Год без Сенсея

В Кропивницком вспоминали Владимира Савченко. Нет, его не забывали, просто к годовщине со дня его ухода (10 июля) друзья организовали и провели Всеукраинский Кубок чемпионов по традиционному карате памяти Сенсея Владимира Савченко. Теперь турнир будет традиционным.

О том, как прошел год без Владимира Васильевича, мы поговорили с его вдовой Ларисой. По ее словам, когда мужа не стало, эта печальная новость мгновенно облетела весь мир. Звонили из Америки, Японии, Бразилии, Чехии, Мексики… Из федераций всех государств, входящих во Всемирную федерацию традиционного карате-до, которую Владимир возглавлял.

Когда немного отошли от боли утраты, занялись оставленными Сенсеем делами: перезагрузили работу центра – базы подготовки по традиционному каратесборных команд Украины, федераций – национальной и всемирной. Все встало на свои места, но теперь без него.

Лариса говорит, что муж оставил много личных записей, в которых проектов лет на двадцать вперед. В том числе и проект с установкой на территории нашего государства, в Кропивницком, Колокола Мира.

Мы неоднократно писали об этом еще при жизни Владимира Васильевича. Тогда казалось, что идея вот-вот станет реальностью. Тем более что она была поддержана на высочайших международных уровнях. В нашем городе был создан оргкогмитет, в который вошли: Балонь (тогда был главой ОГА), Райкович, Ярынич, Штутман, Неделько, Семенюк, Черновол, Волков, Бежан, Дануца и другие. Вроде бы осталось решить вопрос с местом установки Колокола. А японцы тогда сказали, что им для всех работ, вплоть до доставки Колокола, необходимо четыре месяца. Прошло почти полтора года…

Он во многом был первым, лучшим и единственным. Только ему, единственному из Украины, в японском парламенте вручали диплом пятого дана будо. Он способствовал проведению в Киеве чемпионата Европы по традиционному карате. Создал единственный в Украине центр традиционного карате. Перечислять можно бесконечно. Так же бесконечно нужно вспоминать и помнить.

Семья Савченко и его друзья сейчас разрабатывают эскиз памятника, который будет установлен на могиле Сенсея. Звучат предложения хотя бы графически изобразить на нем Колокол Мира. Но это не то, о чем мечтал Владимир Васильевич. И он достоин того, чтобы мы завершили начатое им.