Рейтинг преступлений. Кто больше?

Кировоградская областная прокуратура составила, так сказать, рейтинг самых громких, резонансных преступлений, совершенных в первом полугодии на Кировоградщине. Отобраны были в первую очередь имущественные преступления, все три топ-случая – взятки. Хотя за то же время были преступления, к примеру, по присвоению денег, и речь о суммах намного больших, чем некоторые взятки.

Первое место, конечно же, заняло очень громкое, уникальное, невообразимое, уровня Остапа Бендера дело. В мае ушлые товарищи, представлявшиеся советниками президента, приближенными к высшим кругам, предлагали за три с половиной миллиона долларов решить вопрос с назначением главы Кировоградской облгосадминистрации, просто продать какому-то простаку эту должность.

Ребята родом с Донбасса, но что-то не звучало, чтобы они пытались «порешать» вопрос с главой Донецкой или Луганской ОГА. Задерживали их в Киеве совместно сотрудники СБУ, Нацполиции и областной прокуратуры. А каков масштаб! Перед этим самое громкое дело с продажей должности случилось в Государственном бюро расследований в Харькове. Всего за 15 тысяч долларов!

Второе дело нашумело в феврале. Задержали декана факультета летной эксплуатации летной академии Валерия Шульгина. Он якобы требовал с одного из студентов за допуск к летной практике 11 с половиной тысяч долларов. О том, что в этом вузе существует подобная практика, слухи ходили еще с начала девяностых годов прошлого тысячелетия. И вот наконец подтвердились. Интересно, студент, сдавший декана, до сих пор учится? А декана отстранили от работы, на его должности сейчас другой человек.

Третьим громким случаем в прокуратуре посчитали предложение взятки в 9 тысяч долларов одному из высоких чинов полиции. Нехорошие граждане хотели подкупить офицера за непривлечение к ответственности за нападение на агрофирму. Подробности не разглашаются, пока идет следствие, но, вероятно, речь о событиях в декабре прошлого года в Новоархангельском районе, когда у агрофирмы нагло отняли два трактора и другую технику, а потом попытались «отмазаться» взяткой.

Заметим, что в этом году случились и другие преступления, которые смело можно было бы номинировать на громкие. К примеру, в суд уже направлен обвинительный акт на одного частного предпринимателя, который на ремонте здания под размещение суда (!) в Долинской отмыл 2,4 миллиона гривен. Это надо иметь или большую наглость, или хорошую «крышу», чтобы воровать у судей, которые могут тебя посадить. Почти 900 тысяч долларов отмыть – это вам не в летной академии взятку в 11 тысяч клянчить…