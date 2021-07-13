Три года до дембеля

Не просри страну, сынок!

Из сериала «Слуга народа».

Вечная любовь, как известно, существует только к музыке. Политики такого счастья лишены напрочь. Случается, что свое «фе» избиратель начинает высказывать буквально на следующий день после того, как проголосовал за кандидата. Владимир Зеленский продержался два года.

Данные опроса, проведенного в июле Социологической группой «Рейтинг», показали, что впервые число тех, кто не доверяет президенту (52%), стало больше числа людей, ему доверяющих (46%). Показатели все еще очень даже неплохи, особенно на фоне далеко отставших оппонентов, но тенденция уже просматривается.

Столь медленное падение «народной любви» само по себе является феноменом для украинской политики. В стране реально все плохо: продолжается война на востоке практически без надежд на ее окончание в ближайшем будущем; экономику добивают коррупция, «мертвый сезон» инвестиций и явные ошибки в работе Кабмина и Рады. Прибавьте к этому грубейшие просчеты в борьбе с пандемией коронавируса. И вот на фоне всего этого кошмара рейтинг президента остается самым высоким. Даже несмотря на то, что Владимира Зеленского «мочат» все, по сути, он один против всех – союзников у него нет.

Как по мне, основных причин столь высокого политического либидо президента всего две. Первая досталась ему еще с выборов: всенародное ожидание перемен к лучшему. Пусть кто угодно, лишь бы мы стали жить как люди. Вторая – это массовый игнор потоков политической информации. Людям просто осточертели бесконечные свары одних и тех же политиков у одних и тех же «савиков». Стало трендом не смотреть телевизор. А нет информации – нет критического мышления.

Можно долго говорить о слабой подготовке соратников Владимира Александровича, но беда в том, что больше всех «лажает» он сам. Причем раз за разом повторяет ошибки тех персонажей, которых ему приходилось играть на сцене. Сколько раз на сцене «95-го квартала» шли миниатюры «Президент и глава его администрации» или «Президент и его пресс-атташе»? Но в реальности Богдан и Ермак оказались смешнее актеров Пикалова и Кропова. Целых два года понадобилось, чтобы понять: пресс-секретарь Юлия Мендель – персонаж для насмешек, а не для конструктивной работы со СМИ.

Два года президентства – оптимальная дата для того, чтобы предложить народу новую дорожную карту развития страны, расписать задачи по годам, а не продолжать бесконечную возню в партере со свинарчуками, медведчуками и прочими вредителями садов и огородов. У «Тимура и его команды» явный кризис идей. Нет, по количеству с идеями даже перебор – проблема с конструктивными и перспективными планами. Ляпнуть «посадим миллиард деревьев» так же легко, как и неосуществимо. Понятно, что тыкать в нос этим «мегалесом» будут Зеленскому, но стыдно будет всем нам!

Президент все время старается быть «впереди паровоза». Конечно, это характер. Но сколько можно опережать события и оказываться затем в глупом положении? И это – от вступления в НАТО до выступления сборной на ЕВРО-2020. Пожелания скорого выздоровления Артему Беседину – хорошие эмоции, но когда через несколько дней после жуткой травмы нападающий вполне спокойно прогуливается с женой на турецком курорте, – «меня терзают смутные сомнения». И такие проколы – большие и мелкие – случаются у президента на каждом шагу. Особенно часто – с законопроектами, которые изначально продвигает сам Зеленский. Те же смутные сомнения терзают теперь не только меня относительно законов о продаже земли, о медицинском каннабисе, об олигархах и т.д.

Все пять лет президентства пролетят быстро, как и первые два года. Как говорили когда-то в Одессе, «мальчику уже пора взяться за ум». Ну или снять новый сериал типа «Слуга народа». Похоже, что команда выбрала второй вариант – а как иначе расценить увольнение с должности заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка, автора сценария того самого фильма, который принес Владимиру сокрушительную победу на его первых президентских выборах? Будет время писать…