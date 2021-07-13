What’sup, Mac? – Що з «МакДо-нальдз» у Кропивницькому?

85% містян схвально ставляться до відкриття ресторану «МакДональдз» в обласному центрі, а 74% скоріше або повністю підтримують ідею його відкриття саме в Центральному сквері. Про це свідчать оприлюднені наприкінці минулого тижня результати опитування, проведеного на замовлення потенційного інвестора авторитетною дослідницькою агенцією InfoSapiens.
Більшість – «за»
Згідно з отриманими результатами, жителі Кропивницького загалом позитивно налаштовані до «МакДональдз»: 81% ставляться до компанії добре, 76% довіряють доброчесності, 77% вважають «МакДональдз» соціально-відповідальною компанією, 80% довіряють їй у тому, що компанія виконає свої обіцянки щодо благоустрою Центрального скверу.
«Основні очікування містян щодо відкриття ресторану в сквері пов’язані з благоустроєм та реставрацією центру міста та скверу зокрема (22%), наведенням чистоти та порядку в сквері (20%), появою нового місця для відпочинку (20%) та появою закладу в місті (20%), – йдеться в пресрелізі дослідження. – Водночас 21% не підтримують відкриття “МакДональдз” у сквері, з яких більше половини вважають, що він має бути розташований в іншому місці».
Раніше прибічники та противники будівництва помірялись електронними петиціями до міської ради. У підсумку та, що із закликом «допустити», набрала трохи за 600 голосів. Із закликом «не допустити» – на півтори сотні менше.
На громадських слуханнях у позаминулу суботу більшість присутніх з правом голосу ухвалила, зокрема, рішення підтримати пропозицію про реконструкцію скверу «Центральний» та розміщення там закладу глобальної мережі.
Зелене
Слухання були присвячені збереженню зелених зон – саме питання можливого знищення частини дерев під час будівельних робіт залишається найбільш дискусійним. За озвученими офіційно попередніми оцінками, комплекс «Маку» разом з під’їздами-від’їздами має зайняти 18 соток. Уся площа Центрального скверу – близько 64 соток.
У цілому ж твердження окремих учасників дискусії про критичну нестачу зелені в Кропивницькому начальниця сектору екології «земельного» управління міськради Галина Негода вважає дещо перебільшеними.
– На території міста в нас шість природно-заповідних об’єктів, – каже вона. – Це парк Перемоги, парк Космонавтів, парк Ковалівський, дендропарк, Козачий острів – це пам’ятки садово-паркового мистецтва, і один заказник – Лісопаркова, ліва сторона. Їхня площа – 156 гектарів…Офіційний статус Центрального скверу визначено рішенням виконкому №390 від 2007 року. А природно-заповідні об’єкти визначаються рішенням обласної ради, таке рішення не приймалося. Він визначений, як сквер, і не є природно-заповідним об’єктом.
Шість згаданих об’єктів – це вже понад 7 «квадратів» на одну людину, наголошує Негода. Норма, відповідно до Правил утримання зелених насаджень, складає 13,2 «квадрата» на людину. У Кропивницькому виходить більше – 28,4 квадратних метри, адже, окрім офіційно заповідного фонду, у місті є понад 632 гектари зелених насаджень загального користування, зокрема парки Крючкова та Молодіжний, сквери Покровський, Шевченка, Молодіжний, Слави, той же Центральний, лісовий масив «Добруджа», Фортечні Вали, зрештою – дерева, кущі, газони та клумби вздовж вулиць і всередині житлових масивів. Лише впродовж останніх років висаджено Алею миру на Набережній, парк біля озера Копань, молоді дерева з’явились на Волкова, Кропивницького, Полтавській, Тельнова. Загалом за 5 років висаджено понад 7 тисяч дерев.
З боку потенційного інвестора та міської влади неодноразово озвучувалися наміри максимально зберегти Центральний сквер. Міський голова Андрій Райкович озвучив потенційним забудовникам жорстку вимогу – замість старих, аварійних рослин, які все ж будуть прибрані, висадити в центральній частині Кропивницького молоді листяні дерева 8-10-річного віку. За словами Галини Негоди із сектора екології, на Великій Перспективній і далі до скверу Шевченка є багато місць для висадження лип. Вони й розглядатимуться.
«Шлейф»
Ще одна тема пов’язаних обговорень – право оренди на землю в сквері. Відомо, що в середині нульових її на півсторіччя віддали в оренду приватній структурі. Інсайдери стверджують: договір оренди з ТОВ «Укрсфера», власником якої на той момент був депутат міськради, складено так, що єдиною законною підставою для його дострокового розірвання може стати несплата оренди. Місто подавало до суду, коли за фірмою виникла заборгованість. Її погасили, і судовий позов утратив перспективу.
Наразі криворізький підрядник «МакДональдз» купив ТОВку в колишніх власників разом із правом оренди, яке триватиме ще понад тридцять років. Якщо платитиме регулярно.
Головне
Чи не головною ознакою суперечок навколо «Маку», які наразі розгортаються в місцевих соцмережах та пресі, сторонньому спостерігачеві може здатися відсутність їхнього предмету. Адже нема повноцінного проєкту, де чітко прописано, де, як, чого та скільки. Поки бачили лише картинки з намальованої маркетологами «Маку» презентації.
За словами Віталія Стефурака, директора з розвитку «МакДональдз Україна», представники компанії разом із партнером, який інвестуватиме в будівництво закладу, обговорили вимоги та побажання зі сторони міста.
– У разі позитивного рішення та отримання містобудівних умов і обмежень, наш партнер розпочне роботу по проєктуванню реконструкції скверу та будівництва ресторану, – цитує Стефурака пресреліз. – Проєкт будівництва пройде експертизу відповідно до законодавства України, а містяни зможуть почати користуватися оновленим сквером до початку будівництва ресторану.
Довідково: Під час дослідження соціологічною компанією були опитані 851 житель Кропивницького віком 18-65 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%. Опитування проводилося 1-14 червня 2021 року.
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