Константин Ярынич. Новые перспективы

Константин Ярынич, генеральный директор КНП «Областной клинический онкологический центр Кировоградского областного совета» вошел в состав наблюдательного совета Национального института рака. Логично, потому что Ярынич – известный онколог, делает сложные операции, делится опытом…

В соцсетях по этому поводу Константин Владимирович написал: «Институт рака – это самая мощная единица в онкологической службе нашей страны, имеет научную и клиническую составляющую. Перед институтом стоит большая задача по развитию непосредственно этой структуры. Это и строительство, и научный потенциал, и стратегические задачи по развитию онкологии в Украине.

У нас собралась сильная и прогрессивная команда единомышленников. Имеем общую цель и движемся в одном направлении. Мы обязательно станем эффективным инструментом увеличения доверия граждан. Ведь удачно подобранная и хорошо слаженная команда – это то, что приведет к успеху».

Константин Ярынич прокомментировал свою новую ипостась для «УЦ». Мы, в частности, поинтересовались, что его членство в наблюдательном совете института даст Кировоградщине.

– У меня нет меркантильных целей или желания решать вопросы только нашего региона. Интересует стратегия развития онкологии Украины. А толчок к развитию дает именно институт рака.

Да, для нас важно, чтобы лечение на высоком уровне больные могли получить не только в Киеве. Мы хотим видеть, как, в каком направлении развиваться. Например, делать лапароскопические операции или открытые? Новинки, естественно, приходят в институт рака, а потом, после анализа, распространяются по регионам.

Многие думают, что наблюдательный совет занимается распространением финансовых потоков. Это не так. Для контроля финансов есть фискальные органы. Наша задача – сделать так, чтобы институт рака стал головным консультативным и направляющим органом для всех региональных центров. Чтобы он ставил задачи и контролировал их выполнение. Это касается в том числе канцер-реестра, и заболеваемости, и смертности, и методов, которые мы можем использовать для исправления тяжелейшей ситуации, которая сложилась в Украине. На Кировоградщине ситуация еще хуже…

В общем, для меня новая ипостась – возможность участвовать в глобальном построении онкологической службы в Украине.

Пользуясь случаем, мы попросили Константина Владимировича прокомментировать выводы Национальной группы экспертов по иммунопрофилактике, которое озвучил директор департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко. Суть их в том, что людям с oнкoлoгическими заболеваниями необходимо вакцинироваться, и что им подходит любая вакцина против Covid-19.

– Онкологический центр, как вы понимаете, не имеет функции вакцинировать своих пациентов. Этим занимаются специальные бригады. Но они пока не доехали до онкологических пациентов, что категорически неправильно. Потому что иммунитет этих пациентов снижен, и если они заболеют ковидом, шансов выздороветь у них намного меньше, чем у других категорий.

Минздрав пока не поднимает этот вопрос системно. Беспокоятся о медиках, полиции, учителях, пожилых людях… Но никто не говорит, что онкологические пациенты – это тоже группа риска на фоне коронавируса. Пока что ответственность лежит на самом пациенте. Хочешь уберечься – регистрируйся в «Дії» и жди своей очереди.

У нас сегодня в среднем 300 стационарных пациентов. Понятно, что не все захотят, ведь это добровольно. И не каждому можно прививаться. Например, человеку, получающему «химию», когда организм ослаблен, повышается температура, не следует. А послеоперационному, который выздоравливает и готовится выписываться, можно.

Я поговорю с Олегом Рыбальченко. Может, мы централизованно привьем наших пациентов. Кабинет для этого у нас есть. И станем первыми в Украине.