What’sup, Mac? – Що з «МакДо-нальдз» у Кропивницькому?

85% містян схвально ставляться до відкриття ресторану «МакДональдз» в обласному центрі, а 74% скоріше або повністю підтримують ідею його відкриття саме в Центральному сквері. Про це свідчать оприлюднені наприкінці минулого тижня результати опитування, проведеного на замовлення потенційного інвестора авторитетною дослідницькою агенцією InfoSapiens.

Більшість – «за»

Згідно з отриманими результатами, жителі Кропивницького загалом позитивно налаштовані до «МакДональдз»: 81% ставляться до компанії добре, 76% довіряють доброчесності, 77% вважають «МакДональдз» соціально-відповідальною компанією, 80% довіряють їй у тому, що компанія виконає свої обіцянки щодо благоустрою Центрального скверу.

«Основні очікування містян щодо відкриття ресторану в сквері пов’язані з благоустроєм та реставрацією центру міста та скверу зокрема (22%), наведенням чистоти та порядку в сквері (20%), появою нового місця для відпочинку (20%) та появою закладу в місті (20%), – йдеться в пресрелізі дослідження. – Водночас 21% не підтримують відкриття “МакДональдз” у сквері, з яких більше половини вважають, що він має бути розташований в іншому місці».

Раніше прибічники та противники будівництва помірялись електронними петиціями до міської ради. У підсумку та, що із закликом «допустити», набрала трохи за 600 голосів. Із закликом «не допустити» – на півтори сотні менше.

На громадських слуханнях у позаминулу суботу більшість присутніх з правом голосу ухвалила, зокрема, рішення підтримати пропозицію про реконструкцію скверу «Центральний» та розміщення там закладу глобальної мережі.

Зелене

Слухання були присвячені збереженню зелених зон – саме питання можливого знищення частини дерев під час будівельних робіт залишається найбільш дискусійним. За озвученими офіційно попередніми оцінками, комплекс «Маку» разом з під’їздами-від’їздами має зайняти 18 соток. Уся площа Центрального скверу – близько 64 соток.

У цілому ж твердження окремих учасників дискусії про критичну нестачу зелені в Кропивницькому начальниця сектору екології «земельного» управління міськради Галина Негода вважає дещо перебільшеними.

– На території міста в нас шість природно-заповідних об’єктів, – каже вона. – Це парк Перемоги, парк Космонавтів, парк Ковалівський, дендропарк, Козачий острів – це пам’ятки садово-паркового мистецтва, і один заказник – Лісопаркова, ліва сторона. Їхня площа – 156 гектарів…Офіційний статус Центрального скверу визначено рішенням виконкому №390 від 2007 року. А природно-заповідні об’єкти визначаються рішенням обласної ради, таке рішення не приймалося. Він визначений, як сквер, і не є природно-заповідним об’єктом.

Шість згаданих об’єктів – це вже понад 7 «квадратів» на одну людину, наголошує Негода. Норма, відповідно до Правил утримання зелених насаджень, складає 13,2 «квадрата» на людину. У Кропивницькому виходить більше – 28,4 квадратних метри, адже, окрім офіційно заповідного фонду, у місті є понад 632 гектари зелених насаджень загального користування, зокрема парки Крючкова та Молодіжний, сквери Покровський, Шевченка, Молодіжний, Слави, той же Центральний, лісовий масив «Добруджа», Фортечні Вали, зрештою – дерева, кущі, газони та клумби вздовж вулиць і всередині житлових масивів. Лише впродовж останніх років висаджено Алею миру на Набережній, парк біля озера Копань, молоді дерева з’явились на Волкова, Кропивницького, Полтавській, Тельнова. Загалом за 5 років висаджено понад 7 тисяч дерев.

З боку потенційного інвестора та міської влади неодноразово озвучувалися наміри максимально зберегти Центральний сквер. Міський голова Андрій Райкович озвучив потенційним забудовникам жорстку вимогу – замість старих, аварійних рослин, які все ж будуть прибрані, висадити в центральній частині Кропивницького молоді листяні дерева 8-10-річного віку. За словами Галини Негоди із сектора екології, на Великій Перспективній і далі до скверу Шевченка є багато місць для висадження лип. Вони й розглядатимуться.

«Шлейф»

Ще одна тема пов’язаних обговорень – право оренди на землю в сквері. Відомо, що в середині нульових її на півсторіччя віддали в оренду приватній структурі. Інсайдери стверджують: договір оренди з ТОВ «Укрсфера», власником якої на той момент був депутат міськ­ради, складено так, що єдиною законною підставою для його дострокового розірвання може стати несплата оренди. Місто подавало до суду, коли за фірмою виникла заборгованість. Її погасили, і судовий позов утратив перспективу.

Наразі криворізький підрядник «МакДональдз» купив ТОВку в колишніх власників разом із правом оренди, яке триватиме ще понад тридцять років. Якщо платитиме регулярно.

Головне

Чи не головною ознакою супере­чок навколо «Маку», які наразі розгортаються в місцевих соц­мережах та пресі, сторонньому спостерігачеві може здатися відсутність їхнього предмету. Адже нема повноцінного проєкту, де чітко прописано, де, як, чого та скільки. Поки бачили лише картинки з намальованої маркетологами «Маку» презентації.

За словами Віталія Стефурака, директора з розвитку «МакДональдз Україна», представники компанії разом із партнером, який інвестуватиме в будівництво закладу, обговорили вимоги та побажання зі сторони міста.

– У разі позитивного рішення та отримання містобудівних умов і обмежень, наш партнер розпочне роботу по проєктуванню реконструкції скверу та будівництва ресторану, – цитує Стефурака пресреліз. – Проєкт будівництва пройде експертизу відповідно до законодавства України, а містяни зможуть почати користуватися оновленим сквером до початку будівництва ресторану.

Довідково: Під час дослідження соціологічною компанією були опитані 851 житель Кропивницького віком 18-65 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%. Опитування проводилося 1-14 червня 2021 року.