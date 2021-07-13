ЭТИ приглашает IT

Новое тысячелетие бросает каждому из нас новые вызовы. Больше всего это касается занятости, работы. Давно прошло время, когда в городах востребованными были трубочисты, фонарщики, зажигающие по вечерам керосиновые фонари на улицах, резчики льда для погребов и т.д. Сегодня нужны совсем другие люди. В первую очередь – в совершенстве владеющие компьютером и использующие его не для игры в «Тетрис». Осознавая веяния эпохи, один из самых прогрессивных вузов Кировоградщины, Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти, поставил целью стать лучшим в обучении специалистов IT-сферы. Для этого институт начал сотрудничество с лучшими из лучших в этом деле в нашем регионе. В частности, привлек менеджеров известных в своей​ отрасли фирм «Оникс» и «Саго груп». Об этом и говорилось на своеобразном круглом столе, куда пригласили и журналиста «УЦ», где он мог задать свои вопросы.

Первое слово – Игорю Василенко, и.о. ректора Экономико-технологического института имени Роберта Эльворти:

– Мы были инициаторами встречи с представителями IT-компаний для обсуждения сотрудничества. Мы видим просто огромную востребованность этой специальности у абитуриентов. У нас она называется «Компьютерные науки». И эту специальность абитуриенты выбирают наиболее осознанно. Скажем, экономику выбирают с умеренными понятиями о том, что такое прибавочная стоимость или девальвация. Компьютерные науки – с бОльшим пониманием. Молодые понимают, что с такой профессией они будут финансово успешными людьми, и хотят с первых дней получать реальные навыки, без так называемой «вводной части». Мы смотрели данные по рынку труда, сейчас по Украине и области 15 процентов вакансий – это IT-сфера.

И здесь невозможно переоценить роль в обучении студентов специалистами из реального IT-бизнеса. Чтобы быть актуальными на рынке предоставления образовательных услуг, мы и хотим привлечь лучших.

– Но на компьютерщиков, скажем так, учат в ЦНТУ, летной академии, педагогическом университете. Чем вы лучше?

– Конкуренция еще никогда никому не мешала. Наоборот, помогает продвигать лучшее. Мы как минимум хотим быть теми, кто будет улучшать это направление. Второе – мы хотим плотно сотрудничать с реально действующими, успешными IT-компаниями, и если найдем взаимопонимание, хотим, чтобы наши преподаватели и студенты стажировались у них, чтобы наши образовательные программы были актуальными. В этой сфере все меняется сумасшедшими темпами, чтобы быть современными, надо учиться каждый день. Поэтому мы и начали сотрудничество с известными фирмами «Оникс» и «Саго груп».

Дмитрий Дурач в Кропивницком – один из самых успешных программистов, а потом и менеджеров IT-индустрии. Плюс интеллектуал, эрудит, знаток, игрок в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Сегодня он – директор по развитию, вероятно, самой мощной у нас IT-компании «Оникс». Говорить с ним всегда интересно.

– Дмитрий, на сегодня в обывательском представлении IT-шник – это просто разработчик сайтов. Но ведь спектр направлений и профилей сегодня очень широк?

– С началом пандемии «короны» потребность в таких специалистах в Украине в три раза превышает их количество. И поэтому многие выпускники школ хотят работать в нашей сфере.

Вуз должен дать знания, которые не устаревают, базовые для всех. Хотя сейчас так обстоит дело, что даже после первого курса полученные знания устаревают.

По моим оценкам, еще лет 15 будет повышенный спрос на программистов. Но в первую очередь – спецов высокого уровня, с опытом работы. Ну а так как, повторюсь, спрос превышает предложение, поэтому и зарплаты у специалистов растут.

А касательно других специальностей – есть дизайнеры, есть специалисты по машинному обучению, искусственному интеллекту, по информационной безопасности и еще немало других. Но для всех без исключения очень важна хорошая математическая база. Без знания дифференциальных уравнений в нашей профессии делать нечего. Ну и, конечно, без владения английским языком. Есть еще новейшие направления, но не буду грузить непонятными терминами.

В Украине разрабатывают вещи мирового уровня. Например, такие, как украинские охранные системы «Аякс», популярные во всем мире, – там все сделано IT-шниками. Мы готовы сотрудничать с институтом, у нас многолетняя нехватка кадров, будем брать на стажировку студентов. А для ЭТИ есть такое пожелание. По итогу обучения важны не только полученные знания и навыки, но и полученные эмоции за эти годы.

Я, кроме кировоградского вуза, учился в Украинском католическом университете (религия тут ни при чем, там просто дают очень качественное образование, особенно бизнес-образование). Это стоит дорого, от 50 тысяч гривен, но оно того стоит. Я учился там по техническому профилю, но все время учебы не оставляло ощущение праздника. Учеба не должна быть скучной! В УКУ сама философия процесса настолько непохожа на другие вузы… Университет крутой, у него не перечислить доноров, которые дают деньги на прекрасное оборудование, здания, лучших педагогов из разных стран. Работает система взаимообучения студентов друг другом, и очень успешно. И по окончании сохраняются сообщества выпускников, они встречаются, общаются. Надеюсь, институт Эльворти будет таким же.

Мы же будем принимать студентов на практику, но только таких, которых сами отберем. И для всех готовы проводить экскурсии, консультации. Также у нас есть опыт сопровождения курсовых проектов студентов, мы и сейчас готовы предоставлять менторов, если тема нам будет интересна.

Ярослав Здитовецкий, директор IT-компании «Саго груп», сам предложил преподавать в институте имени Роберта Эльворти и организовать стажировку студентов у себя на фирме. Зачем ему это надо?

– Наша компания небольшая, но и мы сталкиваемся с катастрофической нехваткой кадров. Я общаюсь с коллегами из нашей сферы из других городов, и везде такая ситуация. Когда еще в Кировограде работал Кибернетико-технический колледж, было немного проще, он готовил довольно квалифицированные кадры. Но потом колледж закрылся… Да, появились компьютерные школы, отдельные частные преподаватели, но они не решили кадровую проблему. Частично да, но глобально – нет.

Из моего круга общения не раз слышал вопросы: а куда пойти учиться на IT-специалиста? И это спрашивают работники заводов, медики, пожарные. Люди хотят работать в этом направлении. Это круто, интересно, немало людей, скажем так, с опытом хотят себя попробовать на такой работе. Да, в тех же частных школах учат. Но серьезные люди хотят получить основательные базовые знания. На полугодовых курсах такого не получишь. Как сказал коллега Дмитрий, кроме языков программирования и т.д., обязательны математика, логика, английский язык. Такое может дать только полноценный вуз со своей основательной базой. Тот же английский язык – казалось бы, сейчас множество курсов, в Интернете самому можно учиться, но уровень владения языком тех же кандидатов, которые к нам на фирму приходят, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Я понимаю, что максимальную пользу может дать только долгосрочная программа обучения, такого на курсах не получишь. По опыту знаю: хорошо, качественно подготовленный программист, даже если не очень владеет темой, которую ему задаешь, всегда найдет решение.

Сегодня есть игровые обучающие программы, и не только для детей, кстати, которые мы тоже разрабатываем. Хотя дети в игре могут строить свой дом, покупать машины, при этом обучаясь как навыкам продвинутой работы с компьютером, так и английскому языку. Видел, как дети продвигаются вперед после занятия такими играми, результат обучения в игровой форме дает очень положительные результаты.

В институт я пришел с предложением поделиться теми знаниями, которыми владею, и нашел тут понимание. И надеюсь, что кто-то из студентов будет работать на нашей фирме.

Такому сотрудничеству рад и.о. ректора института Игорь Василенко:

– В первую очередь мы в институте надеемся на максимальную адаптацию наших учебных программ к современным реалиям. По всем направлениям. Я считаю, что своеобразным козырем нашего вуза является упор на изучение английского языка. У нас английский язык при подготовке бакалавров изучают на протяжении всех 4 лет обучения. Чтобы наши выпускники владели английским на уровне европейца из неанглоговорящих стран как минимум. Но, к примеру, Дмитрий Дурач считает, что все равно мы недостаточно работаем в этом направлении.

Дмитрий Дурач тут же предлагает новые идеи:

– Каждый день должны быть пары английского, плюс встречи с носителями языка, плюс показ фильмов на языке. Идеально было бы вести преподавание каких-то предметов на английском. Это сложно. Но в том же медицинском университете имени Горького читают пары на английском, в основном для иностранцев, но и наши тоже слушают и учатся как специальности, так и английскому.

Игорь Василенко полностью согласен:

– Мы сейчас подали заявку на участие в международной программе по обмену преподавателями. Планируем принимать в ЭТИ коллегу из Германии, которая будет преподавать на английском языке, что, несомненно, будет интересно и студентам, и педколлективу.

– Игорь Николаевич, стратегические партнеры вашего института – крупнейшие заводы Кировоградщины – «Эльворти», «Гидросила». С ними вместе вы работаете над прикладным наполнением образовательного процесса, работа плюс учеба. Часть ваших выпускников будет иметь возможность работать на этих заводах. Им нужно глубокое владение IT-навыками?

– Думаю, большинству нужны. Прикладную механику мы тоже преподаем в нашем вузе, но IT-сферу развиваем не только из-за большого спроса на эту специальность, но и потому, что за этим будущее в том числе и машиностроения, современные станки сложнее по электронной начинке, чем домашний ноутбук.

Наши выпускники будут работать в разных сферах. А для нас главное – гарантировать, обеспечить нашим выпускникам по IT-сфере полноценный объем знаний и навыков, чтобы они могли себя реализовать в любой деятельности.

Дмитрий Дурач:

– Можно учиться четыре года, можно два и даже год на интенсивных курсах. Но лучше учиться нормально, чтобы потом нормально жить и зарабатывать. Если вы думаете о жизни – инвестируйте в современные знания. Причем пристойное образование, которое даст вам перспективу, вполне можно получить в Кропивницком.

Игорь Василенко:

– Еще хочу сказать, что в нашем институте не только научат IT. Я считаю, что одна из важнейших задач высшего образования – научить студентов… самостоятельно обучаться! Чтобы быть успешным, надо учиться всю жизнь, осваивать что-то новое. После окончания вуза и дальше.

Дмитрий Дурач:

– Одним из пунктов «За» получение высшего образования в IT-cекторе может стать возможность получения дополнительных знаний и в области экономики и финансов.Финансовая грамотность для IT-специалиста – это всегда преимущество.

Игорь Василенко:

– Необходимо отметить, что и студентам нужно более ответственно относиться к своему профессиональному будущему. Молодые люди не спешат получать бесценный опыт и профессиональные навыки по своей специальности, стажируясь на предприятиях, ввиду недостаточно высокой зарплаты (по их мнению) для новичков. Хочется здесь и сейчас.

Студенты выбирают поехать на каникулах в условную Польшу, выполнять неквалифицированную работу, теряя драгоценное время для формирования профессионального базиса. Бывало, приходит студент, хочет перевестись на заочное обучение: «Поеду в Польшу, заработаю себе на машину». Конечно, бывают разные ситуации и обстоятельства. Но мы призываем не пренебрегать возможностями для развития. Вполне реально реализовать себя здесь, у нас, в том числе в IT. И мы это объясняем студентам, мотивируем.

С вашего разрешения подведу короткий итог. Мы наметили план действий по работе с IT-компаниями и по преподаванию и стажировке студентов. Мы начинаем этот путь, верю, что он будет успешным.