власні вірші та виконував пісні на них під гітару на «Квартирнику під відкритим небом».

– У цьому заході я взяв участь вперше. Прочитав чотири вірші про кохання, дитинство й душевні турботи та заспівав три пісні, музику й слова до яких написав сам. Враження – чудові, особливо коли через карантин давно не виступав, – ділиться Денис.

Підіймаючись сходами на третій поверх, важко було не звернути увагу на хлопця, який із заплющеними очима грав медитативну музику на доволі незвичному інструменті, назва якого handpan (hand – «рука», а pan – назва національного інструменту островів Тринідад та Табаго стілпана, що представляє собою півсферу зі сталі, на внутрішній поверхні якої розташовані спеціальним чином тональні поля. – Авт.).

– За професією я програміст, а грою на цьому інструменті займаюся протягом року. Був у житті момент, коли треба було за щось вхопитися, от я й вхопився за нього. Побачив в Інтернеті виступи виконавиці Юкі Кошимото, дуже сподобалося звучання цього інструменту, і захотілося собі теж придбати та навчитися, – розповідає Олексій Павленко. – У залежності від інструменту звучання музики може відрізнятися. Наприклад, мій хендпан із нержавіючої сталі, і тут нота може звучати досить довго – протягом 5-6 секунд, тому музика виходить медитативна. Є ж хендпани з азотованої сталі. Там тривалість звуку набагато коротша, і мелодії виходять більш ритмічні й танцювальні. На моєму хендпані – 9 нот, але є такі, де по 30 і більше. На них можна виконувати більш складні композиції.

Цікавим був психологічний майстер-клас із тканинної терапії від психолога-практика Єлизавети Фокіної. Учасники обирали кілька тканин, що найбільше відповідають їхньому внутрішньому світовідчуттю й створювали з них картини.

– Тканинна терапія полягає у взаємодії з тканинами різних форм, кольорів, фактур і дає змогу людині вивести в зовнішній світ свої переживання. Це терапевтичний процес зцілення та знаходження себе. Я отримала величезне задоволення від роботи з учасниками майстер-класу. Весь процес пройшов м’яко та динамічно, і кожен знайшов те, за чим прийшов. Тема була ресурсна – про любов, адже це те, що наповнює. І для мене цей майстер-клас був дійсно про любов і ресурс! – говорить Єлизавета Фокіна.

«Ніч музеїв» пролетіла швидко й непомітно. І справді є своя атмосфера в можливості пройтися залами музею в нічний час, помилуватися творами світового мистецтва, послухати авторські пісні під гітару на свіжому повітрі й побути в колі людей, для яких творчість – це невід’ємна частина життя.